Son dakika... Pakistan Hindistan'a karşı topçu ateşi başlattı! Havaalanları kapatıldı, peş peşe patlama sesleri duyuldu

FRANSIZ KAYNAK RAFALE UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Pakistan yetkilileri, hava kuvvetlerinin 160 kilometrelik bir alanda gerçekleşen çatışmada beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü iddia ederken, Hindistan tarafı bu iddiaları doğrulamadı.



CNN International'a konuşan Fransız Savunma Bakanlığına yakın bir kaynak, Hint Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki en az 1 tane Fransız yapımı Rafale tipi bir savaş uçağının kaybedildiğini öne sürdü. Hindistan herhangi bir uçak kaybını resmi olarak kabul etmezken, Pakistan da iddialarını somut kanıtlarla desteklemedi.



Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir okul binasına düşen savaş uçağı enkazına ilişkin görüntüler basına yansıdı, ancak enkazın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl düştüğü netlik kazanmadı. Askeri analistler, sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerin eski olaylara ait olduğunu ve bölgeyle ilgisinin bulunmadığını belirtti.