Son dakika...Ortalığı karıştıran İran iddiası: Hizbullah saldırı istedi!

Ortalığı karıştıran İran iddiası

İki İsrailli yetkili ve bir Batılı diplomatın, ABD'li haber kaynağı Axios'a verdiği bilgiye göre Hizbullah çatışmaların tırmanması sonrası İran'ı İsrail'e saldırı başlatmaya çağırdı ancak Tahran şimdiye kadar doğduran müdahaleden kaçındı.



İsrailli yetkililere göre, İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın şu anda BM Genel Kurulu için New York'ta olması nedeniyle İsrail'e saldırı düzenlemek için "zamanlamanın doğru olmadığını" düşünüyor.



Pezeşkiyan dün New York'ta gazetecilere verdiği röportajda bölgede daha geniş çaplı bir savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu, İsrail'in İran'ı kışkırttığını ancak böyle bir "tuzağa" düşmek istemediklerini söyledi.



Olası bir müdahaleye kapıyı da kapatmayan İranlı lider, Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getirdi ve "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.



İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastına cevap vereceğini söylediğini ancak hala herhangi bir misilleme saldırısı gerçekleştirmediğini hatırlatan Axios haberinde " İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve muhtemelen ABD'yi daha aktif bir çatışmaya çekecektir." ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM genel kurulunda yaptığı konuşmada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının cevapsız kalmaması gerektiğini belirterek, bölgede olası bir tırmanış konusunda uyardı: "Uluslararası toplumun şiddeti derhal durdurması, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlaması ve İsrail'in Lübnan'daki barbarlığına son vermesi zorunludur "

