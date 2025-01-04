Son dakika... Hamas doğruladı: Adım adım ateşkese... Orta Doğu'da barış süreci başlıyor mu?

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı, Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ve acil öneme sahip konuları değerlendirdi.
Görüşmede liderler, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında Lübnan askerleri ile Suriye tarafından silahlı kişiler arasında çıkan çatışmaları da görüştü.
Suriye'deki yönetimin lideri Şara, Lübnan sınırında sükunetin yeniden sağlanması ve yaşananların tekrarlanmaması için ilgili birimlerinin "gereken her şeyi yaptığını" söyledi.
Şara, Suriye ve Lübnan arasında ortak konuların görüşülmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Mikati'yi Suriye'ye davet etti.
Suriye'nin geçiş hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Esad Şeybani, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e resmi ziyaretlerde bulunacağını söyledi.
Şeybani, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bu hafta ülkem Suriye'yi, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ve Ürdün'deki kardeşlerimize yapacağım resmi ziyarette temsil edeceğim " dedi.
Şeybani, "İstikrarı, güvenliği, ekonomik toparlanmayı desteklemeye ve seçkin ortaklıklar kurmaya katkı sağlayacak bu ziyaretleri sabırsızlıkla bekliyoruz" sözlerini ifadesine ekledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Nablus şehrinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin baskın düzenlediği aktarıldı.
Açıklamada, baskın sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Muhammed Amir'in (18) yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 9 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye nakledildikleri belirtildi.
Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının insansız hava araçları eşliğinde Balata Mülteci Kampı da dahil olmak üzere Nablus'un doğusuna girdiğini ve bazı binalara keskin nişancılar yerleştirildiğini aktardı.
Ayrıca tanıklar, Balata Mülteci Kampı'nda çatışma ve patlama sesleri duyduklarını belirtti. İsrail askerleri kamptaki Filistinlilere karşı yoğun bir şekilde gerçek mermi kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu’yla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya gelen aşiretler, işgal altındaki toprakların örgütten kurtarılmasını istedi.
Aşiretler tarafından yapılan açıklamada, Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgesindeki halkın zor şartlarda yaşadığı, PKK/YPG’li teröristlerin, bölgedeki güvenlik ve insani koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı.
Teröristlerin, bölge halkına yönelik alıkoyma, yerinden etme ve aralarında çocukların da bulunduğu zorla silah altına alma uygulamalarının bölgeye yıkım getirdiği belirtilen açıklamada, "Binlerce vatandaş evlerini ve topraklarını kaybetmiş, aileler mülteci kamplarına ve komşu ülkelere dağılmıştır. Bu sırada, çeteler bölgedeki kaynakları çalarak halkı yoksulluk ve mahrumiyet içinde bırakmaktadır." denildi.
Açıklamada, terör örgütünün halkın acılarını derinleştirdiği ve geri dönüş çabalarını engellediğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası koalisyondan bu vahşi milislere karşı ciddi ve caydırıcı bir tavır almasını, işgallerini sonlandırmasını ve halkın güven içinde evlerine dönmesini sağlamasını talep ediyoruz. Böyle bir destek Suriye’de devletin yeniden inşa edilmesi çabalarını güçlendirecek ve bölgenin istikrarını artıracaktır. Suriye hükümetinden, çetelerin Cezire halkı adına müzakere etme girişiminde bulunmasını reddetmesini istiyoruz. Ayrıca Suriye hükümetini, Cezire’nin işgal altındaki tüm bölgelerinin kurtarılması sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz."
Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu belirterek, kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Naim, "Halkımızın acılarını hafifletmek amacıyla tüm ülkeler ve taraflarla iletişim kurma çabalarımızın devam ettiğini teyit ediyoruz. Mevcut müzakere turu tam bir ateşkes, işgal güçlerin geri çekilmesi ve yerinden edilenlerin geri dönüşüne odaklanacak. Uluslararası toplumu, İsrail işgalinin hastanelere yönelik ihlallerini ifşa etmeye ve suç saymaya çağırıyoruz. Kamal Adwan Hastanesi müdürü ve diğer sağlık personelinin hayatlarından tamamen İsrail’i sorumlu tutuyoruz" dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a heyet göndereceğine dair çıkan haberlerin ardından Hamas, ateşkes görüşmelerinin Katar’da yeniden başlayacağını doğruladı.
Hamas, "Dolaylı müzakereler bugün, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacak" ifadelerini kullanarak, görüşmelerin çatışmaların tamamen durdurulmasını ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılmasına odaklanacağını belirtti.