Son dakika...Orta Doğu diken üstünde! Suriye'de silahlı gruplar ilerliyor, İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich'den Gazze açıklaması

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan konuşmasında Smotrich, ordunun Gazze'nin askeri şekilde kontrolünün yıllık 6,8 milyar dolara mal olacağına dair tahminleri reddederek bunun birkaç milyona mal olacağını öne sürdü."Bu rakamları saçmalık" olarak nitelendiren Smotrich, "ordunun ekonomiyle değil güvenlikle ilgilenmesi gerektiğini" ifade etti.Smotrich eğer güvenlik için gerekli olan buysa maliyeti 250 milyar dolar olsa bile İsrail ordusunun savaş hedefleri kapsamında Gazze'de kalacağını söyledi.Kendilerine yönelik saldırı girişimlerinin hepsinin tehdit olduğunu öne süren Smotrich, kendisinin bunun bedelini kan yerine yıllarla ödemeyi tercih ettiğini dile getirdi.Smotrich, "İsrail ordusu, savaşın hedefleri kapsamında güvenliğin sağlanması için Gazze'de uzun süre kalacak." dedi.