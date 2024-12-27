SON DAKİKA...Tansiyon zirvede: İsrail Yemen'i vurdu: Husilerden yanıt gecikmedi! DSÖ Başkanı saldırılara havalimanında yakalandı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, bir kez daha İsrail’e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen’den fırlatılan bir füze İsrail hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildi. Milyonlarca kişi çalan sirenler nedeniyle sığınaklara akın ederken, İsrail basını yaşanan panik anlarında 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı’na inmeyi planlayan uçaklara yapılan uyarı nedeniyle 4 uçağın inişinde yaklaşık 30 dakikalık gecikme yaşandığı kaydedildi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, Guterres'in, son günlerde İsrail ve Yemen arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasına yönelik açıklamasını paylaştı.Yazılı açıklamada Guterres'in, "İsrail'in, özellikle Sana Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki elektrik santrallerine düzenlediği hava saldırılarını endişe verici" bulduğu ifade edildi.
Guterres'in açıklamasının devamında, "Havaalanı vurulduğunda BM İnsani Hava Servisi mürettebatından biri de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus başkanlığındaki üst düzey bir BM heyeti de saldırılar gerçekleştiğinde havaalanındaydı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail'in son saldırıları sonucu, en az 3 kişinin öldüğü ve düzinelerce kişinin yaralandığı belirtilirken, bu saldırıların, Husilerin bir yıldır Kızıldeniz'de düzenlediği saldırılarla bölgesel istikrarı ve deniz seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden eylemlerinin ardından geldiği vurgulandı.
Guterres, bölgede gerilimin daha fazla tırmanma riski konusunda "derin endişe duyduğunu" belirterek, ilgili tarafların "tüm askeri eylemleri durdurmaları ve azami itidal göstermeleri" gereğinini vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Yemen'e yönelik saldırılar başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Husilerin İsrail'e saldırmalarına "izin vermeyeceklerini" kaydeden Netanyahu, "Onlarla (Husiler) daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere ilişkin İsrailli isimsiz kaynakların yaptığı açıklamaların "Hamas'ı güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını" ileri sürdü.Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmeye varılması için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Netanyahu, 2021'deki seçimden sonra iktidarı kaybettiğine işaret ederek o dönemde başbakan olarak kalmış olsa Tel Aviv ile Riyad arasında bir anlaşmaya varılmış olacağını iddia etti.
İsrail, Yemen'in başkentinde bulunan uluslararası havalimanının da aralarında olduğu bir dizi hedefe saldırı düzenledi. Hava saldırısında Hudeyde Limanı da vuruldu Saldırılarda 6 kişi öldürüldü ve 40 kişi yaralandı. Sana'daki uluslararası havalimanına saldırı düzenlendiği sırada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus havalimanındaydı.
DSÖ Başkanı Tedros, tutuklu BM personelinin serbest bırakılması ve ülkedeki insani durumun değerlendirilmesi için Yemen'de bulunduğunu söyledi.Tedros saldırı anlarını şöyle anlattı:
"Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken, havaalanı bombardımana uğradı. Uçağımızın mürettebatından biri yaralandı. Havalimanında en az iki kişinin öldüğü bildirildi.Hava trafik kontrol kulesi, terminal binası ve bulunduğumuz yerden sadece birkaç metre ötedeki pist hasar gördü."
Husilerin devrimci komitesinin başkanı Muhammed Ali el Husi, açıklamasında saldırıları "barbarca" ve "saldırgan" olarak nitelendirdi.