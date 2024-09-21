Son dakika... Savaş davulları çalmaya başladı! İsrail'e peş peşe uyarılar... 'Kana susamış İsrail'

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İsrail ordusunun, F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği saldırıda aralarında Hizbullah komutanı İbrahim Akil'in de bulunduğu en az 14 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki kalelerinden Dahiye mahallesini hedef alan saldırıda, 9’u ağır olmak üzere 66 sivil ise yaralandı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir operasyon sırasında üç Filistinlinin cesedini bir çatıdan aşağı attıklarının görüntülenmesinin ardından soruşturma başlattığını duyurdu.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 20 Eylül Cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir binaya düzenlediği ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Lübnan'a yönelik saldırıların uluslararası hukukun ve ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Kenani, "Hiç şüphe yok ki siyonist rejim (İsrail), ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunda dünya hükümetlerinin ve uluslarının ezici çoğunluğunun aksine, bölgede gerilimi artırma ve savaş ve çatışma coğrafyasını geliştirme çabasındadır. Böylesine kötü niyetli bir politika, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık ve son derece büyük bir tehdittir." ifadelerini kullandı.
Kenani, "kitlesel katliam makinesi" olarak nitelediği İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum tarafından "kararlı" önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Lübnan merkezli Al Mayadeen gazetesinde yer alan habere göre, Hizbullah, "Kudüs yolunda şehit" olan İbrahim Akil için taziye mesajı yayımladı.
Taziye mesajında, direnişin, şehidin "saf ruhunun hedeflerine, umutlarına ve zafere giden yola sadık kalacağı" vurgulanırken İbrahim Akil'in en büyük hayalinin "Kudüs'te namaz kılmak" olduğu belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlediği konuşmada, İsrail'e sert eleştirilerde bulundu. Pezeşkiyan, İran silahlı kuvvetlerinin dış tehditlere karşı “caydırıcılık” kapasitesine vurgu yaparak “Hiçbir düşman İran topraklarını işgal etmeye cesaret edemeyecek” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki “İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlikle” Ortadoğu'da “barış ve güvenliğin” sağlanabileceğini belirten Pezeşkiyan, “Bu birlik sayesinde kadınlara, erkeklere ve çocuklara acımayan gaspçı, kana susamış ve suçlu İsrail'i durdurabiliriz” dedi.
ABD'nin Ortadoğu Elçisi Brett McGurk, Biden yönetiminin İsrail'in Beyrut'un bir banliyösüne düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Akil'in öldürülmesiyle ilgili kaygılarını dile getirdi.
Washington'daki İsrail-Amerikan Konseyi konferansında konuşan McGurk, bölgesel gerilimin tırmanma riski nedeniyle İsrail ile bazı anlaşmazlıklar yaşadıklarını vurgulayarak, “Bu çok endişe verici bir durum. Diplomasi, caydırıcılık ve diğer yollarla bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum” dedi.
McGurk, “Kuzeyde diplomatik bir çözüm istiyoruz. Hedefimiz bu ve bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Cezayir tarafından talep edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi ve Lübnan, İsrail ile tüm bölgenin istikrarına büyük tehdit teşkil ediyor." dedi.
BM LÜBNAN ÖZEL KOORDİNATÖRÜ İSRAİL'E GİDECEK
DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in gelecek hafta istişareler için İsrail'e gideceğini bildirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.
Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı." dedi.
"BU SALDIRILARIN SAVAŞ TARİHİNDE EŞİ BENZERİ YOK"
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok." dedi.
İsrail'in, saldırıların ardından sosyal medyada açıklama yaptığını ve daha sonra sildiğini belirten Buhabib, "İsrail bu terör saldırısıyla uluslararası insancıl hukukun en temel prensiplerini ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.
Buhabib, İsrail'in hiçbir zaman suçunun hesabını vermek zorunda kalmadığı için ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.
Bunun statükoya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Buhabib, "İsrail bölge halklarıyla barış sağlamadan Doğu'da ayakta kalamaz. Bu da Filistin halkına 75 yıl önce bu örgüt tarafından sözü verilen meşru haklarının ve devletlerinin verilmesiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Buhabib, BMGK'nin İsrail'i saldırılarını sonlandırmaya zorlamaması halinde "çok büyük bir patlamayla" tanık olacağını belirtti.
Bu patlamanın hem doğu hem de batıyı etkileyeceğini ve tüm dünyayı Ortaçağ'a geri götüreceğini dile getiren Buhabib, "Önünüzde savaş ve çekmecelerinizde BMGK kararları var. Seçim sizin. Barış ya da ateş arasında bir seçim yapmanız gerekiyor." diye konuştu.