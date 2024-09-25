Son dakika...Ortalığı karıştıran İran iddiası: Hizbullah saldırı istedi!

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fetih Hareketi ve Hamas'ın yakında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini söyledi.Başbakan Mustafa, Katar'ın Al Jazeera Mobasher kanalına açıklamalarda bulundu.
Bugün, bir sonraki aşamada Gazzelilere hizmet etmek amacıyla, durumun daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak bazı anlaşmalara varmak için Fetih ile Hamas arasında bir toplantı yapılmasının konuşulduğunu aktaran Mustafa, görüşmenin yakında Kahire'de gerçekleşeceğini ve daha sonra diğer grupları da içerecek şekilde genişleyebileceğini söyledi.
İki İsrailli yetkili ve bir Batılı diplomatın, ABD'li haber kaynağı Axios'a verdiği bilgiye göre Hizbullah çatışmaların tırmanması sonrası İran'ı İsrail'e saldırı başlatmaya çağırdı ancak Tahran şimdiye kadar doğduran müdahaleden kaçındı.
İsrailli yetkililere göre, İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın şu anda BM Genel Kurulu için New York'ta olması nedeniyle İsrail'e saldırı düzenlemek için "zamanlamanın doğru olmadığını" düşünüyor.
Pezeşkiyan dün New York'ta gazetecilere verdiği röportajda bölgede daha geniş çaplı bir savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu, İsrail'in İran'ı kışkırttığını ancak böyle bir "tuzağa" düşmek istemediklerini söyledi.
Olası bir müdahaleye kapıyı da kapatmayan İranlı lider, Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getirdi ve "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastına cevap vereceğini söylediğini ancak hala herhangi bir misilleme saldırısı gerçekleştirmediğini hatırlatan Axios haberinde " İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve muhtemelen ABD'yi daha aktif bir çatışmaya çekecektir." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM genel kurulunda yaptığı konuşmada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının cevapsız kalmaması gerektiğini belirterek, bölgede olası bir tırmanış konusunda uyardı: "Uluslararası toplumun şiddeti derhal durdurması, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlaması ve İsrail'in Lübnan'daki barbarlığına son vermesi zorunludur "
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamalara göre, İsrail dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda evleri, iki aracı ve vatandaşların toplu halde bulundukları yerleri hedef aldı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 921 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, General Alon'un Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüşme yaparak onlara müzakerelerin "çıkmaza girdiği" bilgisini iletti. Şu anda herhangi bir anlaşmanın olmadığını söyleyen Alon, taraflar arasında “çok büyük boşlukların olduğunu” vurguladı. Görüşme sırasında esirlerin ailelerinden bir temsilcinin, "anlaşmaya varmak için bir zaman çerçevesi belirleyebilir misiniz?" sorusuna Alon, "Yapamam." yanıtını verdi.
Bunun üzerine esirlerin ailelerinden başka bir temsilci, "Belirli bir takvim yoksa, bu da kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin gölgesinde dört ay daha anlaşma olmayacağı anlamına geliyor" diye konuştu.Mısır ve Katar'ın ara buluculuğu ve ABD'nin desteğiyle, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için aylardan beri dolaylı müzakereler yürütülüyor.
İsrail cezaevlerinde en az 9 bin 500 Filistinli bulunurken Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Güneyden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin ana güzergahında yer alan Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının sesi, Beyrut’un birçok bölgesinde duyuldu.
Lübnan merkezli el-Cedid televizyonunun haberinde, Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının ağır bombalarla gerçekleştirildiği belirtildi.Haberde, ilk belirlemelere göre Ciye bölgesine yönelik hava saldırısıyla bir deponun hedef alındığı ifade edildi.
Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.İsrail’in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi. BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon,BM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı."İsrail'in bir cepheyi daha kaldıracak gücü olup olmadığının" sorulması üzerine Danon, geçmişte Lübnan'a ilişkin deneyimleri bulunduğunu dile getirdi.
Danon, "Kara istilası başlatmaya hevesli değiliz. Ben kendi oğlumu ya da oğullarımızı yabancı bir ülkede savaşmaya göndermek istemiyorum." ifadesini kullandı.
Diğer taraftan İsrail'deki sivilleri koruma konusunda kararlı olduklarını belirten Danon, "Diplomatik çözüm tercih ediyoruz. Eğer bu işe yaramazsa karşı tarafa ciddi olduğumuzu göstermek için başka metotlar kullanabiliriz." dedi.Danon, "insanların kuzeye dönebilmesi" için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını, amacın barış ve sükunet sağlamak olduğunu savundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise Danon, kendisinin 26 Eylül Perşembe günü New York'a gelmesinin planlandığını, cuma günü ise Genel Kurul'a hitap edeceğini söyledi.Danon, diğer taraftan "durumun dinamik" olduğunu, gelişmelere ilişkin bilgi vereceklerini söyledi.