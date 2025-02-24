Son dakika... Savaşın yıl dönümünde Avrupa'dan Rusya hamlesi! İlk görüntüler geldi...

Zelenski: "Barış veya NATO üyeliği karşılığında istifa etmeye hazırım"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün başkent Kiev’de düzenlenen "Ukrayna. 2025 Yılı" forumunda açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanması veya Ukrayna’nın NATO üyesi olması karşılığında görevinden istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu.



"Ukrayna'ya barış getirecekse görevinizden ayrılır mısınız?" sorusuna verdiği cevapta Zelenski, "Evet. Eğer bu Ukrayna'ya barış getirecekse ve gerçekten görevimden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım. Diğer bir seçenek olarak, bunu NATO üyeliğiyle takas edebiliriz. Böyle bir koşul ortaya çıkarsa, derhal" ifadelerini kullandı. Yıllarca iktidarda kalmayı planlamadığını ifade eden Zelenski, "20 yıl sonrasına değil, bugünün güvenliğine odaklandım" dedi.