SON DAKİKA: Suriye'de gergin gece: Esad rejimi unsurları pusu kurdu:17 ölü!

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Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının, yeni yönetimin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 14 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'nın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti.
Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı. AFP haber ajansı çatışmada 3 kişinin daha öldüğünü can kaybının 17'ye çıktığını yazdı.
Öte yandan Başkent Şam'da da bu gece silah sesleri yükseldi. Kenar mahallelerde Esad yanlıları ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grup Emevi Meydanı'na yürüdü. Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atan göstericiler, bir süre sonra dağıldı.
Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin’deki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu Gazze’de bir kez daha sivilleri ve gazetecileri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Zeytun mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Al-Awda Hastanesi yakınlarındaki gelişmeleri takip eden 5 gazetecinin de, yayın araçlarının İsrail hava saldırısının hedefi olması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli müzakere heyetindeki yetkililer, Savunma Bakanı Katz'ın Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurabileceğini" söyledi.İsrailli yetkililer, "Kaçırılanların (Gazze'deki esirler) listesinin alınması gereken kritik günlerde olduğumuz açık ve bunlar esneklik ve iyi niyet gerektiren günler." ifadelerini kullandı.
Netanyahu ve Katz'a, "bu kritik noktadan hareketle savaşı bitirmeyeceklerini ve ordunun Gazze'yi kontrol edeceğini ilan etmemeleri" çağrısında bulunan yetkililer, "Bu açıklamalar çok büyük zararlara yol açtı, gerçekten şoke edici." değerlendirmesinde bulundu.Yetkililer, bu açıklamaların anlaşma olmayacağı anlamına gelmediğini ancak Netanyahu'nun Wall Street Journal'a verdiği röportajın ardından Katz'ın yaptığı açıklamaların, anlaşmanın yapılmasına katkı sağlamadığını aktardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son haftalarda Yemen'den Tel Aviv'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artıran İran destekli Husileri tehdit etti.Başbakan Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla X platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Netanyahu, "Düşmanlara ve buradaki hayatımızın ipini keseceklerini düşünenlere saldırıyoruz, bu yüzden bu herkes için geçerli olacak." ifadesini kullandı.Husilere yönelik tehditlerde bulunan Netanyahu, "Husiler de Hamas, Hizbullah, Esed rejimi ve diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek ve zaman alsa bile bu dersi tüm Orta Doğu öğrenecek." açıklamasında bulundu.
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları artıracakları tehdidinde bulundu.Yerel basında çıkan habere göre, Bar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin pilot mezun töreninde Husilerle yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yemen'de Husilere yönelik 3 ayrı saldırı düzenlediklerini söyleyen Bar, hava saldırılarının "hızını ve yoğunluğunu gerektiği kadar artırarak sürdüreceklerini" ifade etti.