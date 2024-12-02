SON DAKİKA... Suriye'de son durum: Esad köşeye sıkıştı, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak açıklama

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Suriye’de Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı grupların Halep'te kontrolü ele geçirmesinin ardından tansiyon yükseldi. Silahlı gruplar Hama kentine yönelirken, Suriye ordusu ile Rus uçakları, İdlib ve Halep çevresine hava saldırıları düzenledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler...
AFP haber ajansında yer alan bilgilere göre, Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i kaybettikten sonra destek arayışına girdi. Esad dün yaptığı açıklamada 'müttefik ve dostların' önemine vurguda bulunurken, ABD merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı Aaron Stein AFP'ye yaptığı açıklamada "Bölgede Rusya'nın varlığı önemli ölçüde azaldı ve hızlı hava saldırılarının faydası sınırlı" dedi ve Halep'siz bir hükümetin gerçek anlamda 'işlevsel' olamayacağını öne sürdü.
AFP ajansının geçtiği son bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda 61 sivilin de aralarında bulunduğu 412'den fazla kişi hayatını kaybetti
ABD ile müttefikleri Fransa, Almanya ve İngiltere,Suriye'de "gerginliğin azaltılması" çağrısında bulunarak , ortak bir açıklamayla sivillerin ve altyapının korunması çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de barış sürecini destekleyen 2015 tarihli BM kararına atıfta bulunularak, "Mevcut tırmanış, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, siyasi bir çözüme duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor" ifadeleri yer aldı .
Oklahoma Üniversitesi Orta Doğu çalışmaları programının başkanı Joshua Landis ABD'li New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Esad'ın aldığı yardımlar sayesinde savaştan sağ çıkabildiğini ancak artık bunların olmadığını ve Esad'ın tek başına kaldığını söyledi. NYT'ye göre Esad'ın en büyük destekçisi olan Rusya Ukrayna'da kendi savaşına gömülmüş durumda ve HTŞ önderliğinde hareket eden rejim karşıtı gruplar 4 yıldan uzun bir süredir en büyük ilerlemeyi kaydedip cephe hatlarını kökten değiştirdiler.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı.Sullivan, CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'i ele geçirmesiyle ilgili, "Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar." ifadelerine yer verdi.
"Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı" diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın "daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.Sullivan, Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerindeki son gelişmelerin, bölgedeki ABD güçleri için risk oluşturup oluşturmadığı konusunda şunları kaydetti:
"Şu anda, DEAŞ ile savaşmak için Suriye'de konuşlanmış olan güçlerimizin, bu özel saldırının gerçekleştiği bölgeden farklı bir yerde oldukları için yakın bir risk altında olmadıklarına inanıyoruz. Ancak halen, İran, Irak ve Suriye'deki Şii milis gruplarının tehdidi altında bulunuyorlar. Her gün onların korunmasını sağlamak ve onlara yönelik saldırılara yanıt vermek için çalışıyoruz."
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki mevcut durumun Beşşar Esad rejiminin siyasi süreçlere katılmayı sürekli olarak reddetmesi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları, daha fazla acıyı, savunmasız insanların yerinden edilmesini ve hayati insani yardımların aksamasını engellemek için siviller ile altyapıyı korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ülkedeki çatışmaların sona ermesi için siyasi çözüme işaret edilen açıklamada, "Esad rejiminin, siyasi sürece katılmayı sürekli olarak reddetmesi ve Rusya ile İran'a güveni, son gelişmelerin ortamını yarattı." değerlendirmesi yer aldı.Açıklamada, rejim ve diğer aktörlere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda müzakereleri destekleme ve katılma çağrısı yapıldı.
İtalya Dışişleri Bakanlığından Suriye’deki gelişmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bakan, krizle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve İtalya'nın Şam Büyükelçiliği şehirden güvenli çıkışları kolaylaştırmak için yurttaşlarla (çoğunluğu çifte vatandaş) sürekli temas halinde." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Rusya'nın Halep'teki hava saldırısında Terra Sancta Koleji'ni vurarak burada maddi hasara yol açtığı belirtilerek, Bakan Antonio Tajani'nin, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Cecilia Piccioni'den Rus yetkililer nezdinde girişimde bulunmasını istediği kaydedildi.
Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti. Kisel'in yerine Ukrayna'daki Rus ordusunun doğu askeri birliklerinin komutanı General Alexander Chaiko'nun getirileceği öne sürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.