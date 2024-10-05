Son dakika... Ortadoğu ateş çemberi: Yahya Sinvar ve Haşim Safiyuddin hayatta mı? Kassam Tugayları lideri öldürüldü...

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Hamas Hareketi, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ülkenin kuzeyindeki el-Beddavi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail saldırısında eşi Şeyma Halil Azzam ve iki çocuğu ile hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, devam eden İsrail katliamları karşısında Kassam'ın İsrail liderlerine bu cinayet kararlarının bedellerini ödeteceği belirtildi.
Bölgedeki AA muhabiri, Beddavi Mülteci Kampı'na düzenlenen bu saldırının, İsrail ile Hizbullah çatışmalarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kuzeydeki kentlere yönelik saldırıların ilki olduğunu kaydetti.
Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
ABD'li yetkililer, Gazze Şeridi'nin dışıyla iletişim kurmaması sebebiyle öldürüldüğü öne sürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatta olduğuna inandığı belirtildi.
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre ABD'li yetkililer, Yahya Sinvar'ın hayatta olduğuna inandıklarını ve bölgesel savaş için beklediğini düşündüklerini ifade etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, saat 00.30 sularında Humus ilinin doğusunda Tedmur Askeri Havalimanı ve çevresinde varlık gösteren İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.
Diğer yandan, kaynaklara göre, saat 01.15 sularında ise İran destekli grupların roket geliştirme ve üretme ile mühimmat ve askeri eğitim üssü olan Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda patlama sesleri duyuldu.
İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan merkezli haber kanalı Al-Hadath, İsrail saldırısıyla öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek isimlerin başında gelen Haşim Safiyuddin'in, Beyrut'ta düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladığını bildirdi.
ABD medyası, Haşim Safiyuddin'in Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni genel sekreteri olacağı iddia etmişti.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’da yeni bir insani krize neden olurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den bölgeye yardım açıklaması geldi.
Blinken, yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere yaklaşık 157 milyon dolarlık yeni insani yardım sağlayacağını duyurdu.
Söz konusu yardımın yerlerinden edilen Lübnanlılar ile onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak ve Suriye'ye kaçanlara destek olmak için kullanılacağını kaydeden Blinken, “Amerikan halkının hayat kurtaran bu yardımı, Dışişleri Bakanlığı'nın Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla hemen kullanıma sunulan yaklaşık 82 milyon dolar ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu tarafından sağlanan 75 milyon doları içermektedir” ifadelerini kullandı.
“BU YARDIM KRİTİK BİR YAŞAM DESTEĞİ OLACAK”
Hali hazırda bölgeye 11.5 milyon dolarlık yardım yapan USAID’in önümüzdeki haftalarda 63.5 milyon dolar daha sağlamayı planladığını kaydeden Blinken, “Bu acil gıda, barınak, battaniye, hijyen kiti ve su yardımı, hayal bile edilemeyecek zorluklara katlananlar için kritik bir yaşam desteği olacaktır” dedi.
ABD’nin Lübnan ve Suriye'de artan çatışmalardan etkilenen savunmasız nüfusu desteklemek üzere geçtiğimiz yıl yaklaşık 386 milyon dolar yardımda bulunduğunu hatırlatan Blinken, “ABD, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlıdır. Diğer bağışçıları da bu yeni insani ihtiyaçlara katkıda bulunmak üzere bize katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric’den İsrail’in Filistin’de sivilleri ve yardım çalışanlarını hedef aldığı saldırılara dair açıklama geldi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılan okulların İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyleyen Dujarric, “UNRWA'da çalışan meslektaşlarımız, son 2 gün içinde 3 okullarının vurulduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin kişi bu okullarda barınıyordu. 20'den fazla kişinin de öldüğü bildirildi” ifadelerini kullandı.
İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tarafından kullanılan 140’tan fazla okulun hedef alındığını kaydeden Dujarric, “UNICEF ve insani yardım ortakları bu hafta, İsrail'in Filistin topraklarına saldırmaya başlamasından bu yana Gazze'deki okul binalarının en az %87'sinin doğrudan vurulduğunu ya da hasar gördüğünü bildirdi” şeklinde konuştu.
Dujarric, UNRWA’nın okulların "hiç kimse tarafından herhangi bir askeri amaç için kullanılamayacağını" daha önce açıkladığını hatırlattı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurması gerek" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Üst düzey bir bakanlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef almanın gündemde olmadığına dair garanti vermedi" denildi.
Lübnan - Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı’nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı “hayati arter" olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı.
"Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor” denilen açıklamada İsrail’e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan - Suriye sınırı yakınlarına bir saldırı gerçekleştirildiğini açıklamış, saldırıda Hizbullah'ın Lübnan'a silah kaçırmak için kullandığı iddia edilen bir yeraltı tünelinin hedef alındığı belirtilmişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise saldırının yüz binlerce insanın son günlerde İsrail bombardımanından kaçmak için kullandığı yolu kapattığını ifade etmişti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulundu.
Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan imha etti.
ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
"The Irish Times" gazetesinin İrlandalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, İrlanda ve UNIFIL'den Lübnan sınır karakolundaki barış güçlerini çekmeleri talebinde bulundu.
İrlandalı kaynaklar, bu talebin reddedildiğini ve İsrail'e birliklerin yerinde kalacağının söylendiğini aktardı.
Ayrıca kaynaklar, talebin Lübnan'daki UNIFIL karargahına ve aralarında İrlanda'nın da bulunduğu UNIFIL'e askeri katkı sağlayan ülkelere yapıldığını belirtti.
Haberde, barış güçlerinin sınırdan çekilmesi yönündeki uyarının, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı saldırı başlatması ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.
Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat'ta bir İrlanda karakolu bulunuyor.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 153 hava saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde hazırlanan 931 barınma merkezlerinde yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 172 bin 100 kişiye yükseldiği aktarıldı.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz koalisyonu uçakları, başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesindeki bakım alanına 4 saldırı düzenledi.
Savaş uçakları ayrıca Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Hudeyde'nin El-Kesib bölgesine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.
ABD ve İngiliz uçakları, Zemar kentinin güneyine bir ve El-Beyda kentinin doğusundaki Mukeyras ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.
Haberde hava saldırıları sonucunda ölen, yaralanan ve hasar meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.