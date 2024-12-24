SON DAKİKA... Netanyahu'nun tehdidine Husilerden füzeli yanıt! Aylar sonra gelen Haniye itirafı...

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de 14 aydan fazla süredir devam eden savaşta rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için yürütülen müzakerelerde "bazı ilerlemeler" sağlandığını açıkladı."Onları geri getirmek için adımlar atıyoruz. Bazı ilerlemeler oldu ve hepsini eve getirene kadar harekete geçmeyi bırakmayacağız" dyen Netanyahu, "Rehinelerin ailelerine şunu söylemek istiyorum: Sizi düşünüyoruz ve sevdiklerinizden vazgeçmeyeceğiz, onlar bizim de sevdiklerimiz." dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir DEAŞ hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü, 1’inin ise yaralandığı belirtildi. Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, “Bu hava saldırısı, bölgedeki ortaklarıyla birlikte CENTCOM'un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik sivil ve askeri saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltma ve engelleme taahhüdünün bir parçasıdır” denildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı.Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, İsrail’e yönelik son füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız” dedi. İsrail hükümetine seslenen Al-Asad, “Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek” ifadelerini kullandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail’e yönelik son füze saldırısını doğruladı. Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının başarıya ulaştığını iddia ederek, “Hedef vurulduktan sonra sirenlerin çalması anlamsızdır” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, “Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek” dedi. İsrail’i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, “Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız” ifadelerini kullandı.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümette çoğu bakanlık için görevlendirme yapılırken yeni bakanlıkların da ihdas edilebileceği bildirildi.AA'ya bilgi veren Suriye’deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.Mevcut görev dağılımı şöyle:
"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkesine yönelik saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilere meydan okudu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ve Hizbullah'ı yendiklerini, İran'daki savunma sistemlerini ise etkisiz hale getirdiklerini iddia eden Katz, Husilere de sert bir darbe indireceklerini söyledi. "Yemen'deki terörist Husileri de sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Hasan Nasrallah'a yaptığımız gibi" diyen Katz, “Ülkemize elini kaldıran herkesin eli kesilecek ve onlar vurulacak. İsrail ordusu görülmemiş hesabı görecek" ifadelerini kullandı. Katz’ın son açıklamaları ile birlikte İsrail, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırıda ölen Haniye'ye yönelik suikastı ilk kez üstlenmiş oldu.