Son dakika....Rehine takasında 5. tur! ABD medyası: Plan Katz'a sunuldu, Gazzeliler Aşdod Limanı'ndan taşınacak

Güncelleme Tarihi:
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının 5'inci turu için Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde hazırlıklar sürüyor.
Gazze'nin merkezindeki bir noktada, yaklaşık bir saat içinde gerçekleşecek rehine takası için bir sahne hazırlandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Deyr Balah kentindeki belirlenen alanda toplandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı. Bu cümle pankarta Kassam Tugayları tarafından Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılırken, üzerinde Filistin bayrağının yanında bir "yumruk" resmi de yer alıyor.
Hamas yaptığı açıklamada, anlaşmanın 5'inci turu kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağını ifade etti. Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu duyuruldu. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dünya genelinde büyük tepki görürken, ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı yeni bir iddia ortaya attı. Bloomberg'in haberine göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan dün İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sunuldu. İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde planın Katz'a askeri bir toplantı sırasında sunulduğu belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Katz Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini" ve "onları kabul eden herhangi bir ülkeye göç edebilmesini" sağlayacak bir plan hazırlama talimatı vermişti.
İsmi açıklanmayan İsrailli yetkiliye göre, İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze ile İsrail arasındaki beş kara geçişinden hangisinin Filistinlilerin güvenli bir şekilde çıkışına izin vereceği konusunda karar aşamasında.
Yetkili, Gazzelilerin otobüslerle İsrail'in güney çölünde yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki uluslararası bir merkez olan Ramon Havaalanı'na ya da Akdeniz kıyısında arabayla bir saat uzaklıktaki Aşdod limanına gideceklerini söyledi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinli 3 gencin içinde bulunduğu bir aracı Cenin'deki El-Hasnavi Kavşağı yakınında durdurduğunu belirtti.Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, zorla araçtan çıkardıkları 3 kişiyi tüfek dipçikleriyle darbederek, onları yere yatmaya zorladığını ve ardından gözaltına aldığını ifade etti.
Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.Böylece ABD yönetimi, İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.
İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek. Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.