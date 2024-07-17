Son dakika...Tansiyon bir anda yükseldi: Hizbullah'tan İsrail'e rest! Nasrallah: Hiç vurulmamış yerlerden hedef alınırsınız...

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı ile Hizbullah çatışmalarını görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı.



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalar hakkında görüştüğü, Washington ile Tel Aviv arasında askeri işbirliğini artırma fırsatlarını ele aldıkları belirtildi.



Açıklamada, ikilinin insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için Gazze sahiline kurulan yüzer iskele hakkında da görüştükleri ifade edildi.Austin'in, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) "yakında faaliyetlerini durduracağını" söylediği aktarılan açıklamada, ABD'li Bakan'ın tüm kara geçişlerinden insani yardım akışının artırılmasının ve Gazze'de dağıtılmak üzere Aşdod Limanı'na yapılan yardım teslimatlarının desteklenmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.



Açıklamada, Austin ve Gallant'ın, "Hamas'ın kalıcı bir yenilgiye uğratılması" ve "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere" esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması yönündeki isteklerini yineledikleri bildirildi.