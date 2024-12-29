Son dakika... Suriye ve Lübnan arasında pasaport krizi: Büyükelçilik hizmetleri askıya alındı... İsrail askerlerinden ırkçı vahşet!

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Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esad'ın yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını açıkladı.
Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurur." ifadesi kullanıldı.
Konsolosluk işlemlerinin durdurulmasının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan, kimliklerinin açıklanmaması şartıyla Associated Press'e konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, Suriye Büyükelçiliğinin, devrik lider Beşşar Esad'ın bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söyledi.
Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu Dureyd Esad'ın eşi Huzeym ve kızı Şems'in, pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürüldü.
Suriye Dışişleri Bakanlığının, Beyrut Büyükelçiliği hakkında Esad ailesinden başka kişilere de pasaport verilip verilmediğini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.
Esad'ın kuzeninin eşi Huzeym ve kızı Şems'in belgede sahtecilik suçundan gözaltında tutulduğu iddia edildi.
Lübnanlı yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin Suriye'ye geri gönderileceğini duyurmuş ve dün Lübnan'a yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Esad rejimi güçlerinden aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi Suriye'ye iade edilmişti.
Huzeym ve Şems Esad, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın amcası ve 1982'deki Hama Katliamı'nı yapan birliklerin komutanı Rıfat Esad'ın 24 Aralık'ta beraberindeki 2 kişiyle özel bir jetle Beyrut'tan Dubai'ye gittiği açıklanmıştı.
ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından Chicago'da düzenlenen yıllık kongrede, gündemin ana konuları arasında Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ön plana çıktı.
McCormick Place kongre merkezinde, "Zincirleri Kırmak ve Değişimi Yönlendirmek" ana temasıyla düzenlenen 3 günlük kongrede, İsrail'in işgal ettiği Gazze ve haftalar önce özgürlüğüne kavuşan Suriye'deki Müslümanların durumu konuşuldu.
Kongrede, tanınmış sivil aktivist, akademisyen ve ilim insanları çeşitli konularda konuşmalar yaparken çocuklar, kadınlar ve farklı yaş grupları için de ayrı faaliyetlere yer verildi.
Birçok ana ve yan etkinliğin yapıldığı kongredeki konuşmacılar arasında, Siraj Wahhaj, Dalia Mogahed, Omar Suleiman, Usame Cemal, Suhaib Webb, Nihad Awad ve Muhammed Katanani gibi ABD'de yaşayan Müslüman aktivist ve sivil toplum liderleri yer aldı.
Etkinliklerde, Gazze'de halen İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Filistinli Müslümanlar ve bir süre önce Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ülke halkı üzerindeki etkileri, konuşmacıların en çok vurguladığı konular arasında yer aldı.
Kongre kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Enes Yalman, Gazze ile ilgili özel bir sunum yaptı.
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birinciliği bulunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kuran tilavetiyle 26 Aralık'ta açılışı yapılan kongrede, İstanbul Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta da cuma namazı dahil bazı vakitlerde ezan okudu.
Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır'ın da bazı oturumlara katılarak takip ettiği yıllık organizasyonda, ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen on binlerce kişinin katılımıyla, İslam dünyasını ve her yaştan Amerikalı Müslümanı ilgilendiren çeşitli konular masaya yatırıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı belirtildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti.
İsrail ordusunun 92'nci Taburu'na bağlı askerler, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da zorla göç ettirdikleri bölge sakinlerinin evlerini ateşe verdi.
Saldırılarda büyük yıkıma uğrayan evleri kundakladıkları görüntüleri dronla kayıt altına alan İsrail askerleri, söz konusu görüntüleri ırkçı "köyünüz yansın" şarkısı eşliğinde paylaştı.
Gazze'deki Refah kentinde İsrail ordusunun yaptığı katliamlar sonrası, Kudüs'te "kutlama" yapan İsrailliler de "Köyünüz yansın" şarkısı eşliğinde eğlenmişti.
İsrailli bazı futbol kulüplerinin taraftarları, statlarda sık sık Filistinlileri hedef alarak, ırkçı "köyünüz yansın" tezahüratları yapıyordu.
Suriye Haber Ajansına (SANA) açıklamalarda bulunan Hattap, 13 yıl süren fedakarlık ve çabanın ardından Suriye halkının zafer elde ettiğini vurguladı.
Hattap, "Güvenlik kuruluşları yeniden yapılandırılacak, tüm güvenlik birimleri feshedilecek ve halkımızın tarihine, mücadelesine ve geçmişine layık bir şekilde yeniden şekillendirilecektir." dedi.
Devrik Baas rejimi döneminde güvenlik birimlerinin 50 yıldan fazla süre halka eziyet ettiğini dile getiren Hattap, Suriye halkına, güvenliklerini sağlamak ve haklarını en iyi şekilde korumak için gece gündüz mücadele etme taahhüdünde bulundu.
Başkent Şam'da bir otelde gerçekleşen törene Suriyeli doktorların yanı sıra dünya genelinden Suriye'ye gelerek burada görev yapan farklı milletlerden hekimler de katıldı. Törende ilk başta Suriye savaşı boyunca aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve Suriye toplumunun her kesiminden hayatını kaybedenler için ruhlarına Fatiha Suresi okundu, bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkede halihazırda zorluk çeken sağlık sektörünün geliştirilmesi için açık oturum gerçekleştirildi. Saldırılarda yaralanan doktorlar anıldı.
Törende, doktorlar ile sağlık ekipleri, zorlu şartlar altında hayat kurtarmak için yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Doktorlar, görev yaptıkları bölgeler ve yaptıkları çalışmalarla anons edilerek sırayla sahneye çağırıldı. UOSSM temsilcileri, doktorlara üstün hizmetlerinden dolayı plaketlerini takdim etti. Plaket törenleri sırasında sahnede ve salonda duygusal anlar yaşandı.
YENİ SAĞLIK SİSTEMİ
Suriye'deki yeni yönetimin Sağlık Bakanı Mahir Şara, törende yaptığı konuşmasında, Suriye'de Sağlık Bakanlığı'nda yeni bir sağlık sistemi inşa edilmesi için sistemin kurulmasına hazırlandıklarını belirtti.
Tüm sağlık kuruluşlarının bir çatı altında "yeni Suriye'de halka sağlık hizmeti vermek üzere" birleştirileceğini vurgulayan Şara, ülke içinde faaliyet gösteren ya da devrim öncesinde geçmişte faaliyet göstermiş sağlık kuruluşlarının da yeni sağlık sistemine katılması için çalıştıklarını paylaştı.
Sağlık ve Tıbbi Dernekleri Birliği Başkanı ve Genel Cerrah Dr. Enes el-Kassem, AA muhabirine verdiği demeçte, konferansın "13 yıl boyunca bu savaşta vatanlarına özveriyle hizmet eden ve tüm Suriye şehirlerinde, köylerinde çalışan doktorları bir araya getirdiğini" söyledi.
Şehit ya da kaybolan sağlık çalışanlarını andıklarını dile getiren Kassem, şunları söyledi:
"Yurtdışındaki doktorlarımıza ve göçmenlerimize bir mesaj göndermek istiyorum. Bize yardım edin ve bize katılın. Çeşitli konularda çalışacağız. Sadece Suriyeli doktorları değil, Libya, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Yemen gibi farklı Arap bölgelerinden gelen çok değerli doktorlarımız da var. Onlar bize yardımcı oldular, hem Müslüman hem de Müslüman olmayan doktorlar. Gerçekten bugün hep birlikte bir araya gelip, her Suriyeli vatandaşına layık, gelişmiş bir sağlık sistemi kurmak için yardım istiyoruz. İnşallah, hükümetlerin desteğiyle ve bu halkın uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak, her türlü yaptırımın kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu, halkın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunabilmemiz için çok önemli." ifadesini kullandı.