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Son dakika... Suriye hükümetine bağlı güçler Süveyda kentinden ayrılıyor: Arap ülkeleri İsrail saldırılarını kınadı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#İsrail Saldırıları#Arap Ülkeleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:45

Arap ülkeleri, Suriye'de Dürzi bölgesindeki karışıklığı bahane ederek Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere çeşitli noktalara hava saldırıları düzenleyen İsrail'i kınadı. Suriye ordusuna bağlı güçler, Dürzi liderlerle yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde Süveyda ve çevresinden ayrılmaya başladı. İsrail, Dürzi liderlerinden Hikmet El Hicri'nin Suriye hükümetine karşı tutumunu kullanarak başlattığı saldırıları gece boyunca sürdürdü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail saldırılarına rağmen istikrar sağlandı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail saldırılarına rağmen istikrar sağlandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile yaşanan çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şara, İsrail saldırılarının Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla durdurulduğunu dile getirdi. Şara, İsrail'in devlet kurumlarını ve sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hükümetin yasadışı grupları dağıtmayı başardığını ve ülkede istikrarı sağladığını belirtti.

İsrail'den Suriye'ye tehdit
İsrailden Suriyeye tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dürzileri koruma yükümlülükleri olduğunu dile getirdi İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail’in Dürzileri terk etmeyeceğini belirtti ve bölgeden çekilmedikleri müddetçe Suriye ordusunu vurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dürzi gerilimi nasıl tırmandı? 3 soru 3 cevap
Dürzi gerilimi nasıl tırmandı 3 soru 3 cevap

Dürzi toplumundan bir tüccarın Şam-Süveyda arasında seyahat ederken Bedevi aşiretlerine mensup kişiler tarafından kaçırılmasıyla başlayan son gerilim, pazar günü İsrail destekçisi Dürzi lider Hikmet El Hicri’ye bağlı silahlı grupların Süveyda kentindeki Bedevi mahallesi El-Makvas’ı kuşatmaya almasıyla alevlendi.

Arabuluculuk çabaları sonucu kaçırılan kişiler karşılıklı olarak serbest bırakılsa da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye gönderilen güvenlik güçlerinin Dürzi gruplar tarafından pusuya düşürülmesi gerilimi tırmandırdı.

Ordu birliklerine saldıran Dürzi milisler, önceki gün 18 askeri öldürürken, 9 askeri de rehin aldı. Bunun üzerine Şam yönetimi bölgeye yaptığı askeri sevkiyatı artırarak yüzde 90’ını Dürzilerin oluşturduğu Süveyda kentinde kontrolü eline almaya çalışırken çatışmalar yaşandı.


ŞAM YÖNETİMİ NASIL CEVAP VERİYOR?

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, önceki gün Süveyda’da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti. Dürzi lider Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak yerel halkı hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı. İsrail ile yakın olan Hicri’nin bu tutumunun arkasında ne olduğu bilinmiyor. Süveyda bölgesi on yıllardır yarı bağımsız statüsünü koruyor. Yaşanan gerginliğin altında da Dürzi toplumunun Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye devletine tam entegrasyonuna ayak diremesi yatıyor.


İSRAİL NEDEN SURİYE'YE SALDIRIYOR?


İsrail, Şam’daki yeni yönetimin güçlenmesini önlemek için, adını ‘azınlıklar ittifakı’ koyduğu bir strateji izliyor. Bu stratejiye göre Suriye’deki Dürzi, Kürt ve Alevilerin hamiliğine soyunan Netanyahu hükümeti, mart ayında Şam’ın güneyinde yaşayan Dürzilerin korunması için Savunma Bakanı Yisrael Katz’a hazırlık yapılması için talimat vermişti.


Ayrıca Şam yönetimi ile İsrail hükümeti arasında Azerbaycan’da yapılan ‘normalleşme’ görüşmelerinin tıkandığına dair haberlerin ardından Dürzi geriliminin yaşanması oldukça manidar görülüyor. Diğer yandan İsrail’de yaşayan 150 bini aşkın Dürzi de, Tel Aviv yönetimine bir bahane sunuyor.

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Arap ülkeleri saldırıları kınadı
Arap ülkeleri saldırıları kınadı

Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, Cezayir ve Irak yayınladıkları açıklamalarla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı. Arap ülkelerinin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Hizbullah da İsrail'in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi ve içişlerine müdahalesi kınandı. İsrail'in uluslararası hukuku ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını" açıkça ihlal ederek güvenlik ve istikrarı bozmasının da kınandığı açıklamada, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlamak için aldığı tedbirlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma Suriye'nin yanında durmaları, bu aşamada onu desteklemeleri ve İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırı ve ihlallerine karşı koymaları çağrısı yapıldı.

KUVEYT'TEN SURİYE'YE DESTEK VURGUSU

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumluluklarını üstlenerek bu saldırıyı caydırmak ve faillerini hesap vermeye zorlamak için sıkı önlemler almaları çağrısı yinelenerek, Kuveyt'in, Suriye'nin "güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için aldığı tüm tedbirleri" desteklediği vurgulandı.

MISIR, LÜBNAN'A SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ise İsrail'in söz konusu saldırılarının, bu ülkelerin egemenliği ile uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının ihlali anlamına geldiğine dikkati çekilerek, Suriye ve Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesinin ve içişlerine müdahalenin tamamen reddedilmesinin önemine işaret edildi.

İsrail'in Orta Doğu'da gerginliği tırmandırmayı sürdürdüğüne değinilen Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail'in, bölge ülkeleri ve halkları üzerindeki gücünü yayma ve hegemonyasını pekiştirme çabalarının bir parçası olarak saldırı cepheleri açtığına işaret edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef alan ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarının açık ve tekrarlanan ihlali niteliğindeki hava saldırılarının kınandığı belirtildi.

Suriye ordusu bölgeden ayrılıyor
Suriye ordusu bölgeden ayrılıyor

Dürzi gruplar ile Suriye hükümetine bağlı güçler arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmeye başladı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, geri çekilmenin ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSuriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail saldırılarına rağmen istikrar sağlandı
timelineİsrail'den Suriye'ye tehdit
timelineDürzi gerilimi nasıl tırmandı? 3 soru 3 cevap
timelineArap ülkeleri saldırıları kınadı
timelineSuriye ordusu bölgeden ayrılıyor
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#Suriye#İsrail Saldırıları#Arap Ülkeleri

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