Son dakika... Netanyahu’ya büyük şok… En büyük müttefikiyle de arası bozuldu… ABD’den jet cevap: Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

Blinken Natanyahu’nun yardımcılarını ABD’de ağırladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Dermer’ı ağırladı. İsrail – ABD geriliminin gölgesinde geçen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınlayarak “ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığı bir kez daha dile getirildi” ifadelerine yer verdi.







Üçlü görüşmesinde Gazze’de ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için devam ateşkes anlaşması çalışmaları konuşuldu.