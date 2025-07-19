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Suriye'de yaşanan çatışmalarda, hayatını kaybeden kişi sayısının 718'e yükselidği bildirildi.
übnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın gelecek hafta Lübnan'ı ziyaret edeceğini ve İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmaya ilişkin Barrack’ın sunduğu ateşkes planına dair Lübnan’ın görüşlerinin, Cumhurbaşkanı Joseph Avn aracılığıyla kendisine iletildiğini söyledi.Lübnan resmi haber ajansının (NNA) aktardığına göre Selam, Barrack’ın haftaya Lübnan'ı ziyaret edeceğini belirtti ancak ayrıntı vermedi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Suriye İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Unsurlarını Süveyda’ya göndermek için Suriye Devlet Başkanlığının emri doğrultusunda hazır” ifadelerini kullandı.
Suriye’de Bedevi Arap Aşiretleri, yüzlerce araç ile konvoy halinde Süveyda’ya girdi. Suriye'de bulunan CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, bölgede yaşananları anlattı: "Büyük bir sevinç var, 10'dan fazla köyü ele geçirdiler, Süveyda'yı kontrol altına aldılar. Aşiretler ve gruplar halinde bir çok noktadan Süveyda'ya doğdu bir hareket var. Konvoylar halinde, silahlarıyla birlikte giriş yapıyorlar. 3 farklı noktadan Süveyda'nın merkezine hareket var. Süveyda’da birçok noktada yeniden taarruz başladı, hedeflerinin Süveyda merkez olduğu söyleniyor, şehrin merkezini ele geçirmeleri an meselesi. Dürziler geri çekilirse bu gece bir neticeye varılabilir. Süveyda’nın girişinden şehrin merkezine kadar olan birçok noktada önleri açık."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Rubio ile telefonda görüştü.Görüşmede Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.
Fidan, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydederek, bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine dikkati çekti.
İsrail’in, Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin sorunu daha da büyüttüğünü aktaran Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik her türlü saldırının aynı zamanda bölgesel barış çabalarına zarar verdiğini belirtti.
Bakan Fidan görüşmede mevkidaşına, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmelerine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.
Türkiye'nin, ABD’nin Suriye’de oynadığı yapıcı rolü desteklediğini, Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Fidan, Suriye halkının geleceğini inşa etmek için yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.
"Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Suriye ve İsrail yönetimlerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Suriye’nin güneyinde, Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında dün ateşkesin sağlandığı Süveyda kentinde tansiyon yeniden yükseldi. İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler