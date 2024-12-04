Son dakika...Orta Doğu diken üstünde! Suriye'de silahlı gruplar ilerliyor, İsrail saldırılarına devam ediyor

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Suriye'nin Hama ilinde kent merkezinin 6 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar ilerleyişini sürdürürken şimdiye kadar yaşanan çatışmalarda 104'ü sivil 602 kişi hayatını kaybetti. Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını boşalttığı iddia ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var” açıklamasında bulundu.
Savaşın devam ettiği Gazze'de de İsrail saldırıları sürüyor. IDF Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okulun çevresini hedef aldı, Filistinlilerin evlerini havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdi.
İşte Suriye, Gazze ve Lübnan'da yaşanan tüm gelişmeler...
Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak bölgede arama tarama çalışmaları yürüten SMO unsurlarına pusu kurdu.Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi. 6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenleyen İsrail ordusuyla Filistinliler arasında olaylar çıkarken, güneydeki El Halil kentindeki baskında bir kadın gözaltına alındı.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Nablus şehrinin doğu bölgesine baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinli gençler arasında olaylar çıktı.
Filistinli gençler, İsrail ordusunun hareketini engellemek için lastik yakıp askeri araçlara taş atarken, İsrail güçleri de göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra plastik mermiyle karşılık verdi.
Financial Times gazetesinde yer alan bilgilere göre rejim karşıtı silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyebilmesi, rejimin kırılganlığını, Rusya, ve İran'ın desteğine rağmen Suriye ordusunun zayıflığını ortaya koyuyor. HTŞ önderliğindeki gruplar Hama'da kontrolü sağlarsa Esad rejimi iç savaştan bu yana ilk kez şehir üzerindeki kontrolünü kaybetmiş olacak. Bu durum uzun süredir parçalanmış, iflas etmiş bir devlete başkanlık eden Esad'ı daha da zor duruma sokacak.
Hama, iç savaşın başlarında Esad hükümetine karşı muhalefetin kalesiydi.
Sosyal medyada da Beşşar Esad’in kuzeni Ali Munir Esed ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye’de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esad hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
BM Genel Kurulu'nda, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.Tasarı, 8 "hayır" ve 64 "çekimser" oya karşı 97 "evet" oyuyla kabul edildi.
Kararda, zorla toprak elde etmenin uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın ihlali olduğunun altı çizilerek, İsrail'in 1967'den beri işgal altında olan Golan Tepeleri'nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi.
Suriye'nin Hama ilinde kent merkezinin 6 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Subay Okulu ile 87. Tugay isimli askeri bölgede de hakimiyet sağladı.Esed rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.
Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, Güney Serha, Mericib El-Cemelen, Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.
Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti.Öte yandan, rejime ait bir helikopterin, Hama’nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.
Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor. Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan konuşmasında Smotrich, ordunun Gazze'nin askeri şekilde kontrolünün yıllık 6,8 milyar dolara mal olacağına dair tahminleri reddederek bunun birkaç milyona mal olacağını öne sürdü."Bu rakamları saçmalık" olarak nitelendiren Smotrich, "ordunun ekonomiyle değil güvenlikle ilgilenmesi gerektiğini" ifade etti.Smotrich eğer güvenlik için gerekli olan buysa maliyeti 250 milyar dolar olsa bile İsrail ordusunun savaş hedefleri kapsamında Gazze'de kalacağını söyledi.Kendilerine yönelik saldırı girişimlerinin hepsinin tehdit olduğunu öne süren Smotrich, kendisinin bunun bedelini kan yerine yıllarla ödemeyi tercih ettiğini dile getirdi.Smotrich, "İsrail ordusu, savaşın hedefleri kapsamında güvenliğin sağlanması için Gazze'de uzun süre kalacak." dedi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okulun çevresini hedef aldı, Filistinlilerin evlerini havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.
Beyt Lahiya'daki Ebu Temmam Okulları çevresi İsrail ordusu tarafından topçu atışları ve ateşli silahlarla hedef alındı.Öte yandan İsrail askerleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde evleri havaya uçurmak için patlayıcı dolu variller yerleştirdi.İsrail ordusuna ait helikopter ve insansız hava araçlarından (İHA) Filistinlilerin evlerine ateş açıldı