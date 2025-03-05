SON DAKİKA! Putin teklifi kabul etti, harekete geçti! Masaya oturma sırası iki ezeli düşman ABD ve İran'da...

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İngiliz Telegraph gazetesinin elde ettiği bilgilere göre İran, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donald Trump ile doğrudan görüşmelere başlama talebini değerlendiriyor. Üst düzey bir İranlı yetkili gazeteye yaptığı açıklamada Rusya'nın iki ezeli düşman arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmak için İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ile temasa geçtiğini açıkladı. Rusya da, Tahran'ın nükleer programı ve bölgesel vekillere verdiği destek gibi konularda Trump ile İran arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olmayı kabul ettiğini doğruladı.
ZELENSKİ KAVGASI KORKUTTU
Telegraph'a göre, İranlı yetkililer, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ve Volodimir Zelenski arasında yaşanan tartışmanın ardından bu teklifi kabul etme konusunda isteksiz görünüyor. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "Kremlin'den yetkililer Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ile temasa geçerek Putin'in arabuluculuk yapmak istediğini ve İran ile Amerika arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu söylediler. Trump'ın savaş yerine müzakereyi tercih edildiği söylendi ancak Beyaz Saray'da yaşananlardan sonra bu konuda büyük bir belirsizlik var." ifadelerini kullandı ve ekledi;
“Bu teklif, birinin savaş ve yıkıma, diğerinin ise aşağılanmaya götürdüğü iki yönlü bir yolda sıkışıp kalmak gibi geliyor. Yine de hiç kimse Putin'den gelen herhangi bir teklifi reddetmek istemiyor"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus medyasına yaptığı açıklamada iddiaları doğrular bir şekilde "Rusya, ABD ile İran'ın tüm sorunları müzakereler yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı önerdi. Lukaşenko, ABD'li blog yazarı Mario Nawfal'a verdiği video röportajında, "Trump'a, Putin ve Zelenski'nin burada olmasını beklediğimi söyleyin" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Kongre'de yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den bir mektup aldığını belirterek, "Ukrayna'nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya" ve "ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" açıkladı.
Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."
Zelenski'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.Mektup için Zelenski'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Rusya ile savaşı sonlandırmak için atılabilecek adımları listeledi. Zelenski'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararının ardından geldi."Kalıcı bir barış için ekibimle birlikte Başkan Trump'ın güçlü liderliğinin altında çalışmaya hazırım" diyen Zelenski, ilk adımların esir takasıyla havada ve denizde ateşkesi içerebileceğini söyledi.
Zelenski havadaki ateşkesin füze, uzun menzilli drone ve bombaları da kapsayacağını, bunların enerji ve sivil altyapı tesislerine zarar vermek için kullanmasının önüne geçileceğini belirtti.Ukrayna lideri, bu ilk adımların ardından, sonraki adımlarla ilgili ABD ile çalışarak güçlü bir barış anlaşmasını hedefleyeceklerini de ekledi.Savaş boyunca verdiği destek için ABD'ye teşekkür eden Zelenski, Kiev'in ABD'nin önerdiği mineral anlaşmasını imzalamaya da "hazır" olduğunu belirtti.
ABD'li yetkililer 3 Mart'ta Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı. Karar, Trump'ın geçen hafta Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da kameraların önünde yaşadığı tartışmanın ardından alındı.ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya askeri yardımın Rusya'yla savaşa çözüme katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi için gözden geçirileceğini belirtti.
Trump, karardan hemen önce Zelenski'ye kamuoyu önünde yönelttiği eleştirileri sürdürmüş ve barış anlaşmasını desteklemediği sürece Ukrayna liderinin uzun süre görevinde kalamayacağını söylemişti. ABD şu ana dek Ukrayna'ya en büyük askeri desteği veren ülke ve hava savunma da dahil kritik yardımlarda bulunuyordu. Trump son olarak ülkesinin Volodimir Zelenski'ye "daha fazla tahammülü kalmadığını" söyleyerek Ukrayna Devlet Başkanı'nı barış müzakerelerini engellemekle suçlamıştı.