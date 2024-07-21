Son dakika...Orta Doğu cehenneme dönüştü! İsrail de Husiler de intikam yemini etti: Peş peşe saldırılar...

Yemen’deki meşru hükümetten İsrail’in Hudeyde Limanı’na saldırısına kınama

Yemen’deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.



Yemen’in resmi haber ajansı SABA’nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, “Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.



İsrail’in bu saldırısının tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Meşru hükümet, insani krizin derinleşmesi dahil olmak üzere, hava saldırılarından kaynaklanan her türlü sonuçtan tamamen Siyonist rejimi sorumlu tutuyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.