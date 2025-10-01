Son Dakika... Sumud Filosu yüksek riskli bölgede! Türk Aktivist: Bu gece kesin olarak askeri müdahale bekliyoruz

"BU GECE ASKERİ MÜDAHALE BEKLİYORUZ"

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Aktivist Dilek Tekocak, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, Gazze Filosu’nun alarm durumuna geçtiğini söyledi.





Tekocak, şu açıklamayı yaptı: Önümüzdeki 10 dakikalık mesafede 12 tane gemi olduğu söylendi. Sabaha karşı taciz edilmiştik. Üzerimizde çok sayıda dron var. Bir müdahale olmasına karşı Sumud Filosu'nun tamamı alarm durumundayız.





"HİÇBİRİMİZDE KORKU YOK

"Şu an hiçbirimizde korku yok. Teyakkuz halindeyiz. Silahsızız, sivil bir inisiyatifiz. Herhangi bir müdahale olursa bir mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Şu an güvertelerde can yeleklerimiz üzerimizde bekliyoruz. Bize bir müdahale olursa tüm insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul’daki vatandaşları ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum. Dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların da bir Sumud Filosu yolcusu olduğunu biliyoruz. O yüzden filoya bir müdahale olursa Gazze’yi ve Sumud’u gündemde tutmanızı istiyoruz."





"DÜN GEMİMİZE SİBER SALDIRI UYGULANDI"

Filoda yer alan bir diğer Türk Aktivist Davut Daşkıran, "Şu anda birkaç mil önümüzde bizi engellemek için sıraya dizilmişler. Paralel şekilde bizi bekliyorlar. Biz ilerlediğimiz zaman onlara ulaşmış olacağız. Muhtemelen bir set çizme durumundalar. Bizi belki de bir müddet engelleyip tüm gemilerin bir araya gelmesini sağlayabilirler. Gemiler dağılmış durumda. Belki de yapmak istedikleri şey toplayıp bir araya getirmek olabilir. Şuan net bir şey yok. Bu gece kesin olarak askeri müdahale bekliyoruz. Sabah gün ağardığında kalanlar ne olursa olsun devam edecek. Bizim müdahaleyi düşürmemiz gerekiyor. Dün gece bizim gemimize bir siber saldırı uygulandı" dedi.



