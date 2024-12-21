Son dakika... Suriye'de yeni hükümetle gelen barış umudu: Colani'den kritik açıklamalar... Tel Aviv'in kalbi vuruldu

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Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından barış içinde ve eşit bir şekilde yaşayabilmenin umutları arttı.
Şiddet korkuları gün geçtikçe azalan Suriyeliler, on yılı aşkın süre devam eden iç savaşın ardından huzura erdi.
Associated Press'te (AP) yer alan habere göre barışın öncüsü, muhalif grupları birleştirmede etkisini gösteren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile geldi.
HTŞ'nin, intikam cinayetlerinin yanı sıra yağma ve cinsel saldırıların da azalmasında etkili rol oynadı.
AP'de yer alan haberde, Suriye'nin geçiş hükümetinin sözcüsü Ubeyda Arnut'un, “Toplumsal barışı tesis etmek istiyorsak adalet olmalı ve hesap verebilirlik olmadan adalet de olmaz” sözleri aktarıldı.
Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinde etkili olan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Muhammed Colani), ABD heyetinin Şam'a gelmesinin ardından Suriye'nin "bölgesel barışa" katkıda bulunmak istediğini açıkladı.
Açıklamada, “Suriye tarafı, Suriye halkının bölgedeki tüm ülke ve taraflara eşit mesafede durduğunu ve Suriye'nin her türlü kutuplaşmayı reddettiğini belirtti” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Suriye'nin bölgesel barışı destekleme ve bölge ülkeleriyle ayrıcalıklı stratejik ortaklıklar kurma konusundaki rolünü teyit etmek” istedikleri belirtildi.
Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde yer alan Evanjelist Luther Kilisesinin Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitene kadar Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.
Beytüllahim Papazı Isaac, sosyal medya hesabından, Noel seremonisindeki vaazının videosunu, "İmparatorlukların son kullanma tarihi vardır" mesajıyla paylaştı.
Isaac, vaazında, Gazze'de yaşananlara yönelik, "On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, tamamen yerinden edildiği Gazze'de 440 gündür aralıksız bombardıman ve kıtlık yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından ikinci Noel bayramının geldiğini belirten Isaac, "Ekim 2023'ten bu yana soykırım hala devam ediyor." dedi.
Libya medyasına göre, Hafter'e bağlı İç Güvenlik Teşkilatı, Esad rejiminin düşmesini kutlayan Suriyelilere yönelik gözaltıları meşrulaştırmak için" terör örgütü üyesi oldukları" iddiasını ileri sürdü.
Bingazi kentinde Esad rejiminin düşmesini kutlayan çok sayıda Suriyelinin gözaltına alındığı kaydedilen haberlerde, İç Güvenlik Teşkilatının gözaltına alınanları "Suriye'deki terör örgütüyle bağlantılı, ajan olarak Bingazi'ye sızan ve Suriyelileri silahlandırıp harekete geçirmekle görevli bir hücre" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.
Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Suriye'de bulunan askerlerinin gerçek sayısını gizleyen ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) kınadı.
ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları ve savunuculuk örgütü CAIR'den yapılan yazılı açıklamada, Pentagon'un Suriye'de, bilinenin iki katından daha fazla (2 bin) asker bulundurduğunu itiraf etmesinin "şaşırtıcı olduğu" belirtildi.
Açıklamada, "(ABD Başkanı) Joe Biden ve yönetimi, asker varlığı hakkında yalan söyleme kararını kimin aldığını, neden yalan söylediklerini ve bu birliklerin Kongre bilgisi veya yetkisi olmadan ne kadar süredir faaliyet gösterdiğini açıklamalıdır." ifadelerine yer verildi.
CAIR yönetimi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı, "ABD askerlerini Suriye'den tamamen çekmeye ve işgal altındaki toprakları yeni özgürleşmiş Suriye halkına devretmeye" çağırdı.
Bu vesileyle, Suriye'de Beşşar Esed diktatörlüğünün yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren sivil toplum örgütü, "Suriyeli-Amerikan toplumu, Suriye'nin özgürleşmiş halkı, Müslüman dünyası ve adaleti destekleyenler" için kutlama mesajı paylaştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Fırlatılan füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin “başarısız olduğu” açıklanırken, füzenin Tel Aviv’deki bir parka düştüğü aktarıldı.
İsrail basını saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı anı ve sonrasında meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı.