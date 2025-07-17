Son dakika... Suriye hükümetine bağlı güçler Süveyda kentinden ayrılıyor: Arap ülkeleri İsrail saldırılarını kınadı

Arap ülkeleri saldırıları kınadı

Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, Cezayir ve Irak yayınladıkları açıklamalarla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı. Arap ülkelerinin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Hizbullah da İsrail'in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi ve içişlerine müdahalesi kınandı. İsrail'in uluslararası hukuku ve Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını" açıkça ihlal ederek güvenlik ve istikrarı bozmasının da kınandığı açıklamada, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlamak için aldığı tedbirlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma Suriye'nin yanında durmaları, bu aşamada onu desteklemeleri ve İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırı ve ihlallerine karşı koymaları çağrısı yapıldı.

KUVEYT'TEN SURİYE'YE DESTEK VURGUSU





Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumluluklarını üstlenerek bu saldırıyı caydırmak ve faillerini hesap vermeye zorlamak için sıkı önlemler almaları çağrısı yinelenerek, Kuveyt'in, Suriye'nin "güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için aldığı tüm tedbirleri" desteklediği vurgulandı.

MISIR, LÜBNAN'A SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ





Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ise İsrail'in söz konusu saldırılarının, bu ülkelerin egemenliği ile uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının ihlali anlamına geldiğine dikkati çekilerek, Suriye ve Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesinin ve içişlerine müdahalenin tamamen reddedilmesinin önemine işaret edildi.

İsrail'in Orta Doğu'da gerginliği tırmandırmayı sürdürdüğüne değinilen Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail'in, bölge ülkeleri ve halkları üzerindeki gücünü yayma ve hegemonyasını pekiştirme çabalarının bir parçası olarak saldırı cepheleri açtığına işaret edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef alan ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarının açık ve tekrarlanan ihlali niteliğindeki hava saldırılarının kınandığı belirtildi.