Son dakika...Orta Doğu cehenneme dönüştü! İsrail de Husiler de intikam yemini etti: Peş peşe saldırılar...

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İsrail Devleti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'in Hudeyde limanının İsrail hava saldırılarıyla vurulmasının üzerinden 12 saat geçmesine rağmen hala yandığı iddia edildi.
İsrail Ordu Radyosu'na göre saldırı limanın içinde ve yakınında bulunan yaklaşık 20 petrol depolama tankını hedef aldı ve limanın mal kabul kabiliyetini tamamen yok etti.
Yemen’deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.
Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.
İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.
İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi. İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.
Gazze’deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Filistinli Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 kişinin cenazeleri hastaneye getirildi.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinlinin de tedavi altına alındığı belirtildi.Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi’nin sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlediği saldırılarda 6 kişi şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Saldırının bir silah deposuna düzenlendiği, bu nedenle patlamaların devam ettiği belirtildi.
Etrafa saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı. Üç kişinin yaralandığı, Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolun iki yönlü trafiğe kapatıldığı kaydedildi. Sosyal medyada, patlamaların yaşandığı ve alev toplarının yükseldiği görüntüler paylaşıldı.İsrail basını, saldırının sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafeye yapıldığını duyurdu.
Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu saldırıya Yemen'deki liman kenti Hudeyde'yi vurarak karşılık vermişti. Husiler bu saldırının karşılıksız kalmayacağını ve "düşmanla uzun bir savaşa hazırlanıldığını" vurgularken, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri "Bu bariz saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.