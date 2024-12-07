Son dakika: Orta Doğu ateş çemberi! ABD ve İngiliz medyasından bomba iddia: Suriye'den kaçtılar

BM Özel Raportörü: Gazze'deki 'canavarlığın' durdurulması gerek

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helmut Kriger tarafından üniversitenin AKH kampüsünde düzenlenen "İsrail Savaşı: Kolonyal Bir Etnik Temizlik mi?" başlıklı konferansta konuştu. Albanese, İsrail'in Gazze'de insanlık ve savaş sucu işlediğini söyledi.



Albanese, Gazze'de yaşanana bir savaş denemeyeceğini, savaşların da kuralları olduğunu, burada yaşananın ise tamamen bir imha olduğunu ifade etti.



Yahudilerin uğradığı soykırım başta olmak üzere geçmişte yaşanmış diğer örneklere de değinen Albanese, "Soykırımların temel ve ortak kökeni, ideolojik nefret ve karşıdakinin insan kategorisinden çıkarılmasıdır. Bu tüm soykırımlarda ortak bir unsurdur ve bu soykırımda belirgin olan şey budur. Çünkü 'Filistinliler alt insan, insansı hayvanlar olarak adlandırılmıştır. Gazze'de masum yoktur. Sorumlu olan tüm bir toplumdur' anlayışıyla hareket edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Albanese, İsrail'in yer altındaki tünellere ulaşabilmek için tahrip gücü yüksek ve Batı'da çoktan yasaklanmış silahları kullanarak aynı zamanda bir "çevre soykırımı" işlediğini kaydetti.



İsrail'in saldırılarında sivil kavramının tamamen ortadan kalktığına işaret eden Albanese, "İsrail, bu savaşta sivil kategorisini tamamen ortadan kaldırdı ve 'insanlar kalkan olarak kullanılıyor' ifadesini sivilleri öldürmeyi meşrulaştırmak için genel bir argüman olarak kullandı." diye konuştu.





7 EKİM SONRASI BÜYÜK İSRAİL PROJESİ



Albanese, İsrail'in Gazze'de bir milyondan fazla insanın evinden taşınması için tahliye emri verdiğini, bunun tahliye değil etnik temizlik emri olduğunu belirterek, "Mesele şu ki Büyük İsrail Projesi, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı şiddeti barındıran, tam bir soykırım motivasyonuyla patlak veren plandır. Filistinliler her zaman savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara maruz kalmışlardır." görüşünü paylaştı.



Soykırımın bugün ve gelecekle ilişkili olmadığına, geçmişle alakalı olduğuna dikkati çeken Albanese, Gazze'nin Filistin'de tarihi unsurları barındıran bir bölge olduğunu ve İsrail'in burayı yerle bir ederek bir toplumun kimliğini silmeye çalıştığını dile getirdi.



Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı içerlemenin ya da bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam taşımadığını vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı." ifadesini kullandı.