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Son dakika... Savaşa diplomasi freni… Mossad’ın Doha ziyaretinin şifreleri… Hamas ve Hizbullah görüşmesi ateşkes umudunu canlandırdı

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#İsrail#Hamas#Hizbullah
Son dakika... Savaşa diplomasi freni… Mossad’ın Doha ziyaretinin şifreleri… Hamas ve Hizbullah görüşmesi ateşkes umudunu canlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 10:12

İsrail’in Gazze saldırılarının 274. gününe tarafların baş döndürücü diplomasi trafiği damga vurdu. İsrail-Hamas arasında ateşkes görüşmelerinde Mossad şefi David Barnea’nın Katar ziyareti olumlu adımlarla sonuçlanırken Hizbullah da Hamas heyetiyle görüştü. Üçlü görüşmelerde alınan kararlar müzakerelerin devamı konusunda yeşil ışık yaktı.

Hamas’tan ateşkes için adım: 6 haftalık ilk aşama detayı

Hamas'tan üst düzey bir kaynak, gözden geçirilmiş bir rehine-ateşkes anlaşması önerisinin, İsrail askerlerinin ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin anlaşmanın ilk aşamasından sonra 16 günlük bir süre içinde başlamasını kabul ettiğini söyledi.



Kaynak, teklifin, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması için dolaylı görüşmeler devam ettiği sürece arabulucuların geçici bir ateşkes, yardım dağıtımı ve İsrail askerlerinin geri çekilmesini garanti edeceğini söylüyor.



Görüşmelerin gizli olması nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla, Hamas’ın İsrail'in anlaşmayı imzalamadan önce kalıcı ateşkes taahhüdünde bulunması talebinden vazgeçtiğini ve müzakerelerin altı haftalık ilk aşama boyunca bunu sağlamasına izin vereceğini söyledi.

Hamas – Hizbullah görüşmesi: Ateşkes önerisi kabul edildi
Hamas – Hizbullah görüşmesi: Ateşkes önerisi kabul edildi

Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinin görüşmesi sonucunda iki tarafın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi. Hizbullah’ın Hamas’ın ateşkes konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladığı açıklandı.



Hamas’ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya başkanlığındaki bir heyeti Beyrut'ta düzenlenen bir toplantıda Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'a son gelişmeler hakkında bilgi verdiği ortaya çıktı.



Hizbullah da daha önce yapılan açıklamada Nasrallah ve Hayya'nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtmişti.

 

 

Ateşkes müzakereleri için Mossad devrede: Doha görüşmeleri olumlu sonuçlandı
Ateşkes müzakereleri için Mossad devrede: Doha görüşmeleri olumlu sonuçlandı

Mossad şefi David Barnea ateşkes müzakereler için gittiği Katar’dan olumlu mesajlarla döndü. Hamas'ın Hizbullah'a son önerisi hakkında bilgi vermesiyle Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabaları dün akşam saatlerinden itibaren ivme kazandı.



Barnea dün, ateşkes görüşmelerinin geleceğini tartışmak üzere küçültülmüş bir heyetin başında Doha'ya geldi ve günün ilerleyen saatlerinde İsrail'e geri döndü.



Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Doha'da yapılan görüşmelerin ardından Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Katar'da yapılacak görüşmeler için İsrailli bir müzakere ekibini göndermeyi kabul ettiği belirtildi. Açıklamada "taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının" devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
İsrailin Gazzenin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını hedef aldı.



Meğazi ile Nusayrat'ta bir ev ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir depoya düzenlenen saldırıda 9, Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.



Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

Hizbullah İsrail’i vurmaya devam ediyor
Hizbullah İsrail’i vurmaya devam ediyor

Hizbullahı'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda iki askerin hafif yaralandığı bildirildi.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine atılan roketler nedeniyle 2 asker hafif yaralandı.



Haberde ayrıca Lübnan'dan atılan bir roketin de Batı Celile'de Şlomi yerleşim biriminde açık bir alana düştüğü kaydedildi.



Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan Margaliot yerleşim birimine doğru 10 roket atıldığını yazdı.



Gazeteye göre, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas’tan ateşkes için adım: 6 haftalık ilk aşama detayı
timelineHamas – Hizbullah görüşmesi: Ateşkes önerisi kabul edildi
timelineAteşkes müzakereleri için Mossad devrede: Doha görüşmeleri olumlu sonuçlandı
timelineİsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
timelineHizbullah İsrail’i vurmaya devam ediyor
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#İsrail#Hamas#Hizbullah

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