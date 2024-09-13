Son dakika...Suriye'deki baskının detayları ortaya çıktı: İsrail askerleri helikopterlerden halatlarla indi!

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi.Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi'nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı.İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından alana getirildi.
Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Partili ilçe belediye başkanları Tevfik Göksu, Mevlüt Öztekin, Bünyamin Demir ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.Aydın'a defnedilecek Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde "el-Berdevil" ailesine ait evi bombaladı.Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Akl" ailesine ait evi hedef alması sonucu da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı özel kuvvetler, dün Suriye'deki bir tesise baskın düzenleyerek en az 18 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.IDF, İsrail Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi sözcüleri konu hakkında yorum yapmayı reddederken, baskınla ilgili detaylar da bugün ortaya çıktı.
ABD'li New York Times gazetesi operasyonu 'cüretkar' olarak değerlendirdi ve İsrail özel kuvvetlerinin helikopterlerden inerek tesise patlayıcılar yerleştirdi ve içerideki önemli belgelere el koydu.Gazeteye konuşan Batılı yetkililerden biri, İsrail'in tesise birkaç kez saldırdığını ancak iç odalara ulaşamadığını söyledi.
Axios'a göre, İsrail ve ABD'nin tesisin İran tarafından inşa edildiğini iddia ediyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana arttı ancak bu IDF'nin son yıllarda Suriye'deki İran hedeflerine karşı gerçekleştirdiği ilk kara operasyonuydu. Axios'un operasyona yakın olduğu söylenen üç kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in operasyon öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini ve Beyaz Saray'dan herhangi bir dirençle karşılaşmadığı iddia edildi.
Fox News baskını 'alışılmadık' olarak değerlendirdi. Özel kuvvetlerin İsrail'e ait helikopterlerden halatlarla tesise indiğini yazan yayın kuruluşu, ABD ve İsrail'in buranın bir silah tesisi olduğunu öne sürdüğünü, Suriye'nin ise buranın bir bilimsel araştırma merkezi olduğunu açıkladığına dikkat çekti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını kınarken "İsrail’in tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri hiçe saymasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine ilişkin uluslararası sessizliğin devam etmesine karşı uyarıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in son hamlesinin bölgedeki gerilimi yükselteceği tahmin edilirken İran'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdi.Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Kongre'ye bu satış kararını bildiren gerekli sertifikanın verildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi üzerine toplam değeri 164,6 milyon dolar olan ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verildiği ve Kongre'ye bu onayı bildiren gerekli sertifikanın gönderildiği ifade edildi.
Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.
İsrail'e yapılacak bu satışın onayının, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi üzerine bağımsız soruşturma başlatılması ve İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışmalarının yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.
UNRWA'dan 11 Eylül'de yapılan açıklamaya göre, UNRWA'ya ait 190 tesis ya da merkez İsrail'in saldırılarına maruz kalarak kısmen ya da tamamen yıkıldı.AA muhabirine konuşan UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, bu rakamın şok edici olduğunu söyledi.Hamdan, savaşın başından bu yana UNRWA okullarına düzenlenen saldırılarda en az 563 kişinin öldüğünü, 1790 kişinin yaralandığını kaydetti.
İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar yerinden edilenlere sağlık ve gıda yardımı sağlayan 220 UNRWA personelinin öldüğünü ifade eden Hamdan, UNRWA'nın çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli olan güvenli ortamın sağlanmaması durumunda Gazze'deki insani durumun kötüleşeceği uyarısında bulundu.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti.Açıklamada, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği beşinci saldırı olduğu ifade edilmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." dedi.
Haziran ayında Savaş Kabinesi'nden istifa eden milletvekili Gantz, İsrail Meclisindeki konuşmasını X sosyal medya hesabından paylaştı.Netanyahu hükümetini, ordu yöneticilerinin yanı sıra Gazze'deki esirler ve politikaları aleyhinde protesto düzenleyen vatandaşlara karşı nefret söylemini kullanmakla suçlayan Gantz, "Erken seçime gitme ve ulusal mutabakat hükümetini kurma zamanı artık geldi." dedi.
Muhalif lider Gantz, "Netanyahu'nun nefret söylemlerine rağmen hala birlik için kendisiyle konuşanların olmasına anlam veremediğini" vurguladı.
Gantz, İsrail'deki muhalif kesimlerle daha önce de Gazze savaşını kendi çıkarları için kullanmakla suçladığı Netanyahu'yu istifaya çağırarak erken seçim talep etmişti.
İstifa ve erken seçim taleplerini reddeden Netanyahu ise bu durumda "devletin felç olacağı" ve esir takası müzakerelerinin sekteye uğrayacağını iddia ediyor.