Son dakika... Savaşa diplomasi freni… Mossad’ın Doha ziyaretinin şifreleri… Hamas ve Hizbullah görüşmesi ateşkes umudunu canlandırdı

Hamas’tan ateşkes için adım: 6 haftalık ilk aşama detayı

Hamas'tan üst düzey bir kaynak, gözden geçirilmiş bir rehine-ateşkes anlaşması önerisinin, İsrail askerlerinin ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin anlaşmanın ilk aşamasından sonra 16 günlük bir süre içinde başlamasını kabul ettiğini söyledi.







Kaynak, teklifin, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması için dolaylı görüşmeler devam ettiği sürece arabulucuların geçici bir ateşkes, yardım dağıtımı ve İsrail askerlerinin geri çekilmesini garanti edeceğini söylüyor.







Görüşmelerin gizli olması nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla, Hamas’ın İsrail'in anlaşmayı imzalamadan önce kalıcı ateşkes taahhüdünde bulunması talebinden vazgeçtiğini ve müzakerelerin altı haftalık ilk aşama boyunca bunu sağlamasına izin vereceğini söyledi.