Son dakika: Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti

Son dakika: Pakistan, Afganistan'a savaş ilan ettiGüncelleme Tarihi:
Pakistan Savunma Bakanlığı, Afganistan ile tansiyonun bir anda yükselmesinin ardından savaş ilan ettiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sabrımız taştı. Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesi yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların sona ermesi amacıyla iki ülkeye itidal çağrısında bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınır ötesi saldırıların derhal durdurulması ve diplomatik yollarla çözüm bulunması gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, talep edilmesi durumunda arabulucuk görevini değerlendirebileceklerini belirtti.
Afganistan İslam Emirliği'nin Yüksek Lideri Hibatullah Akunzade'nin, Kabil'deki karargahı hedef alan Pakistan hava saldırılarında üst düzey Taliban komutanlarıyla birlikte öldürüldüğü iddia edildi.
🚨 BREAKING NEWS 🇦🇫
According to sources, Hibatullah Akhundzada was not present at the targeted presidential compound during the Pakistani airstrikes.
However, Noor Wali Mehsud, the leader of TTP, was reportedly present at a residence near the presidential site that was struck.… pic.twitter.com/QEwWLrHvtR
Afgan Times gazetesinin aktardığı haberde, Pakistan’ın düzenlediği hava saldırısı sırasında hedef alınan başkanlık kompleksinde Hibatullah Akunzade'nin bulunmadığı öne sürüldü.
Haberde, Pakistan Taliban Hareketi (TTP) Nur Vali Mesud'un Afganistan'ın hava saldırısında öldürüldüğü iddiası yer aldı.
Haberde ayrıca, Afganistan İslam Emirliği'nin en üst düzey lideri olarak kabul edilen Akunzade ile iletişim kanallarının kesildiği bildirildi ve Akunzade'nin halen nerede olduğunun bilinmediğinin yanı sıra mevcut durumunun doğrulanamadığı kaydedildi.
Pakistan devlet televizyonu PTV, "Afganistan tarafından gerçekleştirilen 'nedensiz saldırganlıklara' etkili şekilde karşılık verildi" ifadesini kullanarak operasyon görüntülerini paylaştı.
Operation Ghazab Lil Haq
🚨🚨 پاک افغان بارڈر/فائرنگ اپڈیٹ/ نواپاس سیکٹر
پاک فوج کی افغان فورسز کی بلااشتعال جارحیت پر مؤثر کارروائی جاری، سیکیورٹی ذرائع
سیکیورٹی فورسز کی نواپاس سیکٹر کےقریب دہشتگردوں کے ٹھکانوں پرمؤثر کارروائی، سیکیورٹی ذرائع
پاک فوج کی افغان جارحیت کے خلاف… pic.twitter.com/cATqGoJ4pE
PTV, "Ghazab Lil Haq" (Haklı Öfke) adı verilen Pakistan operasyonun ardından Afganistan güçlerinin mevzileri terk ettiğini öne sürdü.
🚨Operation Ghazab Lil Haq / Update#Kabul, #Afghanistan 3 AM, 27th February 2026#آپریشن_غضب_للحق#OperationGhazabLilHaqq
Asya Pasifik araştırmacısı Dr. Cengiz Topel Mermer, Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Pakistan’ın Afganistan’a resmi olarak savaş ilan ettiğini belirten Dr. Mermer, birkaç ay önce iki ülke arasında benzer bir kriz yaşandığını hatırlattı.
CNN Türk'e konuşan Dr. Mermer, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge liderlerinin devreye girmesiyle imzalanan ateşkes anlaşmasının çöktüğünü belirtti.
“Bu gerginlik kapsamlı operasyonlarla başladı ancak artık yerini savaşa bıraktı” diyen Dr. Mermer, İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken bu savaşın bölgeyi daha da etkileyebileceğine dikkat çekti.
Hindistan’ın yeni bir operasyon başlatıp başlatmayacağının soru işareti olduğunu belirten Mermer, savaşın İran’daki mevcut karışıklığı artırıp artırmayacağının da belirsiz olduğunu ifade etti.
GÖÇ DALGASI OLUR MU?
Olası göç hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Mermer, “İran’a göç olmaz, çünkü İran zaten karışmaya aday bir yer. Körfez ülkelerine ve Türkiye’ye yönelim olabilir ancak doğrudan sınırımız olmadığı için etkisi sınırlı kalır. Daha çok Pakistan’a doğru bir göç dalgası başlar” dedi. Türk Cumhuriyetlerine yönelme ihtimaline de değinen Mermer, ani ve büyük bir göç krizinin beklenmediğini söyledi.
Mermer, sorunun temelinde Durand Hattı olduğunu vurgulayarak, bu bölgenin hem Afganistan hem de Pakistan açısından istikrarsız bir hat olduğunu belirtti.
Geçmişte yaşanan çatışmalara da değinen Mermer, “Bu yeni bir olay değil, tarihsel bir arka planı var. Sorunun çözümü oldukça zor görünüyor” ifadelerini kullandı.
“BÖLGESEL AKTÖRLER DEVREYE GİREBİLİR”
ABD’nin sürecin kontrolden çıkmasını istemeyeceğini belirten Mermer, krizin tırmanmasından en fazla fayda sağlayabilecek ülkelerin İsrail ve Hindistan olabileceğini söyledi.
Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin süreci yatıştırmak için devreye girebileceğini ifade eden Mermer, “Trump daha sonra ‘Ben barışı sağladım’ diyebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.
Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.
Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.
Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti.
Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı.
Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.
Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.
Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.
Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.
Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da X hesabındaki paylaşımda, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtti.
Pakistan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Afgan tarafında 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını öne süren Tarar, çatışmalar sırasında Pakistan ordusundan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını kaydetti.
Tarar, Afganistan yönetimi ile bazı Hint sosyal medya hesapları tarafından "asılsız propaganda" yapıldığını savundu.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.
Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.
Şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.