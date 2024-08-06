Son dakika...Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek: Füze rampaları harekete geçti, ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 1'i çocuk 4 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba kasabasına baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını ve Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini yazdı.
Haniye'nin öldürülmesi sonrası İran veya Hizbullah'ın misilleme saldırısı gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak saldırının ne zaman gerçekleşeceği büyük bir soru işareti. İran bu konuda kartlarını gizli tutuyor. Axios'a göre Biden ve Harris'e bilgi veren ABD'li yetkililer İsrail'e yönelik misillemenin İran ve birkaç vekil güçten birlikte gelebileceğini ancak Hizbullah'ın da İran'ın da henüz tam olarak karar veremediklerini söylediler.
The Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İran son günlerde füze rampalarını hareket ettiriyor ve askeri tatbikatlar yapıyor. WSJ beklenen saldırının önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini belirtiyor.
İran’ın İsrail’e yönelik bir misillemede bulunabileceği kaygıları artarken, ABD Başkanı Joe Biden üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaptı. Biden, saldırıya uğraması halinde İsrail’e destek hazırlıkları konusunda brifing aldığını belirtirken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken yetkililerin tırmanmayı önlemek için “gece gündüz” çalıştıklarını söyledi.
ABD’li haber sitesi Axios’a göre G7 ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD’li Bakan Blinken, İran ve Hizbullah’ın İsrail’e 24 ila 48 saat içinde misillemede bulunabileceğini söyledi.
Biden da, durumu ele almak için kendisinin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü belirtti. Biden ayrıca, Irak’taki bir Amerikan üssüne düzenlenen ve bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı saldırıdan sonra ABD güçlerini savunmak ve personeline karşı herhangi bir saldırıya “kendi seçecekleri şekilde ve yerde” karşılık vermek için adımlar atıldığını söyledi.
Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesi için yürütülen arabuluculuk çabalarındaki son gelişmeleri ele aldı.
Katar ve Mısır dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Abdulati, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından sekteye uğrayan Gazze'deki arabuluculuk müzakerelerindeki son gelişmelere dair ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptıkları ayrı ayrı görüşmenin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Al Sani ile Abdulati, "iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bunları destekleme ve geliştirme yollarını" görüştü.
İki taraf ayrıca "Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeleri, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırmak için ortak işbirliğinin güçlendirilmesini, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik ortak arabuluculuk çabalarındaki gelişmelerle Orta Doğu'da devam eden gerilimi azaltma ihtiyacını" ele aldı.
Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk rolü üstleniyor.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Biden ile Kral Abdullah, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşürülmesinin ve özellikle Gazze'de bir ateşkese varılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Blinken da bölgede tansiyonun düşürülmesi ve daha fazla gerilim yaşanmaması noktasındaki çabaları değerlendirdi.İkili, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının tansiyonu düşürme konusunda önemli olduğunu vurguladı ve bu yöndeki çabalarına devam edecekleri mesajını verdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama geldi. “Bizler, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak, Orta Doğu'da artan ve bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın fitilini ateşleme riski bulunan gerilimden duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyoruz” denilen açıklamada, “Bir kez daha, ilgili tüm tarafları mevcut yıkıcı misilleme şiddeti döngüsünü sürdürmekten kaçınmaya ve gerilimi düşürecek yapıcı girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulusun kazançlı çıkmayacağı” kaydedildi.