SON DAKİKA: Rota belli oldu: Esad'ın yakın çevresi Suriye'den nasıl kaçtı? AFP iki ülkeyi işaret etti...

Esad'ın yakın çevresi Suriye'den nasıl kaçtı? AFP iki ülkeyi işaret etti

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşşar Esad'ın en yakınındaki isimlere bile haber vermeden Rusya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı. AFP haber ajansına konuşan iki kaynağa göre Hmeymim'deki Rus askeri havaalanından Moskova'ya kaçan devrik lidere, Genel Sekreteri Mansur Azzam ve ekonomi danışmanı Yaser İbrahim eşlik ediyordu. Şam'ı savunmakla görevli Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esad bu planlardan haberdar değildi.



Esad'ın Rusya'ya kaçtığı resmi olarak doğrulandıktan sonra gözler acımasız kardeş Mahir Esad'a çevrildi. Suriye'de yönetimi ele geçiren ve Fransa'nın hakkında tutuklama emri çıkardığı Mahir Esad bir anda hayalet gibi ortadan yok olmuştu.



Suriye askeri kaynaklarına göre, Mahir Esad ağabeyinin kaçışını öğrendikten sonra adamlarını ortada bırakarak, ayrı bir rota izledi ve helikopterle Irak'a kaçtı ve ardından Rusya'ya geçti. AFP'ye konuşan bir Irak güvenlik kaynağı, Mahir'in 7 Aralık'ta uçakla Irak'a geldiğini ve burada beş gün kaldığını söyledi. Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi, Mahir'in eşi Manal al-Jadaan ve oğlunun Beyrut havaalanından ayrılmadan önce kısa bir süreliğine Lübnan'a girdiklerini söyledi, ancak son varış noktalarını açıklamadı.



Suriyeli bir askeri kaynak, Esad hükümetinin bir diğer ağır topu, Suriye'nin eski güvenlik şefi Ali Memlük'ün de Irak üzerinden Rusya'ya kaçtığını söyledi. Lübnanlı bir güvenlik kaynağına göre oğlu da kaçış rotasında Lübnan'ı kullandı.Irak İçişleri Bakanlığı Mahir Esad ve Ali Memlük'ün Irak'ta bulunduğu iddialarını yalanladı.



AFP haber ajansı, Mahir Esad, Ali Memlük ve Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Cemil Hasan'ın 'arananlar' listesinde olduğuna dikkat çekerken, Interpol Lüban'a bir uyarı ileterek Cemil Hasan'ın ülkeye girmesi durumunda yakalanıp ABD makamlarına teslim edilmesini istedi. ABD Hasan'ı 'savaş suçlarından' sorumlu tutuyor.



AFP Esad rejiminin önde gelen diğer isimlerinin de 'son dakika' planları ile ülkeden ayrıldığını yazdı. Hafız Esad'a çevirmenlik yapan ve uzun süredir Beşşar Esad'ın siyasi danışmanı olan Buseyna Şaban 7-8 Aralık gecesi Lübnan'a kaçtı ve buradan Abu Dabi'ye geçti. AFP'ye konuşan bir kaynağa göre, Baas Tugayları'nın lideri Kifah Mücahid de tekneyle Lübnan'a kaçan isimler arasında yer alıyor.



Esad'ın yakın çevresindeki isimlerin kaça girişimlerinin hepsi başarılı olmadı. Esad'ın kuzeni ve tanınmış bir işadamı olan İhab Mahluf 7 Aralık'ta Şam'dan kaçmaya çalışırken öldürüldü. Bir zamanlar Suriye'nin en zengin adamı ve rejimin yolsuzluklarının sembolü olarak görülen Rami Makhlouf ise hayatta kalmayı başardı. Rami'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğuna inanılıyor. AFP'ye konuşan güvenlikkaynaklarına göre, LÜbnan'a kaçan Esad'a yakın isimler arasında MahirEsad'ın ofisinin başındaki Ghassan Belal, işadamları Mohammed Hamsho, Khalid Qaddur, Samer Debs ve Samir Hassan ye alıyor.