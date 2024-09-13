Son dakika...Suriye'deki baskının detayları ortaya çıktı: İsrail askerleri helikopterlerden halatlarla indi!

İsrail'in Suriye'deki baskının detayları ortaya çıktı

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı özel kuvvetler, dün Suriye'deki bir tesise baskın düzenleyerek en az 18 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.IDF, İsrail Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi sözcüleri konu hakkında yorum yapmayı reddederken, baskınla ilgili detaylar da bugün ortaya çıktı.



ABD'li New York Times gazetesi operasyonu 'cüretkar' olarak değerlendirdi ve İsrail özel kuvvetlerinin helikopterlerden inerek tesise patlayıcılar yerleştirdi ve içerideki önemli belgelere el koydu.Gazeteye konuşan Batılı yetkililerden biri, İsrail'in tesise birkaç kez saldırdığını ancak iç odalara ulaşamadığını söyledi.



Axios'a göre, İsrail ve ABD'nin tesisin İran tarafından inşa edildiğini iddia ediyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana arttı ancak bu IDF'nin son yıllarda Suriye'deki İran hedeflerine karşı gerçekleştirdiği ilk kara operasyonuydu. Axios'un operasyona yakın olduğu söylenen üç kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in operasyon öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini ve Beyaz Saray'dan herhangi bir dirençle karşılaşmadığı iddia edildi.



Fox News baskını 'alışılmadık' olarak değerlendirdi. Özel kuvvetlerin İsrail'e ait helikopterlerden halatlarla tesise indiğini yazan yayın kuruluşu, ABD ve İsrail'in buranın bir silah tesisi olduğunu öne sürdüğünü, Suriye'nin ise buranın bir bilimsel araştırma merkezi olduğunu açıkladığına dikkat çekti.



Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını kınarken "İsrail’in tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri hiçe saymasına ve uluslararası hukuku ihlal etmesine ilişkin uluslararası sessizliğin devam etmesine karşı uyarıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.



İsrail'in son hamlesinin bölgedeki gerilimi yükselteceği tahmin edilirken İran'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.