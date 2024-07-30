Son dakika...Tansiyon hem içerde hem de dışarda yükseliyor...İsrail'de isyan: Aşırı sağcılar askeri üssü bastı!

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli engeller çıkararak Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığını söyledi.
Rişk, Telegram sayfasından İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın Gazze'de anlaşmayı engellediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
"Anlaşmayı erteleyen, kaçan ve anlaşmaya engeller çıkaran Netanyahu'nun kendisidir." diyen Rişk, Hamas Hareketi'nin olumlu ve esnek tutum sergilediğini arabulucuların çok iyi bildiğini kaydetti.Anlaşmaya varılması için Hamas'ın yolu açtığını belirten Rişk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hamas, İsrail'in engellerini aştı. Ateşkes, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çıkması ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'in hitabının da içerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında geçen konuları memnuniyetle karşılarken, Netanyahu bunları kabul etmedi."
İsrail'de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alındı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtti.
Gözaltı haberi aşır sağcı protestocuları öfkelendirdi.İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanan kalabalık İsrail güvenlik güçleri ile çatıştı. Göstericilerin askeri üsse girdiği öğrenildi. Başbakan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) komutanı Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog çıkan isyanı sert bir şekilde eleştirdiler ve sakinlik çağrısında bulundu ancak protestolar devam etti.
Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusu eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 13 ve 14 yaşlarında iki çocuğun gerçek kurşunla yaralandığını açıkladı.
Çocukların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca gaspçı İsrailliler tarafından darbedilen 65 yaşında bir kişinin de Huvvara beldesindeki İbni Sina Hastanesi acil servisine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Hamas ve Filistinli kurumlar, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in Sde Teiman askeri üssünde bir Filistinlinin cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı olayın uluslararası bir komite tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.
Refah kentinin Belediye Başkanı Sufi, İsrail ordusunun mayısın ilk haftasından bu yana aralıksız devam ettiği kara saldırıları nedeniyle kentin afet bölgesi haline geldiğini ve su kaynaklarının yüzde 40'ını kaybettiğini belirtti.
İsrail, Lübnan'ın güneyini İHA'larla hedef aldı. İsrail, Kfar Roummane ve Kounine'ye düzenlediği İHA saldırılarında iki aracı vurdu. İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda 2 Hizbullan üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Lübnan basınında yer alan haberlerde ise, Kfar Roummane'ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.