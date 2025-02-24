Son dakika... Savaşın yıl dönümünde Avrupa'dan Rusya hamlesi! İlk görüntüler geldi...

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Avrupa Birliği Ukrayna'nın işgalinin yıldönümünde Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketini onayladı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın savaş çabalarını zayıflatmak için yeni yaptırım paketini onayladıklarını duyurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın dördüncü yılına girdiği gün ziyaret ediyor.
Ankara'daki görüşmelerde ağırlıklı olarak savaşın sona erdirilmesine ilişkin artan diplomatik çabalar ele alınacak.Lavrov ve Fidan en son 20 Şubat'ta Güney Afrika'daki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya gelmişti.Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Beştepe'de Lavrov'u kabul edeceğini bildirdi.
Rusya'nın başlattığı savaşın 3. yılı dolayısıyla Ukrayna'ya destek veren liderler, başkent Kiev'de bir araya geliyor. Zelenski, dün düzenlediği basın toplantısında 24 Şubat'ta Ukrayna'ya çeşitli ülkelerden üst düzey temsilcilerin geleceğini duyurmuştu.
Ukrayna'da bugün düzenlenecek toplantıya 13 yabancı lider katılacak, 24 isim de çevrim içi bağlanacak.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, bu toplantı için sabah saatlerinde Kiev'e geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ayrı ayrı yapacakları Washington ziyaretlerinde ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'da barışa ilişkin 'öneriler' sunmaya hazırlanıyor. AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Macron Rusya ile ABD arasındaki görüşmelere Avrupa liderlerini de dahil etmek için Trump'ı ikna etmeyi umuyor.
Trump'ın Avrupa ve Kiev'in katılımı olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturma planları Avrupa'da adeta şok etkisi yarattı. Başkanın son dönemdeki açıklamalarında Rus söylemlerini tekrarlaması Trump'ın Moskova'nın şartlarını kabul edeceği yönündeki endişeleri körüklerken Macron, Washington'un ani politika değişikliğine karşı harekete geçti.
Geçtiğimiz hafta Avrupalı liderlerle peş peşe iki toplantı gerçekleştiren Fransız liderin danışmanları, Macron'un Ukrayna'ya ABD desteğinin sürmesi ve Avrupa çıkarlarının tam olarak dikkate alınması konusunda Trump'ı ikna etmeyi amaçladığını belirtiyor.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve güvenlik konularını görüşmek üzere 6 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü zirve için Brüksel'de toplanacak.AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından, 6 Mart'ta Ukrayna ve güvenlik gündemiyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.
Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için "belirleyici günlerden geçildiğini" belirten Costa, şu değerlendirmede bulundu:
"Avrupalı liderlerle yaptığım istişarelerde Avrupa savunmasını güçlendirmek, kıtamızda barışa ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğine kararlı şekilde katkıda bulunmak suretiyle bu zorlukların AB düzeyinde üstesinden gelinmesine yönelik ortak bir kararlılık duydum. 6 Mart'ta kararlar almaya hazır olmak üzere (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen ve tüm üye ülkelerle çalışmaya devam edeceğim."
Avrupa, barış görüşmelerinde yer almak istiyor.
Rusya’nın 24 Şubat 2022’de işgal ettiği Ukrayna’daki yıkıcı savaş üçüncü yılını geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev yönetimini dışarıda bırakarak doğrudan Rusya ile başlattığı tartışmalı müzakere sürecinin gölgesinde dördüncü yılına giren savaş, Ukrayna’nın çehresini çarpıcı biçimde değiştirdi. Gerek askeri ve sivil can kayıpları gerekse altyapının uğradığı zararla ilgili verilerde kesinlik yok, ancak tahmini rakamlar da yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün başkent Kiev’de düzenlenen "Ukrayna. 2025 Yılı" forumunda açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanması veya Ukrayna’nın NATO üyesi olması karşılığında görevinden istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu.
"Ukrayna'ya barış getirecekse görevinizden ayrılır mısınız?" sorusuna verdiği cevapta Zelenski, "Evet. Eğer bu Ukrayna'ya barış getirecekse ve gerçekten görevimden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım. Diğer bir seçenek olarak, bunu NATO üyeliğiyle takas edebiliriz. Böyle bir koşul ortaya çıkarsa, derhal" ifadelerini kullandı. Yıllarca iktidarda kalmayı planlamadığını ifade eden Zelenski, "20 yıl sonrasına değil, bugünün güvenliğine odaklandım" dedi.