Son dakika... Suriye ordusu Haseke'de 4 bölgeye konuşlandı: YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar

Suriye ordusu Haseke'de

Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde dün başlayan çatışmalar sabaha karşı durdu. Suriye ordusu, Haseke ili çevresinde biri kent merkezinin hemen girişi olmak üzere 4 noktada konuşlu.



Ordu birlikleri, Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde Sırrin beldesinin hemen girişindeki hatta konuşlanmış durumda. Her iki bölgedede gece boyunca aralıklarla devam eden çatışmalar sabah büyük ölçüde durdu.

Aynı şekilde, Rakka kent merkezinin kuzeyindeki Aktan Hapishanesi'ni işgal eden örgüt ve devrik rejim unsurları ile burayı devralmak isteyen Suriye ordusu arasındaki çatışmalar da yerine sükunete bıraktı. Suriye ordusunun iki bölgeye de sevkiyatları sürüyor.