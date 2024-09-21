Son dakika... Savaş davulları çalmaya başladı! İsrail'e peş peşe uyarılar... 'Kana susamış İsrail'

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'a saldırıların ardından acil oturumla toplandı

Cezayir tarafından talep edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı.



Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi ve Lübnan, İsrail ile tüm bölgenin istikrarına büyük tehdit teşkil ediyor." dedi.



BM LÜBNAN ÖZEL KOORDİNATÖRÜ İSRAİL'E GİDECEK



DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in gelecek hafta istişareler için İsrail'e gideceğini bildirdi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı." dedi.



"BU SALDIRILARIN SAVAŞ TARİHİNDE EŞİ BENZERİ YOK"



Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok." dedi.



İsrail'in, saldırıların ardından sosyal medyada açıklama yaptığını ve daha sonra sildiğini belirten Buhabib, "İsrail bu terör saldırısıyla uluslararası insancıl hukukun en temel prensiplerini ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.



Buhabib, İsrail'in hiçbir zaman suçunun hesabını vermek zorunda kalmadığı için ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.



Bunun statükoya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Buhabib, "İsrail bölge halklarıyla barış sağlamadan Doğu'da ayakta kalamaz. Bu da Filistin halkına 75 yıl önce bu örgüt tarafından sözü verilen meşru haklarının ve devletlerinin verilmesiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Buhabib, BMGK'nin İsrail'i saldırılarını sonlandırmaya zorlamaması halinde "çok büyük bir patlamayla" tanık olacağını belirtti.



Bu patlamanın hem doğu hem de batıyı etkileyeceğini ve tüm dünyayı Ortaçağ'a geri götüreceğini dile getiren Buhabib, "Önünüzde savaş ve çekmecelerinizde BMGK kararları var. Seçim sizin. Barış ya da ateş arasında bir seçim yapmanız gerekiyor." diye konuştu.