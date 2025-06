Son dakika... Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul müzakereleri: Çırağan Sarayı'ndaki görüşmeler öncesi diplomasi trafiği

Dünya bu görüşmeyi bekliyor

THE TİMES: ABD RUSYA'YA TEPKİLİ



The Times'ın haberine göre, Trump'ın özel temsilcisi Keith Kellogg, hafta sonu Moskova'nın ABD'ye önceden taslak belge vermemesi nedeniyle eleştirilerini yineleyerek, "Rusların şartlarını elde edemiyoruz. Hala elde edemedik. Trump'a söz verdiler, Putin bir hafta içinde elde edeceğine söz verdi. Bir hafta sonra gelmediler" dedi.



Haberinde taraflar arasındaki gerginliğin arttığına işaret eden The Times, bu durumun İstanbul'daki görüşmelerin seyrini belirleyecek önemli bir faktör olduğunu kaydetti. Haberde, İngiliz diplomatik çevrelerin, özellikle muhtıra krizi ve tutuklu takası gibi konuların müzakerelerde ön plana çıkacağı görüşüne de yer verildi.

CNN: TRUMP'IN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKEDE



CNN'in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna krizini kısa sürede çözme iddiasına rağmen beklentileri karşılayamadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Beyaz Saray'ın Ukrayna liderine yönelik baskısı ve Kremlin yöneticilerini azarlayan açıklamaları, barış sürecinde somut bir ilerleme sağlayamadı. Trump'ın elinde, Senato tarafından desteklenen yaptırımları uygulamak veya askeri yardımı yeniden düzenlemek gibi önemli kozlar bulunuyor. Ancak Başkan'ın bu krizden uzaklaşma eğilimi, ABD'nin bölgedeki etkinliğini sorgulattı. Analistler, Trump'ın kişisel müdahalelerinin artık ABD'nin itibarını doğrudan etkilediğini belirtti. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak müzakereler, uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor. Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin bu süreçteki tutumunun ABD'nin küresel liderlik iddiasını test edeceğini vurguladı."

FRANCE24: RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL'A GİDİYOR



France24, Rus ve Ukraynalı yetkililerin, Kiev'in Rus topraklarındaki hava üslerine düzenlediği saldırıların ardından İstanbul'da bir araya geleceğini kaydetti. Haberde, bugün yapılması planlanan görüşmeler öncesinde henüz taraflar arasında somut bir uzlaşı sağlanamadığına dikkat çekildi.



Geçen ay İstanbul'da yapılan ilk tur görüşmelerde, tutuklu değişimi ve barış vizyonları ele alındığını hatırlatan France24, "İkinci tur görüşmeler, Boğaz kıyısındaki tarihi Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlayacak" diye yazdı. Haberde ayrıca Alman Hükümet Sözcüsü'nün Almanya, Fransa ve İngiltere'den diplomatik danışmanların Ukrayna ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışacağı duyurusu aktarıldı.