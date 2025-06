Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Herson'daki devlet idare binasını yerle bir ettiğini açıkladı. Zelenski, Rusya'nın kazara değil kasıtlı olarak saldırdığını söyledi ve "Askeri açıdan hiçbir mantığı yok" ifadesini kullandı.



Zelenski, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:



"Hayatı açıkça yok ediyorlar. Akıl dışı yaratıklar. Yok etme ve öldürme eylemlerini durdurmak için güç kullanmak gerekiyor. Dünyadaki herkes, bu güce sahip olanın kim olduğunu açıkça görüyor, ancak yine de barış için bu gücü kullanmıyor. Ne yazık ki, kullanmıyor."

Kherson. The building of the regional state administration. Russian forces have completely destroyed it. Two strikes with aerial bombs. Deliberate strikes, not accidental. No military sense whatsoever. They are openly destroying life. Absolutely deranged creatures.



