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Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, Rusya'nın düzenlediği misilleme saldırısında "407 insansız hava aracı (İHA), 44 seyir füzes ve 6 balistik füze" kullandığını açıkladı. İhnat, hava savunma kuvvetlerinin 30'a yakın füze ve 200'e yakın İHA düşürdüğünü kaydetti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İhnat, yaralanların sayısının 73 kişi olduğunu belirtti.
Rus ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde 4 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını aktaran Kliçko, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
LUTSK ŞEHRİNE YAPILAN FÜZE VE İHA SALDIRISINDA 5 KİŞİ YARALANDI
Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk Belediye Başkanı İgor Polişuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların şehre düzenlediği füze ve İHA saldırısında 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladı. Trump, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Ukrayna savaşı, parkta kavga eden iki çocuğa benziyor. Bazen bir süre kavga etmelerine izin vermek gerekir" ifadelerini kullandı.
Söz konusu savaşın hemen sona eremeyeceğini aktaran Trump, "Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Şu anda ölenlerin sayısı bildirilenden çok daha fazla" dedi.
Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Durmayacağını anladığımda, çok sert olacağız. Her iki ülkeye de olabilir. Tango yapmak için iki kişi gerekir. Aklımda bir son tarih var" ifadelerini kullandı. Trump, bu süreci kendi zamanlamasına göre yöneteceğini belirterek, savaşın sürmesi durumunda hem Rusya hem de Ukrayna'ya yönelik daha sert adımlar atabileceğini ima etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Herson'daki devlet idare binasını yerle bir ettiğini açıkladı. Zelenski, Rusya'nın kazara değil kasıtlı olarak saldırdığını söyledi ve "Askeri açıdan hiçbir mantığı yok" ifadesini kullandı.
Zelenski, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:
"Hayatı açıkça yok ediyorlar. Akıl dışı yaratıklar. Yok etme ve öldürme eylemlerini durdurmak için güç kullanmak gerekiyor. Dünyadaki herkes, bu güce sahip olanın kim olduğunu açıkça görüyor, ancak yine de barış için bu gücü kullanmıyor. Ne yazık ki, kullanmıyor."
Kherson. The building of the regional state administration. Russian forces have completely destroyed it. Two strikes with aerial bombs. Deliberate strikes, not accidental. No military sense whatsoever. They are openly destroying life. Absolutely deranged creatures.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2025
Force is… pic.twitter.com/OMFjbh4mEv
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırıları "terörizm" şeklinde tanımladığını anımsatan Peskov, "Bu devlet düzeyinde terörizmden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.
Rusya’nın, Ukrayna tarafından Rus askeri hava üslerine yönelik saldırısına yanıt verip vermeyeceğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Peskov, "Yanıtı, ordumuz nasıl ve ne zaman uygun görürse vereceğiz." dedi.
Ukrayana Güvenlik Servisi (SBU), 15 ay boyunca hazırlanarak tanesi 1000 dolarlık insansız hava araçlarıyla Rusya'ya ait en az 40 savaş uçağını imha etti.
Ukrayna istihbaratının hedefinde Rusya’ya ait beş stratejik hava üssü bulunuyordu. Bunlar sırasıyla kutup bölgesindeki Murmansk Oblastı’nda bulunan Olenya hava üssü, Moğolistan sınırı yakınındaki Irkutsk Oblastı’nda bulunan Belaya hava üssü, Ryazan Oblastı’ndaki Dyagilevo, Ivanovo Oblastı’ndaki Ivanovo ve Rusya’nın uzak doğuda Kuzey Kore sınırındaki Amur Oblastı’nda bulunan Ukrainka hava üsleriydi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve çeşitli SBU kaynaklarının da ifade ettiği üzere Ukrayna, bu üslerde özellikle kendi topraklarına yönelik Rus saldırılarında kullanılan bombardıman uçaklarını hedef aldı.
Öte yandan SBU, Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan köprüye saldırdığını bildirdi.
SBU'nun Telegram kanalından yapılan resmi açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi, yeni ve benzersiz bir özel operasyonla Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu; köprü bu kez sular altında!" ifadelerine yer verildi.