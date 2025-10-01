Son Dakika... Sumud Filosu yüksek riskli bölgede! Türk Aktivist: Bu gece kesin olarak askeri müdahale bekliyoruz

Son Dakika... Sumud Filosu yüksek riskli bölgede! Türk Aktivist: Bu gece kesin olarak askeri müdahale bekliyoruzGüncelleme Tarihi:
Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Aktivist Dilek Tekocak, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, Gazze Filosu’nun alarm durumuna geçtiğini söyledi.
Tekocak, şu açıklamayı yaptı: Önümüzdeki 10 dakikalık mesafede 12 tane gemi olduğu söylendi. Sabaha karşı taciz edilmiştik. Üzerimizde çok sayıda dron var. Bir müdahale olmasına karşı Sumud Filosu'nun tamamı alarm durumundayız.
"HİÇBİRİMİZDE KORKU YOK
"Şu an hiçbirimizde korku yok. Teyakkuz halindeyiz. Silahsızız, sivil bir inisiyatifiz. Herhangi bir müdahale olursa bir mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Şu an güvertelerde can yeleklerimiz üzerimizde bekliyoruz. Bize bir müdahale olursa tüm insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul’daki vatandaşları ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum. Dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların da bir Sumud Filosu yolcusu olduğunu biliyoruz. O yüzden filoya bir müdahale olursa Gazze’yi ve Sumud’u gündemde tutmanızı istiyoruz."
"DÜN GEMİMİZE SİBER SALDIRI UYGULANDI"
Filoda yer alan bir diğer Türk Aktivist Davut Daşkıran, "Şu anda birkaç mil önümüzde bizi engellemek için sıraya dizilmişler. Paralel şekilde bizi bekliyorlar. Biz ilerlediğimiz zaman onlara ulaşmış olacağız. Muhtemelen bir set çizme durumundalar. Bizi belki de bir müddet engelleyip tüm gemilerin bir araya gelmesini sağlayabilirler. Gemiler dağılmış durumda. Belki de yapmak istedikleri şey toplayıp bir araya getirmek olabilir. Şuan net bir şey yok. Bu gece kesin olarak askeri müdahale bekliyoruz. Sabah gün ağardığında kalanlar ne olursa olsun devam edecek. Bizim müdahaleyi düşürmemiz gerekiyor. Dün gece bizim gemimize bir siber saldırı uygulandı" dedi.
İsrail ordusunun saldırı tehditleri altında Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'daki sendikalardan destek geldi.
Ülkedeki 76 sendika ve işçi örgütü, yayımladıkları ortak bildiride, filonun güvenli geçişinin sağlanmasını istedi ve olası bir saldırının Yunanistan'da kitlesel protestoları tetikleyeceği uyarısında bulundu.
Sendikaların ortak açıklamasında, Gazze'ye yönelik kuşatmanın ve "soykırımın" derhal son bulması gerektiği vurgulanarak, "İsrail devleti, filoya katılan insanların can güvenliğini tehdit etmeye dahi kalkışmamalıdır. En küçük saldırı dahi bizi sokaklara dökecek." denildi.
Açıklamada ayrıca, Yunan hükümetine çağrıda bulunularak, uluslararası hukuka uygun barışçıl bir misyon olan Küresel Sumud Filosu'nun korunması için gerekli adımların atılması talep edildi.
Sendikalar, İsrail'e BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları doğrultusunda yaptırım uygulanmasını, silah ambargosu getirilmesini, ticari, askeri, siyasi ilişkilerin kesilmesini istedi.
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı komedyen ve aktivist Tadhg Hickey, İsrail'in filoya müdahalesinin yakın zamanda meydana gelmesini beklediklerini belirterek, "Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız." dedi.
Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlerden Hickey, AA'ya açıklamalarda bulundu.
Hickey, İsrail'in olası müdahalesine karşı saatlerdir hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Hissiyat ve alınan istihbarat, müdahalenin çok yakın olduğuna işaret ediyor, öyle ki dün gece Alma gemisinin yakınında bir askeri gemi olduğu görüldü." söyledi.
Gördükleri askeri geminin, bölgede keşif yapan ve filodakileri korkutmaya çalışan bir denizaltı olabileceğini düşündüklerini aktaran Hickey, şunları kaydetti:
"Bunun gibi tehlikeli bir durumda olmak insani anlamda çok şey ifade ediyor. Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız. Ne kadar hazırlıklı olursak olalım, tahmin edilemez bir boyut olduğu açık."
Hickey, uluslararası sularda bulunduklarını ve uluslararası deniz hukukunun yetki alanı içinde olduklarını hatırlatarak, dünya toplumunun "Filistin'de soykırım yapan İsrail'in, filodakileri uluslararası sularda ya da Filistin'e ait sularda kaçırmasına ve onlara dilediğini yapmasına izin vermesinden" endişe ettiğini dile getirdi.
İsrail basınındaki filodakilere yönelik tehditlerin yer aldığının altını çizen Hickey, "Neden bu derece cezasız kalıyorlar?" diye sordu.
Hickey, "Geldiğimiz aşamada, tüm insan hakları örgütlerinin, Birleşmiş Milletlerin, aklı ve vicdanı olan herkesin Gazze'de şu anda yaşananların bir soykırım, bir katliam ve insan eliyle yapılmış bir açlık olduğunu kabul etmişken bu durum beni kişisel olarak hayrete düşürüyor." şeklinde konuştu.
"DAYANIŞMANIN NAÇİZANE GÖSTERGESİ"
Filonun doğru olanı yapmak için ayağa kalkan bir insanlık vicdanını temsil ettiğini belirten Hickey, eylemlerinde "kesinlikle şiddet” olmayacağını vurguladı.
Hickey, filonun amacının insani yardım ulaştırmak olduğunun altını çizerek, başlarına gelebilecek her şeyin uluslararası toplumun vicdanına kaldığını belirtti.
Filoya ne olursa olsun yine geri döneceklerine ve bunun "yalnızca bir başlangıç" olduğuna vurgu yapan Hickey, "İsrail bu gece ne yaparsa yapsın, büyük bir sorunla karşı karşıya. İsrail argümanını yitirdi, küresel hareket şu anda çok güçlü durumda." değerlendirmesinde bulundu.
-KÜRESEL SUMUD FİLOSU
44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.
İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.
Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.