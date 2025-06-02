Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasında kritik görüşme: Heyetler Çırağan Sarayı'na geldi

Güncelleme Tarihi:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, "Barış için gerekli adımları atmaya hazırız" ifadesini kullandı. Zelenski, Litvanya'da NATO liderleriyle yaptığı toplantıda konuşurken, Rusya'nın İstanbul görüşmelerini sabote edebileceğini öne sürerek, "bir sonuç alınamaması halinde acilen yeni yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmeler öncesinde Çırağan Sarayı'na geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, taraflar arasındaki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağı duyuruldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı kararnameye göre, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna heyetinin kadrosunda değişiklik yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov liderliğindeki 14 kişilik ekibe Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası Hukuk Dairesi Başkanı Andrey Fomin, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliğinin temsilcisi Yury Kovbasa ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Evgeny Ostyansky olmak üzere üç yeni yetkili eklendi. Daha önceki görüşmelere katılan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Aleksey Malovatsky ise Çırağan Sarayı'nda müzakereleri yürütecek heyette yer almadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi. Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.
Medinskiy, Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı" ifadesini kullandı. Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını belirtti.
Rus heyeti, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin bugün saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ikinci turu bugün İstanbul'da düzenlenecek. Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması planlanan görüşmelerde Ukrayna tarafının başında Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un bulunacağı resmi olarak teyit edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı son açıklamada, "Esir değişimi, ateşkes sağlanması ve zorla götürülen çocukların iadesi" konularının öncelikli olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmemesine rağmen İstanbul'da yarın yapılacak müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Zelenski gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız" dedi.
16 Mayıs'taki görüşmeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilmişti.
İstanbul'da yarın düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük" diye konuştu. Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir" ifadesini kullandı.