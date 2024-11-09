Son dakika... Orta Doğu kan gölü: İsrail, Suriye'yi vurdu! İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiası...

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi.
İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 5 saldırı, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de 6 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail ayrıca Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'ne de 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu bir kez daha Suriye’yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Saat 00:45 sıralarında yapılan saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedilirken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada ise, saldırıların askeri tesisleri hedef aldığı kaydedildi.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 38'i aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.
Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki savaş cephelerinde İsrail ordusuna ait bir personel taşıyıcı aracın hedef alındığını ve toplu halde bulunan İsrail askerlerinin bombalandığını duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki El-Emin Muhammed Camii yakınında İsrail ordusuna ait bir askeri personel taşıyıcı aracın Tandom roket mermisi ile hedef alındığı belirtildi.
Kassam Tugaylarının diğer bir açıklamasında da Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ömer el-Kasım Tugayları ile birlikte, Gazze şehrinin Eş-Şucaiyye mahallesinin güneydoğusundaki İsrail güçlerinin havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.
Lübnan'dan atılan roket İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de bulunan Kfar Yasif köyünde bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası eve gelen ekipler binada oluşan hasarı tespit etmek üzere çalışma yürüttü.
İsrail ordusu, Lübnan’ın Kefr Kila bölgesinde bir binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusunun Hiyam bölgesinde bir binayı hedef almasının ardından UNIFIL, Uluslararası Kızıl Haç ve Lübnan Kızıl Haç ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Enkaz altından 4 kişinin naaşının çıkartıldığı bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Manhattan'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı Farhad Shakeri'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.
ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.
İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.
ABD'de yaşayan Carlisle Rivera ve Jonathon Loadholt ile suikast planı için temas kurduğunu anlatan Shakeri, FBI yetkililerine, bu planı İran'ın belirlediği zaman çizelgesi içinde yerine getirme niyetinde olmadığını öne sürdü.
Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı. Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından birkaç gün sonra suçlamaların açıklanması dikkati çekti.