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Son dakika... Rehine takasında 3. tur! İsrail, Batı Şeria'ya saldırdı: 10 can kaybı

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika... Rehine takasında 3. tur İsrail, Batı Şeriaya saldırdı: 10 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:29

Gazze'de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşma gereğince Hamas bugün üç İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi serbest bırakacak ve karşılığında 110 Filistinli de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine “tehdit oluşturduğu” iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul ederken, Batı Şeria'daki Tubas kentine düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Braun, Holokost saygı duruşunda Gazze'ye dikkat çekti
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Braun, Holokost saygı duruşunda Gazzeye dikkat çekti

Brüksel'deki AP Genel Kurulunda Holokost kurbanları için düzenlenen oturumda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.Polonyalı Milletvekili Braun saygı duruşu başladığı sırada, "Gazze'deki Yahudi soykırım kurbanları için de dua edelim." dedi.Saygı duruşunun bitimine doğru yeniden sesi duyulan Braun, "Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Müzik dinletisi başlamadan önce bulunduğu yerden "Tüm kurbanlar eşittir." diye söze başlayan Braun, mikrofonu kapatıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından Genel Kuruldan çıkarıldı.

Braun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saygı duruşunu bozmadım, Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua etme çağrısıyla destekledim. AP Başkanı Roberta Metsola tarafından yargısız infaz yapılarak çıkarıldığımda, 'görünüşe göre tüm mağdurların eşit olduğu ancak bazılarının diğerlerinden daha eşit olduğu' görüşünü paylaştım." ifadelerini kullandı.

Rehine takası için hazırlıklar başladı
Rehine takası için hazırlıklar başladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı Han Yunus'taki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.



Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakacak
Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakacak

İsrail, Gazze'de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşma gereğince 30 Ocak Perşembe günü Hamas'ın üç İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi serbest bırakmasının beklendiğini söyledi. Bu, ateşkes kapsamında gerçekleşen üçüncü rehine takası olacak ve karşılığında 110 Filistinli de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

Serbest bırakılacak rehinelerin 29 yaşındaki Arbel Yehud ve 20 yaşındaki askeri gözlemci Agam Berger olmak üzere iki kadın ile 80 yaşındaki Gadi Moses olduğu duyuruldu.İsrail'de çalışan tarım işçileri oldukları bildirilen Taylandlı rehinelerin isimleri henüz açıklanmadı. Onların serbest bırakılması, Hamas'ın tek taraflı bir hamlesi ve anlaşmanın bir parçası olmayacak. Tayland hükümeti, altı vatandaşının hala Gazze'de rehin tutulduğunu söylüyor.İsrail'in serbest bırakmaya hazırladığı 110 Filistinli mahkumun ismi de henüz açıklanmadı ancak aralarında en az 30 kadın ve çocuğun bulunduğu düşünülüyor.

İsrail, Batı Şeria'ya saldırdı: 10 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes maddelerine uysa da Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinde hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Tamun kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Tubas Türk Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, “Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyon çerçevesinde, Shin Bet istihbaratının yönlendirmesiyle bir hava kuvvetleri uçağı, silahlı bir hücreyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in çekildiği Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı
İsrailin çekildiği Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı

İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerden çekilmesinin ardından sınır bölgesinde yer alan Duheyra kentine dönenler, tahrip olmuş yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.Ülkenin güneyindeki Duheyra'ya dönen Lübnanlılar, İsrail'in yıktığı evlerini tekrar inşa etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

 

Trump, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan "antisemitizm" kararnamesini imzaladı
Trump, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan antisemitizm kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Trump, bugün imzaladığı bir kararnameyle "Amerika'da antisemizimle mücadele" konusunda tartışmalı bir adım attı.Trump, 2019 yılında imzaladığı antisemitizmle mücadele konulu başkanlık kararnamesine ilaveten yeni tedbirlerin eklendiği bir kararname imzaladığını duyurdu.Söz konusu kararname, ABD'de Filistin'i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralıyor.Trump, söz konusu kararnamede, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına atıf yaptıktan sonra ABD'de kampüslerde Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılığın ve tehditlerin arttığını savundu ve buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek üzere üniversite kampüslerinde aylarca süren gösterilere dolaylı olarak işaret eden Trump, kararnamesinde, "antisemitizmle güçlü bir şekilde mücadele edileceğini, mevcut ve uygun tüm yasal araçların kullanılacağını, antisemitik taciz ve şiddetin faillerinden hesap sorulacağını" kaydetti.Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak çalışarak, antisemitik eylemlere katılan yabancı öğrenciler hakkında raporlar hazırlayabilecek ve "gerekli olduğu takdirde" bu tür yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik adımları atabilecek.Metinde ayrıca, ABD yasalarında yer alan ve yabancı uyrukluların güvenlik gerekçesiyle ABD'ye girişlerinin engellenebileceğini belirten bir bölüme de atıfta bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridinde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine “tehdit oluşturduğu” iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'nde her türlü senaryoya hazır olduğunu aktardı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAvrupa Parlamentosu Milletvekili Braun, Holokost saygı duruşunda Gazze'ye dikkat çekti
timelineRehine takası için hazırlıklar başladı
timelineHamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakacak
timelineİsrail, Batı Şeria'ya saldırdı: 10 ölü
timelineİsrail'in çekildiği Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı
timelineTrump, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan "antisemitizm" kararnamesini imzaladı
timelineİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti
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#İsrail#Hamas#Gazze

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