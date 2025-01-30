Son dakika... Rehine takasında 3. tur! İsrail, Batı Şeria'ya saldırdı: 10 can kaybı

Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakacak

İsrail, Gazze'de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşma gereğince 30 Ocak Perşembe günü Hamas'ın üç İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi serbest bırakmasının beklendiğini söyledi. Bu, ateşkes kapsamında gerçekleşen üçüncü rehine takası olacak ve karşılığında 110 Filistinli de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.



Serbest bırakılacak rehinelerin 29 yaşındaki Arbel Yehud ve 20 yaşındaki askeri gözlemci Agam Berger olmak üzere iki kadın ile 80 yaşındaki Gadi Moses olduğu duyuruldu.İsrail'de çalışan tarım işçileri oldukları bildirilen Taylandlı rehinelerin isimleri henüz açıklanmadı. Onların serbest bırakılması, Hamas'ın tek taraflı bir hamlesi ve anlaşmanın bir parçası olmayacak. Tayland hükümeti, altı vatandaşının hala Gazze'de rehin tutulduğunu söylüyor.İsrail'in serbest bırakmaya hazırladığı 110 Filistinli mahkumun ismi de henüz açıklanmadı ancak aralarında en az 30 kadın ve çocuğun bulunduğu düşünülüyor.