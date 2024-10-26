Son dakika... Orta Doğu'da gerilim yeniden en üst noktada! İsrail, İran'a saldırdı... Peş peşe açıklamalar...

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ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu saldırı için "teşvik ettiği" iddiası yer aldı.
CNN'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın geçen hafta telefonda görüştüğü Netanyahu'yu, İran'a karşı “İsrail'e karşı gelecekteki saldırıları caydıracak bir misilleme saldırısı tasarlamaya teşvik ettiğini” söyledi.
ABD'nin İran'dan gelecek misilleme saldırısının önüne geçmek istediğini belirten yetkili, "İsrail'in de amacı bu, bu akşam da ifade ettikleri gibi, İran karşılık vermeyi seçerse, herhangi bir saldırıya karşı bir kez daha savunmaya tamamen hazırız" dedi.
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güney ve orta kesimindeki askeri tesislere saat 02.00 sıralarında hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hava savunma sisteminin bazı füzeleri durdurduğu ve düşürdüğü, hasarın değerlendirildiği aktarıldı. Suriye devlet televizyonu da Şam kırsalında ve merkezde patlama sesleri duyulduğunu, patlamaların Suriye hava savunmasının "düşman hedefleri" engellemesinden kaynaklandığını aktardı.
Suudi Arabistan, İran'daki askeri tesislerin hedef alınmasını "egemenliğin ihlali" olarak tanımladı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kınadı.
Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı'nda (SPA) yer alan haberde, İsrail'e doğrudan atıfta bulunmayan Suudi Arabistan, tüm tarafları “azami itidal” göstermeye çağırdı ve uluslararası toplumu gerilimi düşürmek ve bölgesel çatışmayı sona erdirmek için harekete geçmeye davet etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailki mevkidaşı Yoav Gallant ile İsrail ordusunun İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bakan Austin görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti. Austin, ABD'nin İran ve İran destekli silahlı gruplardan gelen tehditlere karşı ABD askerlerini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmak için güçlü duruşunu, herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engelleme kararlılığını vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sol 3), İran'a düzenlenen hava saldırılarının ardından Kirya'daki Hava Kuvvetleri operasyon merkezinde, güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.
Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, İsrail'in saldırısı sonrası ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar askıya alınan uçuşların, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu." dedi.
Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını söyleyen İranlı yetkili, "100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığı yönündeki haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran'ın karşılık vermesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağı mesajının Tahran'a iletildiğini bildirdi.
İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Beyaz Saraydan üst düzey bir yetkili, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız." dedi.
Yetkili, "Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran'a da iletildi." ifadelerini kullandı.
Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.
Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli olmadığını bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, AA'ya açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.
İsrail Kanal 12 televizyonu, "İsrail savaş uçaklarının son saatlerde İran topraklarında onlarca stratejik hedefi vurduğunu" bildirdi.
Saldırıların "İran'daki ana askeri tesislere odaklandığı" belirtilen haberde, hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı.
Haberde, İsrail uçaklarının saldırıların başında İran hava savunma sistemine zarar vermeye odaklandığını, bunun da İsrail uçaklarının İran hava sahasında serbestçe hareket etmesini sağlamak için taktiksel bir adım olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.
İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.
Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.
İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu.