Son dakika... Dünya, Madleen gemisini canlı takip ediyordu.. İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale: İrtibat kesildi! İsrail kararını duyurdu...

İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti, gemiyle irtibat kesildi

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.





İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.



Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor.