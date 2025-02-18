SON DAKİKA: Paris'teki zirvede gerilim, Almanya erken ayrıldı... Scholz: Sinirliyim, Bu tartışma zamansız ve yanlış!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyeti ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere dün gece Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.Rusya'nın resmi kanalı Russia Today haberinde, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." dediği aktarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in kıdemli danışmanı Yuri Ushakov bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelecek.
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Ukrayna'ya asker konuşlandırma teklifine öfkelenen Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, bu konuda yaşanan görüş ayrılıkları nedeni ile liderler toplantısından erken ayrıldı.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Ukrayna’ya Avrupa barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmaların "tamamıyla zamansız" ve "fazlasıyla yanlış" olduğunu söyledi. Açıklamasında savaş devam ederken Ukrayna’ya Avrupa barış gücü gönderilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Scholz, "Bu tartışmayı şu anda yapmak tamamen zamansız ve yanlış. Hatta bu tartışmaların beni sinirlendirdiğini de açık bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi. Scholz, "Bu tartışma, Ukrayna’nın onayı olmadan, henüz yapılmamış olan barış müzakerelerinin sonucu üzerine ve Ukrayna’nın masada olmadığı bir ortamda yapılıyor. Açık ve dürüst olmak gerekirse, bu son derece uygunsuz. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz" dedi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Danimarka askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasını konuşmadan önce açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu söylerken,Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Ukrayna'ya Polonya askeri gönderilmesini öngörmüyorum" dedi.
İngiltere ve İsveç dün Ukrayna'ya asker gönderimine yeşil ışık yakmıştı.İspanya, Paris zirvesi öncesinde Ukrayna'ya asker gönderme konusunda şüpheci olduğunu dile getirmişti.
Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin ABD askerlerine ve silahlarına olan bağımlılığını azaltmak için ortak borçlanmaya gidilmesi çağrısında bulundu ancak Almanya ve Hollanda buna karşı çıktı.
Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik barış müzakereleri ABD ve Rusya heyetleri arasındaki bugün Suudi Arabistan’da başlıyor. Masada şimdilik Ukrayna yok.
İŞTE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye ve İttifak'ın savunmasındaki payını artırmak için hazır ve istekli olduğunu bildirdi.
Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Zirveden "hazır ve istekli" olunduğu sonucunu çıkardığını belirten Rutte, "Avrupa, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye hazır ve istekli." ifadelerini kullandı.
Rutte, Avrupa'nın NATO'nun kolektif güvenliğine yatırım yapmak için de hazır ve istekli olduğunu aktararak, ayrıntıların kararlaştırılmasının gerekeceğini ancak taahhüdün net olduğunu kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ev sahipliğinde Elysée Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Snchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa’nın Ukrayna planı konusunda ayrılığa düşmemesi gerektiğini vurgulayarak "Avrupa ve ABD’nin sorumluluk paylaşımı ve güvenlik açısından ayrı düşmemeleri gerekiyor. NATO, her zaman için birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız üzerine kurulu ve güvenliğimiz bu şekilde garanti altında bulunuyor. Bunun tartışmaya açılmaması gerekli" dedi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya yeniden saldırmasını engellemek için ABD tarafından güvence sağlanması gerektiğini söyledi. Söz konusu olan şeyin sadece Ukrayna’nın geleceği değil bir bütün olarak Avrupa’nın varoluş meselesi olduğunu ifade eden Starmer, "Putin'i daha fazla saldırganlıktan alıkoyacak tek şey, Ukrayna’nın egemenliğini muhafaza eden kalıcı bir barış olacaktır" dedi. Starmer, "Ukrayna konusunda sürecin çok erken aşamasındayız. Avrupa üzerine düşen rolü oynamalı. Kalıcı bir barış sağlanırsa, İngiltere güçlerini diğer ülkelerle birlikte sahada görevlendirmeyi düşünmeye hazırım. Ancak bir ABD güvencesi olmalı. Çünkü, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırmaktan etkili bir şekilde caydırmanın tek yolu, ABD’nin sağlayacağı bir güvenlik garantisidir" dedi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Danimarka askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasını konuşmadan önce açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu söyledi. Frederiksen, halihazırda odaklanılması gereken konunun müzakere masasında Ukrayna’nın pozisyonunun güçlendirilmesi olması gerektiğini ifade etti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Polonya’nın görüşlerinde değişiklik olmadığını ifade ederek Polonya’nın Ukrayna’ya lojistik destek ve insani yardım ulaştırılması konusundaki rollerinin önemine dikkat çekti. Tusk, "Eğer ABD ve NATO varlığı üzerinden bazı güvenlik garantileri verilmesi mümkünse o halde Polonya çeşitli şekillerde aktif olacaktır. Fakat Ukrayna’ya Polonya askeri gönderilmesini öngörmüyorum" dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da toplantının ardından sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bugün Paris’te Ukrayna’nın güç yoluyla barışı hak ettiğini bir kez daha teyit ettik. Ukrayna’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı gösteren ve güçlü güvenlik garantileri sunan bir barış. Avrupa, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlardaki payını tam olarak üstleniyor. Aynı zamanda, Avrupa’nın savunma kapasitesini de artırmamız gerekiyor" denildi.