Son dakika: Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti

Ateşkes çöktü, savaş başladı

Asya Pasifik araştırmacısı Dr. Cengiz Topel Mermer, Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan’ın Afganistan’a resmi olarak savaş ilan ettiğini belirten Dr. Mermer, birkaç ay önce iki ülke arasında benzer bir kriz yaşandığını hatırlattı.

CNN Türk'e konuşan Dr. Mermer, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge liderlerinin devreye girmesiyle imzalanan ateşkes anlaşmasının çöktüğünü belirtti.

“Bu gerginlik kapsamlı operasyonlarla başladı ancak artık yerini savaşa bıraktı” diyen Dr. Mermer, İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken bu savaşın bölgeyi daha da etkileyebileceğine dikkat çekti.

Hindistan’ın yeni bir operasyon başlatıp başlatmayacağının soru işareti olduğunu belirten Mermer, savaşın İran’daki mevcut karışıklığı artırıp artırmayacağının da belirsiz olduğunu ifade etti.

GÖÇ DALGASI OLUR MU?

Olası göç hareketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Mermer, “İran’a göç olmaz, çünkü İran zaten karışmaya aday bir yer. Körfez ülkelerine ve Türkiye’ye yönelim olabilir ancak doğrudan sınırımız olmadığı için etkisi sınırlı kalır. Daha çok Pakistan’a doğru bir göç dalgası başlar” dedi. Türk Cumhuriyetlerine yönelme ihtimaline de değinen Mermer, ani ve büyük bir göç krizinin beklenmediğini söyledi.

Mermer, sorunun temelinde Durand Hattı olduğunu vurgulayarak, bu bölgenin hem Afganistan hem de Pakistan açısından istikrarsız bir hat olduğunu belirtti.

Geçmişte yaşanan çatışmalara da değinen Mermer, “Bu yeni bir olay değil, tarihsel bir arka planı var. Sorunun çözümü oldukça zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

“BÖLGESEL AKTÖRLER DEVREYE GİREBİLİR”

ABD’nin sürecin kontrolden çıkmasını istemeyeceğini belirten Mermer, krizin tırmanmasından en fazla fayda sağlayabilecek ülkelerin İsrail ve Hindistan olabileceğini söyledi.

Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin süreci yatıştırmak için devreye girebileceğini ifade eden Mermer, “Trump daha sonra ‘Ben barışı sağladım’ diyebilir” değerlendirmesinde bulundu.