Son dakika... Netanyahu'dan 'baskıyı artırın' çağrısı! İsrail yine mülteci kampı vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine 20 füze atıldığını bildirdi.İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, "Kiryat Şimona bölgesinde saat 23.30'daki uyarıların ardından Lübnan topraklarından fırlatılan 10'a yakın füze tespit edildi ve herhangi bir kayıp olmadan hava savunma kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri kamptaki "Hamed" ailesinin evini hedef aldı.Saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların yıkılan evden çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bugün İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki yıkımın "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." değerlendirmesinde bulundu.Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.
Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki göstererek, "Hastaneye verilen zarar, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." dedi.Açıklamada, Türkiye'nin bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.
İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamına devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların durmayacağını açıkladı. İsrail medyasına konuşan Netanyahu, saldırıların esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını daha muhtemel hale getireceğini savunarak, “Hamas zayıf durumda. Ne kadar çok vurursanız anlaşmayı o kadar ileriye taşırsınız. Bu baskı onları yavaş yavaş değişmeye, teslim olmaya itiyor. Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz” dedi.