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Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasında kritik görüşme: Heyetler Çırağan Sarayı'na geldi

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#Son Dakika Haberleri#Rusya#Ukrayna
Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasında kritik görüşme: Heyetler Çırağan Sarayına geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 12:53

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 16 Mayıs'taki barış görüşmelerinin ardından bir kez daha İstanbul'da görüşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, tarafların "tam ve koşulsuz ateşkes" sağlanması ve tutuklular ile kaçırılan çocukların iadesi gibi konuları ele alınacağını belirtmişti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, müzakerelerin yapılacağı Çırağan Sarayı'na geldiği kaydedildi.

Zelenski: 'Barış için gerekli adımları atmaya hazırız'
Zelenski: Barış için gerekli adımları atmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, "Barış için gerekli adımları atmaya hazırız" ifadesini kullandı. Zelenski, Litvanya'da NATO liderleriyle yaptığı toplantıda konuşurken, Rusya'nın İstanbul görüşmelerini sabote edebileceğini öne sürerek, "bir sonuç alınamaması halinde acilen yeni yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Heyetler Çırağan Sarayı'na geldi
Heyetler Çırağan Sarayına geldi

Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmeler öncesinde Çırağan Sarayı'na geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, taraflar arasındaki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağı duyuruldu.


Zelenski, Ukrayna heyetinde değişiklik yaptı
Zelenski, Ukrayna heyetinde değişiklik yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı kararnameye göre, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna heyetinin kadrosunda değişiklik yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov liderliğindeki 14 kişilik ekibe Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası Hukuk Dairesi Başkanı Andrey Fomin, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliğinin temsilcisi Yury Kovbasa ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Evgeny Ostyansky olmak üzere üç yeni yetkili eklendi. Daha önceki görüşmelere katılan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Aleksey Malovatsky ise Çırağan Sarayı'nda müzakereleri yürütecek heyette yer almadı.

Rusya, Ukrayna'nın barış memorandumunu aldığını açıkladı
Rusya, Ukraynanın barış memorandumunu aldığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi. Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.

Medinskiy, Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı" ifadesini kullandı. Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını belirtti.

Rus heyeti İstanbul'da
Rus heyeti İstanbulda

Rus heyeti, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin bugün saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.

Müzakerelerin 2. turu İstanbul'da yapılıyor
Müzakerelerin 2. turu İstanbulda yapılıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ikinci turu bugün İstanbul'da düzenlenecek. Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması planlanan görüşmelerde Ukrayna tarafının başında Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un bulunacağı resmi olarak teyit edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı son açıklamada, "Esir değişimi, ateşkes sağlanması ve zorla götürülen çocukların iadesi" konularının öncelikli olduğunu belirtti.

Zelenski'den İstanbul mesajı
Zelenskiden İstanbul mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmemesine rağmen İstanbul'da yarın yapılacak müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Zelenski gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız" dedi.

16 Mayıs'taki görüşmeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilmişti.

İstanbul'da yarın düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük" diye konuştu. Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir" ifadesini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineZelenski: 'Barış için gerekli adımları atmaya hazırız'
timelineHeyetler Çırağan Sarayı'na geldi
timelineZelenski, Ukrayna heyetinde değişiklik yaptı
timelineRusya, Ukrayna'nın barış memorandumunu aldığını açıkladı
timelineRus heyeti İstanbul'da
timelineMüzakerelerin 2. turu İstanbul'da yapılıyor
timelineZelenski'den İstanbul mesajı
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#Son Dakika Haberleri#Rusya#Ukrayna

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