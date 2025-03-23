Son dakika... Orta Doğu ateş çemberi! İsrail ateşkesi dinlemedi: Tansiyon yeniden yükseldi

Güncelleme Tarihi:
ABD'nin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderme kararıyla, bölgedeki askeri varlığını artırmayı amaçladığı açıklandı.
Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, ABD'nin, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte, gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığını söyledi.
Yetkili, Hegseth'in, Pasifik Okyanusu'nda görevde olan "USS Carl Vinson" savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, şu an Kızıldeniz'de görevi süren "USS Harry S. Truman" savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktardı.
Haberde, ABD'ye ait iki uçak gemisinin birden bölgede bulunmasının, Husilere destek veren İran'a karşı da "açık bir caydırıcılık mesajı" taşıyacağı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ABD hava saldırılarıyla "tamamen yok edileceğini" belirtmiş ve İran'ı, onlara askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı.
ABD, bu bölgede iki uçak gemisini son 6 ayda ikinci kez aynı anda görevlendirirken, "Vinson"ın gelecek ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor.
Kızıldeniz'de Husilere karşı operasyonlarına devam eden "USS Harry S. Truman"ın mart sonunda ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyordu.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah’ın El-Cenine Mahallesi'nde Aşur ailesine ait bir evin bombalanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Refah’ın Haşşaşin bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.
Refah'ın kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda sivil yaralandı.
İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde Ebu Dekka ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 4 kişi Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.
Han Yunus'un el-Yabani Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 2 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.
Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadırın hedef alınması sonucu 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kentin kuzeyinde Ağa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.
Ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 4 kişi yaralandı.
İsrail, Hizbullah ile yaptığı ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek düzenlediği saldırı ile 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 40 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İsrail'in Lübnan'a düzenlendiği saldırının ardından sınırdaki Metula şehrinde hava saldırısı sirenleri çaldı. Bir Hizbullah yetkilisi, sirenlerin çalmasına neden olan saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleşmediğini açıkladı.
İsrail Silahlı Kuvvetler Komuyanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun "sert şekilde karşılık vereceği" uyarısında bulunarak "Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyma sorumluluğu taşıdığını" söyledi.
Lübnan Başbakanı Navaf Salam, İsrail'in son saldırıları nedeniyle ülkesinin "yeni bir savaşa" sürküklenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısına bulundu.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Lübnan'daki BM barış gücü, "şiddetin olası tırmanışından endişe duyduğunu" söyledi ve "Bu istikrarsız durumun daha da tırmanması bögle için ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.
Barış gücü, "Tüm tarafları, özellikle sivillerin yaşamları ve ateşkes risk altındayken saldırılara devam edilmemesine çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.
Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına roketli saldırılar ve geniş çaplı gösterilerin başlaması nedeniyle güvenlik uyarısı yaptı.
Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, ABD vatandaşlarına "dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik bilinciyle hareket etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.
Büyükelçilik, vatandaşlarına "roketler nedeniyle kırmızı alarmların ve geniş çaplı gösterilerin yeniden başlaması da dahil olmak üzere mevcut güvenlik durumundaki gelişmeler" nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
ABD vatandaşlarından geniş katılımlı toplantı ve gösterilerden "kaçınmaları" ve roket, havan topu, insansız hava aracı ve füze atışları sırasındaki kırmızı alarm durumunda en yakın sığınakları öğrenmeleri istendi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatma ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı on binlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.
Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi hükümeti protesto etti.
Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydanı ve sokakları doldurdu.
Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, alanda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" diye seslendi.
Gazze'de ölen esirlerden Guy Illouz babası Michel Illouz ise Netanyahu'nun "esir yakınlarına savaş açtığını" belirterek, hükümete karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.
Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan ise Tel Aviv'in Habima Meydanı'ndaki gösteride, muhalefetteki parti liderlerine birleşme çağrısı yaptı.
Tek bir "demokratik cephe" kurmanın zamanının geldiğini dile getiren Golan, ülke genelinde ekonominin durdurulması ve genel grev yapılması çağrısında bulundu.
Tel Aviv'deki polis bariyerini aşan göstericiler, kentin ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü trafiğe kapattı. İsrail polisi göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı.
Göstericiler, kentin ana caddelerinde yürüyüşlerine devam ederken, bir grup protestocu "Netanyahu, Gazze'deki esirleri toprağa gömdün" yazılı pankart taşıdı.
Batı Kudüs'te toplanan protestocular ise Netanyahu'nun evine doğru yürüdü. Barikatları aşmayı başaran bazı göstericileri İsrail polisi gözaltına aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 22 Mart Cumartesi günü güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerinin yanı sıra doğudaki Baalbek bölgesini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye kentine bağlı Tulin beldesine düzenlediği saldırıda, biri çocuk 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Sur kentindeki saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Sur kentine bağlı el-Kleyle beldesinde de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Nebatiye'ye bağlı Keferkila ve Yahmur eş-Şıkeyf beldelerine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin doğusundaki Suriye sınırında yer alan Havş Seyyid Ali ve Serin beldelerine yönelik saldırılarda da 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin dondurma kararına rağmen iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınacağını açıkladı.
"Ronen Bar, Şin-Bet'in başında kalmayacak, iç savaş olmayacak." diyen Netanyahu, İsrail'in "demokratik bir devlet olarak kalacağını" iddia etti.