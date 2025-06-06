Ukrayna 'örümcek ağı operasyonu' düzenledi: Kerç Köprüsü'nü vurdu

Ukrayana Güvenlik Servisi (SBU), 15 ay boyunca hazırlanarak tanesi 1000 dolarlık insansız hava araçlarıyla Rusya'ya ait en az 40 savaş uçağını imha etti.

Ukrayna istihbaratının hedefinde Rusya’ya ait beş stratejik hava üssü bulunuyordu. Bunlar sırasıyla kutup bölgesindeki Murmansk Oblastı’nda bulunan Olenya hava üssü, Moğolistan sınırı yakınındaki Irkutsk Oblastı’nda bulunan Belaya hava üssü, Ryazan Oblastı’ndaki Dyagilevo, Ivanovo Oblastı’ndaki Ivanovo ve Rusya’nın uzak doğuda Kuzey Kore sınırındaki Amur Oblastı’nda bulunan Ukrainka hava üsleriydi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve çeşitli SBU kaynaklarının da ifade ettiği üzere Ukrayna, bu üslerde özellikle kendi topraklarına yönelik Rus saldırılarında kullanılan bombardıman uçaklarını hedef aldı.



Öte yandan SBU, Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan köprüye saldırdığını bildirdi.

SBU'nun Telegram kanalından yapılan resmi açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi, yeni ve benzersiz bir özel operasyonla Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu; köprü bu kez sular altında!" ifadelerine yer verildi.