Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul müzakereleri: Çırağan Sarayı'ndaki görüşmeler öncesi diplomasi trafiği

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Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün ikinci kez İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması ön görülen görüşme için heyetlerin gelmesini bekleniyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ilk görüşmenin ardından heyetlerin Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'da yeniden bir araya gelmesi ön görülüyor.
Toplantı öncesinde Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurdu. Görüşme öncesi açıklama yapan Zelenski, esir takası, ateşkes ve kaçırılan çocukların geri dönüşünün öncelikli başlıklar olduğunu vurguladı. Rus heyetine ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky başkanlık edecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çırağan Sarayı'ndaki toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kremlin Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce görüşmelere ilişkin açıklamasında, ilk tur müzakerelerin aksine bu kez Ukrayna ile arabulucular olmadan görüşmek istediklerini dile getirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı resmi açıklamada, gece boyunca Ukrayna'ya ait 162 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, "Hava savunma sistemlerimiz Pazar günü saat 17.10 ile 23.00 arasında 162 Ukrayna İHA'sını durdurup imha etti" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, İHA'ların büyük bölümü sınır bölgelerinde düşürüldüğü belirtildi. Rusya, Kursk bölgesi üzerinde 57, Belgorod bölgesi üzerinde ise 31 İHA'nın imha edildiğini kaydetti.
AFP'nin haberine göre, müzakerelere katılacak Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet, saat 13.00'te Rus tarafı ile bir araya gelecek. İki taraf arasındaki görüşme Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin Rusya'nın stratejik nükleer bombardıman filosuna yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. "Örümcek Ağı" adı verilen operasyon, yaklaşık 18 aylık gizli bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildi. Ukrayna, Rusya'nın beş farklı hava üssünü eş zamanlı dron saldırılarıyla hedef aldı. Ukrayna istihbaratı, çoğu uzmanın savaş tarihine geçeceğini iddia ettiği saldırıda İHA operatörlerinin canlı yayınla uzaktan kontrol ettiği 117 adet FPV (birinci şahıs görüş açılı) kamikaze İHA'yı Rusya'ya gizlice soktu. İHA'lar, sivil kamyonlarla Rusya'ya taşındı.
Ukrayna medyasına göre, Özel Kuvvetler'in kiraladığı kamyonları süren Rus şoförler ne taşıdıklarının farkında değildi. Kamyonlar, Ukrayna'dan 2 bin kilometre uzaklıktaki Sibirya ve Kuzey Kutbu'na yakın Murmansk bölgelerine kadar yolculuğuna devam etti. Kamyonların içinde ahşap kabinlere yerleştirilen dronlar hava üslerine yaklaştıktan sonra uzaktan kumandayla havalandırıldı. Ukrayna, aynı anda 5 Rus hava üssünü hedef aldığı operasyonla 41 uçağın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyonun tarihi bir başarı olduğunu belirterek, "Bu eylemler, şüphesiz tarih kitaplarında yer alacak" ifadesini kullandı.
İngiliz The Times'ın haberine göre, Rusya'nın bu uçakların üretimini durdurmuş olması, kayıpların telafisini zorlaştırıyor. Uzmanlar, Ukrayna'nın bu hamlesinin Rusya'nın gece bombardıman stratejisini sekteye uğratacağını ifade etti. Askeri analistler, Storm Shadow ve ATACMS gibi füzelerin ulaşamadığı derin bölgelerdeki hedeflere dronlarla ulaşılmasını "dahiyane" olarak nitelendirdi.
THE TİMES: ABD RUSYA'YA TEPKİLİ
The Times'ın haberine göre, Trump'ın özel temsilcisi Keith Kellogg, hafta sonu Moskova'nın ABD'ye önceden taslak belge vermemesi nedeniyle eleştirilerini yineleyerek, "Rusların şartlarını elde edemiyoruz. Hala elde edemedik. Trump'a söz verdiler, Putin bir hafta içinde elde edeceğine söz verdi. Bir hafta sonra gelmediler" dedi.
Haberinde taraflar arasındaki gerginliğin arttığına işaret eden The Times, bu durumun İstanbul'daki görüşmelerin seyrini belirleyecek önemli bir faktör olduğunu kaydetti. Haberde, İngiliz diplomatik çevrelerin, özellikle muhtıra krizi ve tutuklu takası gibi konuların müzakerelerde ön plana çıkacağı görüşüne de yer verildi.
CNN: TRUMP'IN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKEDE
CNN'in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna krizini kısa sürede çözme iddiasına rağmen beklentileri karşılayamadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Beyaz Saray'ın Ukrayna liderine yönelik baskısı ve Kremlin yöneticilerini azarlayan açıklamaları, barış sürecinde somut bir ilerleme sağlayamadı. Trump'ın elinde, Senato tarafından desteklenen yaptırımları uygulamak veya askeri yardımı yeniden düzenlemek gibi önemli kozlar bulunuyor. Ancak Başkan'ın bu krizden uzaklaşma eğilimi, ABD'nin bölgedeki etkinliğini sorgulattı. Analistler, Trump'ın kişisel müdahalelerinin artık ABD'nin itibarını doğrudan etkilediğini belirtti. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak müzakereler, uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor. Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin bu süreçteki tutumunun ABD'nin küresel liderlik iddiasını test edeceğini vurguladı."
FRANCE24: RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'A GİDİYOR
France24, Rus ve Ukraynalı yetkililerin, Kiev'in Rus topraklarındaki hava üslerine düzenlediği saldırıların ardından İstanbul'da bir araya geleceğini kaydetti. Haberde, bugün yapılması planlanan görüşmeler öncesinde henüz taraflar arasında somut bir uzlaşı sağlanamadığına dikkat çekildi.
Geçen ay İstanbul'da yapılan ilk tur görüşmelerde, tutuklu değişimi ve barış vizyonları ele alındığını hatırlatan France24, "İkinci tur görüşmeler, Boğaz kıyısındaki tarihi Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlayacak" diye yazdı. Haberde ayrıca Alman Hükümet Sözcüsü'nün Almanya, Fransa ve İngiltere'den diplomatik danışmanların Ukrayna ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışacağı duyurusu aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi. Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.
Medinskiy, Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı" ifadesini kullandı. Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren yolu altyapısına yönelik saldırılarla ilgili telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede, Rubio'nun, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına yönelik bombalı saldırıların kurbanları için Lavrov'a başsağlığı dilediği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
Söz konusu saldırılara ilişkin soruşturmanın sonuçlarının çok yakın bir zamanda bildirileceği kaydedilen açıklamada, patlamaların sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılacağı ve hak ettikleri cezayı alacağı vurgulandı. Açıklamada, Lavrov ve Rubio'nun İstanbul'da Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin yeniden yapılma planlarını da ele aldığı ifade edildi.
Rus heyeti, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin bugün saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmemesine rağmen İstanbul'da yarın yapılacak müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Zelenski gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız" dedi.
16 Mayıs'taki görüşmeler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilmişti.
İstanbul'da yarın düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük" diye konuştu. Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenski, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir" ifadesini kullandı.
Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU), ait Telegram hesabından, Rusya'nın askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar hakkında açıklama yapıldı. SBU, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu öne sürdü.
SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi. Söz konusu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna topraklarındaki Rus birliklerini geri püskürtmek için "ellerinden gelenin" yapılacağına işaret edildi.