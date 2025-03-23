Son dakika... Putin'in büyük planı: Yeni dünya düzeni.... Trump'tan dikkat çeken NATO çıkışı!

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Rus birliklerinin Kiev bölgesinde Ukrayna özel kuvvetlerine ve yabancı paralı askerlere saldırdığı bildirildi. Rus yanlısı direniş örgütü lideri Sergey Lebedev, "Havaalanı yakınlarında Ukrayna özel kuvvetlerinin yabancı paralı askerlerine yönelik saldırı gerçekleştirdik" dedi.
Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve çevresine düzenlediği saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD ve Rusya'nın Suudi Arabistan'da yapacağı ateşkes müzakereleri öncesindeki saldırılarda hayatını kaybedenlerden birinin 5 yaşında bir çocuk olduğu ifade edildi.
Kiev Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini düşündüğünü söyledi. Ancak Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri, Putin'in barış niyetine şüpheyle yaklaşıyor. Rus lider, barış istediğini söylese de, kendisine sunulan seçenekleri reddediyor.
PUTIN'İN BÜYÜK HEDEFİ: YENİ BİR KÜRESEL DÜZEN
ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak var olmaması gerektiğini defalarca dile getirdi. Ayrıca, NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki sınırlarına geri dönmesini istiyor. Ancak Putin'in asıl hedefi, yeni bir küresel düzen kurmak ve Rusya'nın bu düzende başrol oynamasını sağlamak.
Putin ve yakın çevresi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün yarattığı aşağılanmayı unutmadı. 1990'larda Rus ekonomisinin çökmesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'ndan yardım almak zorunda kalması, Rusya için bir başka aşağılanma oldu. Ancak 2000'li yıllarda yükselen petrol fiyatları, Rusya'yı ve halkını zenginleştirdi. Rusya, G7 grubuna davet edildi ve grup G8 olarak anılmaya başlandı. Ancak bu bile Putin için yeterli değildi.
PUTIN'İN COĞRAFİ AMAÇLARI
Alman Marshall Fund of United States'in Genel Müdürü Kristine Berzina, Putin'in vatandaşları için refahı bir kenara bırakıp jeopolitik amaçlarına odaklandığını belirtti. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle G8'den ihraç edildi ve Batı tarafından yaptırımlara maruz kaldı. Berzina, "Rusya için G7'de sekizinci olmak asla yeterli değildi. Rusya, dünyanın en büyük ülkesi ve kaynaklar bakımından en zengini. Nasıl sadece bir oyuncu olabilir?" dedi.
TRUMP'IN POLİTİKASI, PUTIN'İN FIRSATÇILIĞI
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyor. Bu durum, Putin'in konuşmakla kaybedeceği çok az şey olduğu anlamına geliyor. Trump, "Tüm kartlar Rusya'nın elinde" dese de, savaş alanı son iki yıldır büyük ölçüde durağan. Rusya, bazı kazanımlar elde etse de, kesin bir zafer kazanamadı.
Rusya analisti Mark Galeotti, "Putin, Ukrayna'ya kolay ve hızlı bir operasyon olacağını düşünerek girdi. Üç yıl sonra Ukrayna'nın %20'sini kontrol ediyor ama bunun bedeli çok ağır. Ruslar aslında kaybediyor, ancak Ukraynalılar daha hızlı kaybediyor" dedi.
PUTIN'İN UZUN VADELİ PLANLARI
Putin ve ekibi, uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmiş değil. Rus yetkililer, barış istediklerini söylese de, Ukrayna'daki çatışmanın "temel nedenlerinin" ortadan kaldırılması gerektiğini vurguluyor. Kremlin'e göre bu nedenler, Ukrayna'nın egemenliği ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi.
Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'nın tam ölçekli işgali emrini verdi. Amacı, Kiev'de Moskova yanlısı bir hükümet kurmak ve Ukrayna'yı Belarus gibi bir vasal devlete dönüştürmekti. Ancak bu hedefine ulaşamadı. Buna rağmen, hedefinden vazgeçmiş değil.
RUSYA'NIN STRATEJİSİ
Kristine Berzina, Rusya'nın Ukrayna'da seçim sürecine müdahale ederek hedeflerine ulaşmayı deneyebileceğini söyledi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin meşruiyetini sorguluyor ve seçim yapılması için baskı yapıyor. Trump da Zelensky'yi "seçimsiz bir diktatör" olarak nitelendirerek Kremlin'in söylemini destekliyor.
ARGÜMANLARI NELER?
Putin, Ukrayna'nın gerçek bir ülke olmadığını savunuyor. Ona göre Ukrayna ve Ukraynalılar, daha büyük bir "tarihi Rusya"nın parçası. Uzmanlar, bu iddianın tarihsel gerçeklerle örtüşmediğini belirtiyor. Nottingham Üniversitesi'nden Monica White, "Putin'in bahsettiği şey, Ortaçağ'daki siyasi bir oluşum. Modern bir ülkeyle aynı şey değil" dedi.
Putin, Rusya'nın dini kimliğini de kullanıyor. Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, savaşın en büyük destekçilerinden biri. White, "Putin, 10. yüzyıl Rusyası'nın Ortodoks sürekliliğini yeniden canlandırmaya çalışıyor" diye ekledi.
Zaporijya Bölgesel Askeri Yönetimi (RMA) Başkanı İvan Fedorov, Rus güçleri son 24 saatte Zaporijya bölgesindeki 13 yerleşim yerine 335 saldırı düzenlediğini duyurdu. Federov, evlerin ve altyapının hasar aldığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Rusya toprakları üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 59 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini açıkladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve çevresinde, bir dizi patlama meydana geldiği bildirildi.
Ukraynalı haber kanalı TSN, hava saldırısı alarmlarının çaldığını belirtirken "Kiev ve çevresinde bir dizi patlama meydana geldi" dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırılara yanıt olarak savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesislerini düzenli olarak vurduğunu açıkladı.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi (RMA) Başkanı Mikola Kalaşnik, Buça'da 3 evin hasar aldığını açıkladı.
Ukrayna'nın batısındaki Rivne bölgesindeki Zdolbuniv kentindeki tren istasyonu çevresinde yangın çıktığı duyuruldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende "ABD olmadan NATO'nun önemi yok" değerlendirmesi yaptı.
Trump, kendisi başkan olana kadar NATO'nun iyi durumda olmadığını savunarak, kendi döneminde üye ülkelerin ödemelerinin arttığını ve bunun ittifak için iyi olduğunu söyledi.
Trump, "NATO şu anda sağlam ve güçlü durumda ama bize adil davranmak zorundalar. Çünkü biz olmadan NATO'nun bir önemi yok." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin de çok ümitli olduğunu ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirtti.
ABD Başkanı, "İnanıyorum ki yakın zamanda birçok alanda ateşkes anlaşması yapacağız. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Yakında tam bir ateşkes olacak ve ardından da bir anlaşma imzalayacağız. Müzakere edilen anlaşmalar, toprakların paylaşımı ile ilgili konuları da kapsayacak." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu. Witkoff birkaç saat süren görüşmelerin yapıcı ve çözüme dayalı olduğunu söyledi.
Witkoff, Putin'in kendisine karşı dürüst olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Putin'i kötü bir adam olarak görmüyorum. O, 3 yıldır süren çatışmaları sona erdirmeye çalışan büyük bir lider" ifadelerini kullandı.
"ZELENSKİ, ÇOK AMA ÇOK ZOR BİR DURUMDA AMA KARŞISINDA NÜKLEER BİR ÜLKE VAR"
Putin'in Trump vurulduğunda yerel kilisesine gidip rahibiyle görüştüğünü ve ABD Başkanı için dua ettiğini kendisine söylediğini aktaran Witkoff, "ABD Başkanı olabilir diye değil, çünkü onunla bir arkadaşlığı vardı ve arkadaşı için dua ediyordu" diye konuştu. Witkoff, Putin'in önde gelen bir Rus sanatçıya Başkan Trump'ın güzel bir portresini yaptırdığını ve kendisinden portreyi Trump'a götürmesini istediğini de sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin önünde zorlu seçimlerin olduğunu söyleyen Witkoff, "Zelenski, çok ama çok zor bir durumda ama karşısında nükleer bir ülke var. Bu yüzden de yere serileceğini bilmek zorunda. Şimdi bir anlaşma yapması için en iyi zaman" ifadelerini kullandı.