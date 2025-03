Son dakika... Orta Doğu ateş çemberi! İsrail ateşkesi dinlemedi: Tansiyon yeniden yükseldi

İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi bozarak saldırıları yeniden başlatma ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı on binlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.



Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi hükümeti protesto etti.



Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydanı ve sokakları doldurdu.



Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, alanda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" diye seslendi.



Gazze'de ölen esirlerden Guy Illouz babası Michel Illouz ise Netanyahu'nun "esir yakınlarına savaş açtığını" belirterek, hükümete karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.



Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan ise Tel Aviv'in Habima Meydanı'ndaki gösteride, muhalefetteki parti liderlerine birleşme çağrısı yaptı.



Tek bir "demokratik cephe" kurmanın zamanının geldiğini dile getiren Golan, ülke genelinde ekonominin durdurulması ve genel grev yapılması çağrısında bulundu.



Tel Aviv'deki polis bariyerini aşan göstericiler, kentin ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü trafiğe kapattı. İsrail polisi göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı.



Göstericiler, kentin ana caddelerinde yürüyüşlerine devam ederken, bir grup protestocu "Netanyahu, Gazze'deki esirleri toprağa gömdün" yazılı pankart taşıdı.



Batı Kudüs'te toplanan protestocular ise Netanyahu'nun evine doğru yürüdü. Barikatları aşmayı başaran bazı göstericileri İsrail polisi gözaltına aldı.