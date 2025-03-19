Son dakika... 'Putin bilindik bir oyun oynadı: Trump'a bir kez daha meydan okudu'

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Bloomberg'e göre, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinden çıkan 'kısıtlı anlaşma', kalıcı bir barış için çatışmalara son verilmesini isteyen ABD'li yetkililer için hayal kırıklığı oldu. "Putin, yalnızca Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları sınırlamayı kabul etti ve ABD ile diğer ülkelerden, Ukrayna'ya silah ve istihbarat akışını durdurmasını talep etti." ifadelerini kullanan Bloomberg, "Putin Ukrayna ile ateşkesi reddetti ama Trump bunu bir zafer olarak görüyor" başlığını kullandı.
İngiliz Telegraph gazetesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gerçekleştirilen görüşme ile Trump'a bir kez daha meydan okudu ve hiçbir bedel ödemedi. Gazetenin analizinde, "Donald Trump'ın Ukrayna'da “ölümleri durdurma” ve ateşkes sağlama arzusu bir kez daha Vladimir Putin'in uzlaşmazlığıyla karşı karşıya geldi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Amerikan Başkanı bunu fark etmemiş görünüyor. Dünkü görüşme sonrası kamuoyuna yansıyan sonuç, Putin'in tam bir ateşkesi reddetmesi ve sadece “enerji ve altyapıya” yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya varması oldu.Rus lider, Ukrayna'nın elini kendisininkinden çok daha sıkı bağlayan bir şeyi kabul ederek bilindik bir oyun oynadı" ifadeleri dikkat çekti.
İngiliz Guardian Gazetesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in taleplerini eleştirdiği analizinde "Rus liderin Ukrayna'yı zayıflatmaya yönelik olağanüstü talepleri, herhangi bir barış anlaşmasını alay konusu haline getirecek nitelikte" ifadelerini kullandı. Gazetenin dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri şöyle;
"Donald Trump, Vladimir Putin ile görüşmesine basit bir taleple başladı: Ukrayna'nın halihazırda imzalamış olduğu, karada, denizde ve havada 30 günlük bir ateşkes. Ancak buna net bir cevap yerinde Putin'den sorular, yarım yamalak teklifler ve sınırlı tavizler aldı. Ve hepsinden önemlisi Putin Ukrayna'yı zayıflatmak için olağanüstü bir talepte bulundu.
Kremlin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmanın çözümü için kilit koşulun 'yabancı askeri yardımın ve Kiev'e istihbarat bilgisi sağlanmasının tamamen durdurulması' olduğunu duyurdu. Bu Ukrayna'nın sadece ABD'den değil, Avrupa dahil tüm destekçilerinden kopması anlamına geliyor ve Kiev'in kabul edebileceği bir şey değil. Talep o kadar cüretkâr ki Putin'in tamamen ciddi olduğuna inanmak zor. "
Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek olmasını büyük bir olay haline getirmişti.Ancak sonuçlara bakınca övünecek pek bir şey yok gibi görünüyor.Rusya Devlet Başkanı, ABD liderine, Kremlin tarafından oyuna getirildiği izlenimi vermeden, Ukrayna'da barışa doğru ilerleme kaydettiğini iddia edecek kadarını verdi.Trump, Putin'in Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurma sözüne işaret edebilir.Eğer bu gerçekten gerçekleşirse, sivillere biraz rahatlama getirecektir.
Ancak bu, ABD'nin Rusya'dan istediği tam ve koşulsuz ateşkesin yakınından bile geçmiyor. Trump'ın durdurabileceği konusunda ısrar ettiği "çok korkunç savaş" hala devam ediyor.Ve ICC tarafından yakalama kararı çıkarılan Putin'e küresel siyasetin en üst kademesine geri dönme fırsatı verildi.
Rus devlet medyası, iki başkanın telefon görüşmesinin iki saatten fazla sürdüğünü bildirdi. Kremlin'in görüşmeye dair açıklaması da 500 kelime uzunluğunda. Konuşmada uzun uzun sohbet ettikleri belirtiliyor: Buz hokeyi hakkında da konuşmuşlar, Rusya'daki izleyici kitlesinin keyifle okuyacağı türden bir ayrıntı.Batı dünyasından üç yıl boyunca dışlanmış ve bundan çok önce de soğuk ilişkiler yaşamış olan Rusya, kendisiyle ilişki kurmak isteyen bir ABD yönetimiyle doğrudan temas halinde.
İki lider Orta Doğu barışını ve "küresel güvenliği" bile tartışıyor. Kremlin bu dönüşüme inanmakta zorlanıyor olmalı.
Görüşme öncesinde bazıları Donald Trump'ın Rusya'ya baskı yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Sonuçta, ateşkesi geciktirdiği bir haftadan uzun süredir açıktı.Ancak Putin'in, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin iki hafta önce Oval Ofis'te katlanmak zorunda kaldığı gibi, azarlandığına dair bir belirti yok.
Her iki ülkenin açıklamaları da hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor.Rusya barış istediğini tekrarlıyor. Ancak insansız hava araçlarını indirmek ve silahlarını susturmak yerine, henüz var olmayan bir ateşkesin nasıl izlenebileceği üzerinde duruyor.Diğer yandan Kiev'in direnme kabiliyetini felç etmeyi amaçlayan yeni koşullar ekliyor.Taleplerinden biri, müttefiklerinin Ukrayna'ya hem silah hem de istihbarat akışını durdurması.Ukraynalılar için tek umut ışığı, ABD'nin henüz bunların hiçbirini kabul etmemiş olması.Ayrıca, bu çağrıyı Rusya'nın işgalini sona erdirmekle ilgilenmediğinin bir kanıtı olarak da gösterebilirler.
Ancak tüm bu konuşmalar Ukrayna'ya çektiği acıdan asgari bir rahatlama getirecek.ABD diplomasisi için de hayal kırıklığı olmalı.Ancak Kremlin için Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeden önce hayal bile edilemeyecek kadar iyi bir gün gibi hissedilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi ile ilgili olarak Trump ile konuşmak istediğini belirterek, "Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum" dedi. Enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması çabalarına sıcak baktıklarını söyleyen Zelenski, "İstikrarlı ve adil bir barışa yol açacak her türlü öneriyi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump’ın Rusya lideri Putin ile dünkü kritik telefon görüşmesinden ‘30 günlük şartlı ateşkes’ çıktı. İki lider telefonda 2,5 saat görüştü. Putin, 30 gün Ukrayna’nın enerji tesisleri ve altyapısına saldırmamayı kabul ederken, Beyaz Saray görüşme verimli geçti dedi. Peki liderler hangi konularda anlaştı?
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ABD Başkanı Donal Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı yaklaşık 2,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini belirterek, "Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştık. Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik" dedi.
Kendisi başkan olduğu dönemde bu savaşın başlamayacağını yineleyen Trump, "Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenski bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız" dedi.