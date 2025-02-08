Son dakika....Rehine takasında 5. tur! ABD medyası: Plan Katz'a sunuldu, Gazzeliler Aşdod Limanı'ndan taşınacak

"Gazzeliler İsrail'in güneyindeki Aşdod Limanı'ndan taşınacak" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dünya genelinde büyük tepki görürken, ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı yeni bir iddia ortaya attı. Bloomberg'in haberine göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan dün İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sunuldu. İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde planın Katz'a askeri bir toplantı sırasında sunulduğu belirtildi.



İsrail Savunma Bakanı Katz Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini" ve "onları kabul eden herhangi bir ülkeye göç edebilmesini" sağlayacak bir plan hazırlama talimatı vermişti.



İsmi açıklanmayan İsrailli yetkiliye göre, İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze ile İsrail arasındaki beş kara geçişinden hangisinin Filistinlilerin güvenli bir şekilde çıkışına izin vereceği konusunda karar aşamasında.



Yetkili, Gazzelilerin otobüslerle İsrail'in güney çölünde yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki uluslararası bir merkez olan Ramon Havaalanı'na ya da Akdeniz kıyısında arabayla bir saat uzaklıktaki Aşdod limanına gideceklerini söyledi.

