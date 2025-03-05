SON DAKİKA! Putin teklifi kabul etti, harekete geçti! Masaya oturma sırası iki ezeli düşman ABD ve İran'da...

Putin ABD ve İran için devreye giriyor

İngiliz Telegraph gazetesinin elde ettiği bilgilere göre İran, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donald Trump ile doğrudan görüşmelere başlama talebini değerlendiriyor. Üst düzey bir İranlı yetkili gazeteye yaptığı açıklamada Rusya'nın iki ezeli düşman arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmak için İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ile temasa geçtiğini açıkladı. Rusya da, Tahran'ın nükleer programı ve bölgesel vekillere verdiği destek gibi konularda Trump ile İran arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olmayı kabul ettiğini doğruladı.



ZELENSKİ KAVGASI KORKUTTU



Telegraph'a göre, İranlı yetkililer, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ve Volodimir Zelenski arasında yaşanan tartışmanın ardından bu teklifi kabul etme konusunda isteksiz görünüyor. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "Kremlin'den yetkililer Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ile temasa geçerek Putin'in arabuluculuk yapmak istediğini ve İran ile Amerika arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu söylediler. Trump'ın savaş yerine müzakereyi tercih edildiği söylendi ancak Beyaz Saray'da yaşananlardan sonra bu konuda büyük bir belirsizlik var." ifadelerini kullandı ve ekledi;



“Bu teklif, birinin savaş ve yıkıma, diğerinin ise aşağılanmaya götürdüğü iki yönlü bir yolda sıkışıp kalmak gibi geliyor. Yine de hiç kimse Putin'den gelen herhangi bir teklifi reddetmek istemiyor"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus medyasına yaptığı açıklamada iddiaları doğrular bir şekilde "Rusya, ABD ile İran'ın tüm sorunları müzakereler yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.