Son dakika... Rehine takasında 3. tur! İsrail, Batı Şeria'ya saldırdı: 10 can kaybı

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Brüksel'deki AP Genel Kurulunda Holokost kurbanları için düzenlenen oturumda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.Polonyalı Milletvekili Braun saygı duruşu başladığı sırada, "Gazze'deki Yahudi soykırım kurbanları için de dua edelim." dedi.Saygı duruşunun bitimine doğru yeniden sesi duyulan Braun, "Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Müzik dinletisi başlamadan önce bulunduğu yerden "Tüm kurbanlar eşittir." diye söze başlayan Braun, mikrofonu kapatıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından Genel Kuruldan çıkarıldı.
Braun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygı duruşunu bozmadım, Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua etme çağrısıyla destekledim. AP Başkanı Roberta Metsola tarafından yargısız infaz yapılarak çıkarıldığımda, 'görünüşe göre tüm mağdurların eşit olduğu ancak bazılarının diğerlerinden daha eşit olduğu' görüşünü paylaştım." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı Han Yunus'taki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.
İsrail, Gazze'de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşma gereğince 30 Ocak Perşembe günü Hamas'ın üç İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi serbest bırakmasının beklendiğini söyledi. Bu, ateşkes kapsamında gerçekleşen üçüncü rehine takası olacak ve karşılığında 110 Filistinli de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.
Serbest bırakılacak rehinelerin 29 yaşındaki Arbel Yehud ve 20 yaşındaki askeri gözlemci Agam Berger olmak üzere iki kadın ile 80 yaşındaki Gadi Moses olduğu duyuruldu.İsrail'de çalışan tarım işçileri oldukları bildirilen Taylandlı rehinelerin isimleri henüz açıklanmadı. Onların serbest bırakılması, Hamas'ın tek taraflı bir hamlesi ve anlaşmanın bir parçası olmayacak. Tayland hükümeti, altı vatandaşının hala Gazze'de rehin tutulduğunu söylüyor.İsrail'in serbest bırakmaya hazırladığı 110 Filistinli mahkumun ismi de henüz açıklanmadı ancak aralarında en az 30 kadın ve çocuğun bulunduğu düşünülüyor.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes maddelerine uysa da Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinde hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tamun kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Tubas Türk Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, “Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyon çerçevesinde, Shin Bet istihbaratının yönlendirmesiyle bir hava kuvvetleri uçağı, silahlı bir hücreyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.
İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerden çekilmesinin ardından sınır bölgesinde yer alan Duheyra kentine dönenler, tahrip olmuş yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.Ülkenin güneyindeki Duheyra'ya dönen Lübnanlılar, İsrail'in yıktığı evlerini tekrar inşa etmeye kararlı olduklarını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, bugün imzaladığı bir kararnameyle "Amerika'da antisemizimle mücadele" konusunda tartışmalı bir adım attı.Trump, 2019 yılında imzaladığı antisemitizmle mücadele konulu başkanlık kararnamesine ilaveten yeni tedbirlerin eklendiği bir kararname imzaladığını duyurdu.Söz konusu kararname, ABD'de Filistin'i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralıyor.Trump, söz konusu kararnamede, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına atıf yaptıktan sonra ABD'de kampüslerde Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılığın ve tehditlerin arttığını savundu ve buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.
İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek üzere üniversite kampüslerinde aylarca süren gösterilere dolaylı olarak işaret eden Trump, kararnamesinde, "antisemitizmle güçlü bir şekilde mücadele edileceğini, mevcut ve uygun tüm yasal araçların kullanılacağını, antisemitik taciz ve şiddetin faillerinden hesap sorulacağını" kaydetti.Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak çalışarak, antisemitik eylemlere katılan yabancı öğrenciler hakkında raporlar hazırlayabilecek ve "gerekli olduğu takdirde" bu tür yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik adımları atabilecek.Metinde ayrıca, ABD yasalarında yer alan ve yabancı uyrukluların güvenlik gerekçesiyle ABD'ye girişlerinin engellenebileceğini belirten bir bölüme de atıfta bulunuldu.
İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine “tehdit oluşturduğu” iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'nde her türlü senaryoya hazır olduğunu aktardı.