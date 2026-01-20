Son dakika... Suriye ordusu Haseke'de 4 bölgeye konuşlandı: YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar

Son dakika... Suriye ordusu Haseke'de 4 bölgeye konuşlandı: YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlarGüncelleme Tarihi:
Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde dün başlayan çatışmalar sabaha karşı durdu. Suriye ordusu, Haseke ili çevresinde biri kent merkezinin hemen girişi olmak üzere 4 noktada konuşlu.
Ordu birlikleri, Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde Sırrin beldesinin hemen girişindeki hatta konuşlanmış durumda. Her iki bölgedede gece boyunca aralıklarla devam eden çatışmalar sabah büyük ölçüde durdu.
Aynı şekilde, Rakka kent merkezinin kuzeyindeki Aktan Hapishanesi'ni işgal eden örgüt ve devrik rejim unsurları ile burayı devralmak isteyen Suriye ordusu arasındaki çatışmalar da yerine sükunete bıraktı. Suriye ordusunun iki bölgeye de sevkiyatları sürüyor.
Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ülke sınırlarının güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu ve hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliği ve istikrarını etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti. Abbasi, Irak sınırlarının güvenlik güçlerinin kontrolü altında ve Irak ordusunun, her türlü güvenlik tehdidiyle başa çıkmak için yüksek kapasitelere ve sağlam planlara sahip olduğunu söyledi.
Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi
Bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Abbasi, “DEAŞ unsurlarının hareketleri dahil olmak üzere hiçbir tehdidin Irak’ın güvenliği ve istikrarını etkilemesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşananları yakından takip ettiklerini aktararak özellikle Suriye ile olan sınırda, tahkimat çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.
'ATEŞ AÇILARAK KARŞILANACAK'
Şamari, sınır hattı boyunca 620 kilometre uzunluğunda hendekler kazdıklarını belirterek, "Sınır noktalarında gece gündüz termal kameralarımız bulunuyor. Irak sınırlarına yapılacak herhangi bir yaklaşım, ateş açılarak karşılanacaktır.” açıklamasını yaptı.
Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah da yanındaki askeri heyetle Irak-Suriye sınırında incelemelerde bulundu.
ABD'nin, Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarına müdahale etmemesini protesto eden bir grup, Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu önünde gösteri yaptı. Dün akşam saatlerinde ABD'nin Erbil Konsolosluğu önünde toplanan grupta bazı eylemcilerin YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in posterlerini taşıdığı görüldü.
Suriye yönetimi aleyhine sloganlar atan grup, ABD'nin Suriye ordusu operasyonlarına müdahale etmesini istedi. Protestoculardan bazıları Konsoluğa ait güvenlik kulübelerinin üzerine çıkarken gerilimin artması üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri bölgeye takviye güçler sevk ederek kalabalığın dağılmasını sağladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin Şam'da yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.
Suriye hükümetinden bir kaynak, "SDG tarafı, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Telegram hesabında yayınladığı habere göre de görüşmede ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusunda Irak sınırında yer alan Haseke ilinin statüsü ele alındı. Başkent Şam'da 5 saat süren görüşmede Şahin, Haseke'nin örgütün kontrolünde kalması konusunda ısrar ederken Şara ise İç Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesini ve devlet kurumlarını devralmasını şart koştu.
Şahin'in şehrin kontrolünün tamamen örgütün elinde olmasında ısrar etmesine ise Şara, operasyonun bu durumda devam edeceği karşılığını verdi. Haberde, Şara'nın, Şahin'e istişareler için 5 günlük ek süre vermeyi reddedip Pazartesi geceyarısına kadar nihai bir yanıt talep ettiği belirtildi.
Suriye ordusu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.
Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.
Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.
Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiği" bildirildi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden çıkan terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristten 81'inin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, art arda yaptığı açıklamalarda, ilk olarak terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu belirtti.
Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki isim, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ve terör örgütü DEAŞ’la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konularında mutabık kaldı.
Açıklamada, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Tarafların ayrıca, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.
DEAŞ'A KARŞI İŞBİRLİĞİ
Görüşmede, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında işbirliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, iki liderin güçlü ve birlik içinde bir Suriye görme yönünde ortak temennilerini dile getirdiği, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla baş edebilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.
Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.
Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.