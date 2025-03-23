Son dakika... Putin'in büyük planı: Yeni dünya düzeni.... Trump'tan dikkat çeken NATO çıkışı!

CNN: Putin, barıştan fazlasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini düşündüğünü söyledi. Ancak Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri, Putin'in barış niyetine şüpheyle yaklaşıyor. Rus lider, barış istediğini söylese de, kendisine sunulan seçenekleri reddediyor.



PUTIN'İN BÜYÜK HEDEFİ: YENİ BİR KÜRESEL DÜZEN



ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak var olmaması gerektiğini defalarca dile getirdi. Ayrıca, NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki sınırlarına geri dönmesini istiyor. Ancak Putin'in asıl hedefi, yeni bir küresel düzen kurmak ve Rusya'nın bu düzende başrol oynamasını sağlamak.



Putin ve yakın çevresi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün yarattığı aşağılanmayı unutmadı. 1990'larda Rus ekonomisinin çökmesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'ndan yardım almak zorunda kalması, Rusya için bir başka aşağılanma oldu. Ancak 2000'li yıllarda yükselen petrol fiyatları, Rusya'yı ve halkını zenginleştirdi. Rusya, G7 grubuna davet edildi ve grup G8 olarak anılmaya başlandı. Ancak bu bile Putin için yeterli değildi.



PUTIN'İN COĞRAFİ AMAÇLARI





Alman Marshall Fund of United States'in Genel Müdürü Kristine Berzina, Putin'in vatandaşları için refahı bir kenara bırakıp jeopolitik amaçlarına odaklandığını belirtti. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle G8'den ihraç edildi ve Batı tarafından yaptırımlara maruz kaldı. Berzina, "Rusya için G7'de sekizinci olmak asla yeterli değildi. Rusya, dünyanın en büyük ülkesi ve kaynaklar bakımından en zengini. Nasıl sadece bir oyuncu olabilir?" dedi.



TRUMP'IN POLİTİKASI, PUTIN'İN FIRSATÇILIĞI



ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyor. Bu durum, Putin'in konuşmakla kaybedeceği çok az şey olduğu anlamına geliyor. Trump, "Tüm kartlar Rusya'nın elinde" dese de, savaş alanı son iki yıldır büyük ölçüde durağan. Rusya, bazı kazanımlar elde etse de, kesin bir zafer kazanamadı.



Rusya analisti Mark Galeotti, "Putin, Ukrayna'ya kolay ve hızlı bir operasyon olacağını düşünerek girdi. Üç yıl sonra Ukrayna'nın %20'sini kontrol ediyor ama bunun bedeli çok ağır. Ruslar aslında kaybediyor, ancak Ukraynalılar daha hızlı kaybediyor" dedi.



PUTIN'İN UZUN VADELİ PLANLARI



Putin ve ekibi, uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmiş değil. Rus yetkililer, barış istediklerini söylese de, Ukrayna'daki çatışmanın "temel nedenlerinin" ortadan kaldırılması gerektiğini vurguluyor. Kremlin'e göre bu nedenler, Ukrayna'nın egemenliği ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi.



Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'nın tam ölçekli işgali emrini verdi. Amacı, Kiev'de Moskova yanlısı bir hükümet kurmak ve Ukrayna'yı Belarus gibi bir vasal devlete dönüştürmekti. Ancak bu hedefine ulaşamadı. Buna rağmen, hedefinden vazgeçmiş değil.



RUSYA'NIN STRATEJİSİ



Kristine Berzina, Rusya'nın Ukrayna'da seçim sürecine müdahale ederek hedeflerine ulaşmayı deneyebileceğini söyledi. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin meşruiyetini sorguluyor ve seçim yapılması için baskı yapıyor. Trump da Zelensky'yi "seçimsiz bir diktatör" olarak nitelendirerek Kremlin'in söylemini destekliyor.



ARGÜMANLARI NELER?





Putin, Ukrayna'nın gerçek bir ülke olmadığını savunuyor. Ona göre Ukrayna ve Ukraynalılar, daha büyük bir "tarihi Rusya"nın parçası. Uzmanlar, bu iddianın tarihsel gerçeklerle örtüşmediğini belirtiyor. Nottingham Üniversitesi'nden Monica White, "Putin'in bahsettiği şey, Ortaçağ'daki siyasi bir oluşum. Modern bir ülkeyle aynı şey değil" dedi.



Putin, Rusya'nın dini kimliğini de kullanıyor. Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, savaşın en büyük destekçilerinden biri. White, "Putin, 10. yüzyıl Rusyası'nın Ortodoks sürekliliğini yeniden canlandırmaya çalışıyor" diye ekledi.