Son dakika... Putin ateşkesi duyurdu, Trump'tan ilk yorum geldi: 'Bambaşka bir dünya olacak'

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapılması yönündeki önerisinin, barışçıl çözüm bulma yönündeki gerçek niyetini teyit ettiğini söyledi. Kalıcı barışın ancak ciddi müzakerelerle sağlanabileceğini kaydeden Peskov, Putin'in bu müzakerelere hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Perviy televizyon kanalına demeç veren Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönünde gerçek bir niyeti teyit eden çok ciddi tekliftir" dedi.
TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Moskova'nın Kiev'den cevap beklediğini belirtti. Zaharova, "Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim" ifadesini kullandı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi yöneticisi Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başlayabilmesi için öncelikle ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Zelenski'nin kıdemli danışmanı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "30 günlük ateşkes şart, ancak ondan sonra diğer konular ele alınabilir. Rusya, savaşı devam ettirme niyetini sözde çözüm arayışlarıyla kamufle etmemeli" ifadelerini kullandı.
Yermak, "Ateşkes ilanı, savaşı sonlandırma sürecindeki ilk kritik adımdır ve Rusya'nın şiddet döngüsünü durdurmaya hazır olduğunun somut göstergesi olacaktır" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ateşkes açıklamasını değerlendirerek, barış görüşmelerinin başlayabilmesi için acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Macron yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin başlatılabilmesi için derhal ateşkes ilan edilmesi şart" ifadesini kullandı.
Fransız lider, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerle birlikte pazartesi gününden itibaren 30 günlük koşulsuz ateşkes önerisinde bulunduklarını belirtti. Zelenski'nin bu öneriyi kabul ettiğini ve şimdi "Rusya'dan da eşit derecede net bir yanıt beklediklerini" söyleyen Macron, "Silahların sustuğu bir ortam olmadan diplomasinin işlemesi mümkün değil" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, tarafları derhal çatışmaları durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Rusya ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da görüşme önerisine ilişkin, "Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret" ifadelerini kullandı.
Ukrayna lideri, "Bütün dünya bunu çok uzun zamandır bunu bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir" diyerek, "Öldürmeye devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz. Ukrayna olarak biz görüşme masasına oturmaya hazırız" değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın 72 saatlik ateşkesin sona ermesinin hemen ardından büyük çaplı bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Kiev Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 11 Mayıs gecesi saat 02.00'den itibaren Rusya'nın 108 adet Şahid tipi insansız hava aracı ve çeşitli taktik İHA'lar kullanarak saldırı düzenlediğini, Ukrayna hava savunma sistemlerinin 60 Rus İHA'sını imha ettiğini bildirdi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, 3 günlük ateşkesin gece yarısı resmen sona erdiğini ve bunu takiben Rusya'nın büyük çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırıların ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik olduğu ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde karşılık verdiği belirtildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Bu adımın bugün Kiev'de düzenlenen Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda koordine edildiğini belirten Sybiha, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir."
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise ateşkesin kabul edilmesi halinde Batılı ülkelerden Kiev'e yapılan silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev ile doğrudan görüşme önerisine ve Avrupa liderlerinin ateşkes çağrılarını değerlendirerek, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için "her iki taraf ile de diyaloğu sürdüreceğini" kaydetti.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak mükemmel bir gün olabilir!" dedi.
ABD Başkanı, "Bu durmayan şiddet döngüsünün son bulmasıyla kurtarılabilecek yüz binlerce insanın hayatını bir düşünün... Bunu sağlamak için her iki taraf ile de çalışmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullanarak, "Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak" diye ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ukrayna’da en az 30 günlük koşulsuz ateşkese ikna etmek için ortak çağrı yaptı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başkanı Friedrich Merz ve diğer Avrupalı liderler, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Dokuz saat süren görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, Putin’in “şart öne sürmeden ateşkesi kabul etmesi ve kalıcı barış müzakerelerine başlaması” gerektiği vurgulandı.
ATEŞKES OLMAZSA YENİ YAPTIRIMLAR GELECEK
Batılı yetkililer, Moskova’nın bu talebi reddetmesi durumunda yaptırımların artırılacağını ve Ukrayna’ya askeri yardımın genişletileceğini açıkladı.
Politico'nun haberine göre, konuya yakın kaynaklar, ABD Başkanı’nın Avrupa’nın planını desteklediğini aktardı. Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, önerilen ateşkesin başlıca ABD tarafından denetleneceğini, Avrupa’nın da bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti. Ateşkesin ardından "toprak bütünlüğü, enerji altyapısının korunması ve güvenlik garantileri" konularında müzakerelerin başlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, bunun Ukrayna ordusunun tam kadro donatılıp güçlendirilmesi ve ardından silahlı çatışmanın devam etmesine neden olmaması gerektiğine dikkat çekti. Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda" dedi.
Bu müzakere ile amaçlarının, "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek" olduğunun altını çizen Putin, "Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu." şeklinde konuştu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi. Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.
Rus lider, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'da ABD'nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı'nda ve Zafer Bayramı'nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtti.
Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz." diye konuştu. Öte yandan Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz." dedi.