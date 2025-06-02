Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasında kritik görüşme: Heyetler Çırağan Sarayı'na geldi

Zelenski'den İstanbul mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmemesine rağmen İstanbul'da yarın yapılacak müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Zelenski gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız" dedi.

16 Mayıs'taki görüşmeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilmişti.



İstanbul'da yarın düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük" diye konuştu. Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir" ifadesini kullandı.