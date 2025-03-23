Son dakika... Orta Doğu ateş çemberi! İsrail ateşkesi dinlemedi: Tansiyon yeniden yükseldi

Lübnan, İsrail'in saldırıları nedeniyle 'savaş' uyarısı yaptı

İsrail, Hizbullah ile yaptığı ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek düzenlediği saldırı ile 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 40 kişinin yaralanmasına neden oldu.



İsrail'in Lübnan'a düzenlendiği saldırının ardından sınırdaki Metula şehrinde hava saldırısı sirenleri çaldı. Bir Hizbullah yetkilisi, sirenlerin çalmasına neden olan saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleşmediğini açıkladı.



İsrail Silahlı Kuvvetler Komuyanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun "sert şekilde karşılık vereceği" uyarısında bulunarak "Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına uyma sorumluluğu taşıdığını" söyledi.



Lübnan Başbakanı Navaf Salam, İsrail'in son saldırıları nedeniyle ülkesinin "yeni bir savaşa" sürküklenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısına bulundu.



BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI



Lübnan'daki BM barış gücü, "şiddetin olası tırmanışından endişe duyduğunu" söyledi ve "Bu istikrarsız durumun daha da tırmanması bögle için ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.



Barış gücü, "Tüm tarafları, özellikle sivillerin yaşamları ve ateşkes risk altındayken saldırılara devam edilmemesine çağırıyoruz" açıklaması yaptı.