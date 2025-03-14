Son dakika... Putin masaya yumruğunu vurdu! Trump'ın hamlesi gecikmedi

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Amerikan televizyon kanalı CBS, Trump yönetiminin, Rusya'nın petrol, doğalgaz ve bankacılık sektörlerine ek kısıtlamalar getireceğini iddia etti.
ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandıralan haberde, şu ifadeler yer aldı:
"Hazine Bakanlığı, Biden yönetimi tarafından Ocak ayında uygulamaya konulan ve yaptırım uygulanan Rus bankalarının dahil olduğu enerji işlemlerinin devam etmesine izin veren 60 günlük muafiyetin sona erdirdi. Muafiyetin sona ermesiyle birlikte bankalar artık büyük enerji işlemlerini gerçekleştirmek için ABD ödeme sistemlerine erişemeyecek.
Yaptırımlardan muaf tutulan Rus finans kuruluşları arasında Vnesheconombank, Bank Financial Corporation Otkritie, Sovcombank, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank, Rosbank, Bank Zenit, Bank Saint-Petersburg ve Rusya Merkez Bankası yer alıyordu.
Amerikan bankacılık sistemlerine erişimi daha da kısıtlama kararı, diğer ülkelerin Rus petrolünü satın almasını zorlaştırarak küresel arzını sınırlandırıyor. Son haftalarda düşen fiyatların ardından kayda değer bir sıçrama olan varil başına 5 dolara kadar daha fazla bir fiyat artışına yol açabilir"
ABC News'de yer alan haberde ise, "Trump yönetimi, yabancı şirketlerin, Rus enerji kaynaklarına yönelik ödemeleri onaylanmış bankalar aracılığıyla yapmasına olanak tanıyan lisansı feshetti." denildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Leavitt, Trump'ın yetkiyi iptal edip etmediğine ilişkin bilgisi olmadığını söyeldi.
Rusya ile Ukrayna'da barış müzakerelerini görüşmek üzere Moskova'ya gelen ABD heyetinin, ülkeden ayrıldığı bildirildi.
Rus gazetesi İzvestiya, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ayrılmadan önce 1 saat ABD büyükelçiliğinde kaldığını ardından da Rusya'dan ayrıldığını söyledi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Kiev hükümeti için güvenlik garantisinin, Ukrayna'nın silahsızlandırılmamasından geçtiğini vurguladı ve bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.
"Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya’nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir." diyen Lecornu, kalıcı bir barış istediklerini ifade etti.
Lecornu, "Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor." diyerek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi bazen gözle görülemeyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.
Artık işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu söyleyen Lecornu, "Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.
Lecornu, Avrupa'daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini vurguladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'daki savaşla ilgili konuştu.
Ukrayna'daki yaşananların asıl nedenin Rusya ve Belarus olmadığını belirten Lukaşenko, "Ukraynalılar, uzun zaman önce ateşkes yapıp müzakere masasına oturmalıydı." dedi.
Çatışmaların en başında kavga değil, mutabakat çağrısı yaptığını, bunu da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye söylediğini anımsatan Lukaşenko, onu Ukrayna'daki savaştan sorumlu tuttuğunu aktardı.
Lukaşenko, "Ona dedim ki 'Unutma, yarın Amerika'daki yönetim değişecek ve sen nerede olacaksın?'" ifadesini kullandı.
Batılıların Zelenski'yi savaşa ittiğini söyleyen Lukaşenko, üç Slav ülkesinin (Rusya, Ukrayna, Belarus) ortak irade çerçevesinde anlaşmaya varması gerektiğini kaydetti.
Lukaşenko, "Bakın, Ukrayna'ya (Batı'da) kimse yardım etmeyecek. Amerikalılar nadir toprak elementlerine karşı savaşın başlangıcında bu konuyu gündeme getirdiler mi? Hayır. Ama şimdi getirdiler. Kara toprak ve nadir toprak elementlerini alacaklar. Tanrı korusun, geri kalan her şey (Ukrayna'nın) ellerinden alınacak." diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesaj ile Rusya-Ukrayna arasında ateşkese ilişkin devam eden görüşmelere değindi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes hakkında yaptığı açıklamaları "öngörülebilir" ve "manipülatif" olarak nitelendiren Zelenski, Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor. Bu yüzden Moskova'dakiler, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyorlar ki hiçbir şey çıkmaması veya mümkün olduğunca uzun sürmesi sağlansın. Putin sık sık böyle yapar, direkt ‘hayır’ demez, ancak süreci uzatarak normal çözümleri imkansız hale getirir. Tüm bunların Rusya'nın yeni manipülasyonları olduğuna inanıyoruz" dedi.
"ATEŞKES DÖNEMİNDE SAVAŞIN SONLANDIRILMASINA DAİR BİR PLAN MASAYA KONULABİLİR"
ABD tarafından karada, denizde ve havada koşulsuz bir ateşkes teklifi geldiğini hatırlatan Zelenski, "Ukrayna olarak bu teklifi olumlu karşıladık. ABD’li yetkililer, ateşkesin kontrol edilmesi ve denetlenmesi için hazır olduklarını belirtti. ABD ve Avrupa'nın imkanlarıyla bunu sağlamak mümkün. Bu ateşkes döneminde, uzun vadeli güvenlik ile gerçek, sağlam bir barış için tüm sorulara yanıt hazırlanabilir ve savaşın sonlandırılmasına dair bir plan masaya konulabilir. Ukrayna, mümkün olan en hızlı ve en yapıcı şekilde çalışmaya hazır. Bunu ABD’li temsilcilerle konuştuk, Avrupalı ve dünyadaki tüm ortaklarımız da bu durumun farkında" dedi.
"SÜRECİ UZATAN VE YAPICI OLMAYAN TARAF YALNIZCA RUSYA"
Anlaşmayı karmaşık hale getirecek şartlar öne sürmediklerini ifade eden Zelenski, "Bunu yapan Rusya. Her zaman söylediğimiz gibi, süreci uzatan ve yapıcı olmayan taraf yalnızca Rusya. Onlar savaş istiyor. Putin, bu savaşı gün be gün sürdürüyor. Şimdi ona baskı yapmalıyız. İşe yarayacak yaptırımlar uygulanmalı. ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla, dünyadaki tüm barış yanlılarıyla birlikte çalışarak Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlayacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemini ve diğer dış politika başlıklarını değerlendirdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladığı sırada Trump, Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya tamam dediğini hatırlatarak, "Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz. Burada tam bir ateşkes söz konusu." sözlerini sarf etti.
Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da ateşkes görüşmeleri yaptığını anımsatan Trump, bu görüşmelerin çok ciddi şekilde yürüdüğünü ve bunlardan umutlu olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son açıklamalarına değinen Trump, "Rusya'nın ateşkese açık olduğunu görüyoruz. Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.
Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Trump, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.
Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım." ifadesini kullandı.
Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "derhal ateşkes" çağrısına karşı çıktı ve ek garantiler talep etti.
Ukrayna'nın ateşkesi ABD'nin baskısı altında kabul ettiğini ifade eden Putin, "Ukrayna'nın Amerikalılardan ısrarla ateşkes istemesi gerekiyordu" dedi.
Savaşın üçüncü yılında Rusya, Ukrayna'nın yaklaşık 5'te 1'ini kontrol altına aldı ve eline geçirdiği bölgeleri vermek istemediğini belirtti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rus anayasında da yer almaktadır. Kırım, Sivastopol, Herson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk Rusya'nın bölgeleridir" denildi.
Rusya'nın şartları arasında, Ukrayna'nın silahsızlandırılması da yer alırken NATO barış gücünün Kiev'e destek vermesi durumuna karşı çıktı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Eğer bizi düşman ilan eden ülkelerden oluşan bir güç istiyorlarsa ve barış gücü olarak geleceklerse, neden bir barış gücü oluşturulmasına onay verelim?" ifadesini kullandı.
Rusya, askıya alınan diplomatik faaliyetlerin yeniden canlandırılması için görüşmelere başladı. En yakın örneği ise, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından ABD'ye büyükelçi atanması oldu.
Rusya'nın şartları arasında ayrıca, savaşın başlamasıyla birlikte uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ya da kaldırılması yer aldı.
Rusya'nın, yaptırımlar kapsamında Batı'da tutulan 300 milyar doların üzerindeki Rus merkez bankası varlıkları dondurulmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD ile yaptığı görüşmelerin ardından kabul ettiği 30 günlük ateşkes planına yanıt verdi.
Putin, Ukrayna'da ateşkes fikrine katıldığını ancak ateşkesin niteliğine ilişkin "soruların" devam ettiğini belirterek, bir dizi sert koşul öne sürdü.
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ateşkes önerisi hakkında "Fikir doğru ve destekliyoruz ancak tartışmamız gereken bazı konular var" dedi.
Putin, ateşkesin "kalıcı bir barışa yol açması ve bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırması" gerektiğini söyledi.
"Amerikalı meslektaşlarımız ve ortaklarımızla müzakere etmemiz gerekiyor" ifadesinde bulunan Putin, "Belki Donald Trump ile bir görüşmem olur" açıklaması yaptı.
Putin, "Ukrayna tarafı için 30 günlük bir ateşkes sağlanması iyi olacaktır. Biz de taraftarız ama nüanslar var" sözlerini ifadesine ekledi.