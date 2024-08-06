Son dakika...Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek: Füze rampaları harekete geçti, ABD askerlerinin olduğu üsse saldırı

Biden ulusal güvenlik ekibini topladı

İran’ın İsrail’e yönelik bir misillemede bulunabileceği kaygıları artarken, ABD Başkanı Joe Biden üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaptı. Biden, saldırıya uğraması halinde İsrail’e destek hazırlıkları konusunda brifing aldığını belirtirken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken yetkililerin tırmanmayı önlemek için “gece gündüz” çalıştıklarını söyledi.



ABD’li haber sitesi Axios’a göre G7 ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD’li Bakan Blinken, İran ve Hizbullah’ın İsrail’e 24 ila 48 saat içinde misillemede bulunabileceğini söyledi.



Biden da, durumu ele almak için kendisinin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in üst düzey güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü belirtti. Biden ayrıca, Irak’taki bir Amerikan üssüne düzenlenen ve bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı saldırıdan sonra ABD güçlerini savunmak ve personeline karşı herhangi bir saldırıya “kendi seçecekleri şekilde ve yerde” karşılık vermek için adımlar atıldığını söyledi.



Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.