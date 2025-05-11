Son dakika... Putin ateşkesi duyurdu, Trump'tan ilk yorum geldi: 'Bambaşka bir dünya olacak'

AVRUPA'NIN UKRAYNA PLANI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ukrayna’da en az 30 günlük koşulsuz ateşkese ikna etmek için ortak çağrı yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başkanı Friedrich Merz ve diğer Avrupalı liderler, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Dokuz saat süren görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, Putin’in “şart öne sürmeden ateşkesi kabul etmesi ve kalıcı barış müzakerelerine başlaması” gerektiği vurgulandı.

ATEŞKES OLMAZSA YENİ YAPTIRIMLAR GELECEK



Batılı yetkililer, Moskova’nın bu talebi reddetmesi durumunda yaptırımların artırılacağını ve Ukrayna’ya askeri yardımın genişletileceğini açıkladı.



Politico'nun haberine göre, konuya yakın kaynaklar, ABD Başkanı’nın Avrupa’nın planını desteklediğini aktardı. Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, önerilen ateşkesin başlıca ABD tarafından denetleneceğini, Avrupa’nın da bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti. Ateşkesin ardından "toprak bütünlüğü, enerji altyapısının korunması ve güvenlik garantileri" konularında müzakerelerin başlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.