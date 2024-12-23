Son dakika...Netanyahu yeni hedefini açıkladı: Şiddetli bir harekat başlatacağız! Tansiyonu zirveye çıkaran açıklama...

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Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) geçiş hükümeti için önemli bazı atamalar yaptı.Bunlar arasında yönetimde görev yapacağı belirtilen ilk üst düzey kadın yetkili de var.Atamalar, 20 Aralık'ta Şam'da kadınların da yer aldığı bir demokratik yönetim talebiyle binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yapıldı.
HTŞ hükümeti tarafından geçiş yönetiminde bir üst düzey göreve atanan ilk kadın Ayşe el Dibs oldu.Yönetimin siyasi işler bürosunun 20 Aralık'ta Telegram'da yaptığı açıklamada, Dibs'in "Suriyeli kadınlar için yasal, sosyal, kültürel ve siyasi konulara" odaklanacak kadın işleri ofisine liderlik edeceği belirtildi.Dibs'in geçmişte Türkiye'de yaşadığı ve Suriyeli Dernekler Platformu'nun geçmiş dönem başkanlığını üstlendiği belirtiliyor.
HTŞ, İdlib'deki yönetiminin siyasi işler başkanlığı görevini yürüten Esad Hasan eş Şibani'nin "yeni Suriye hükümetinde dışişleri bakanı" olarak atandığını açıkladı.Grubun 21 Aralık'ta Telegram kanalından yapılan açıklamada, Şibani'nin 2011'de başlayan ayaklanmalara ilk günlerden itibaren katıldığı ve Kurtuluş Hükümeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.HTŞ tarafından paylaşılan biyografisine göre, Şibani ayrıca insani yardım alanında çalıştı, Birleşmiş Milletler (BM) ile bağlar geliştirdi.İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) atama haberinin ardından Şibani'nin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olduğunu paylaştı. Şibani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği belirtildi.
HTŞ liderliğindeki geçici hükümet, 21 Aralık'ta birleşik bir ordunun kurulmasını görüşmek üzere silahlı gruplarla bir toplantı düzenledi.HTŞ'nin Telegram kanalından duyurulan toplantının ardından, Arap basınında, silahlı grupların "tek bir kurum" altında birleşeceği ve bu yapının Savunma Bakanlığı tarafından denetleceği bildirildi.Geçici hükümetin savunma bakanı olarak Murhaf Ebu Kasra'nın (Ebu Hasan el-Hamavi olarak da biliniyor) atandığını söyleniyor.Haber, Arap basınında da yer aldı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, savunma bakanı olarak atanan Kasra'nın daha önce HTŞ'nin başkomutanı olarak görev yaptığını belirtti.Kanal, Kasra'yı Esad'ı deviren Suriyeli muhalif koalisyonunun "önde gelen liderlerinden biri" olarak tanımladı.Ancak atama haberi HTŞ'nin resmi kanallarından paylaşılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde yapılan toplantısının ardından yayımladığı videoda, Yemen'deki Husilere ilişkin açıklamalarda bulundu.Netanyahu, Yemen'de Husilere "şiddetli bir harekat" başlatacaklarını söyleyerek, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz." dedi.Binyamin Netanyahu, "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor." ifadesini kullandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.
Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, mensuplarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evde mevzilenen 9 kişilik İsrail gücünün TBG füzesiyle hedef aldığı, saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.Açıklamada, Cibaliya'nın ortasındaki Alimi bölgesinde 3 zırhlı askeri nakliye aracının patlayıcıyla imha edildiği ve Beyt Hanun’da da benzer saldırılar düzenlendiği aktarıldı.
Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın ortasındaki Ebu el-Ayş Caddesi'nde dün İsrailli bir subayın keskin nişancı tarafından vurulduğunu bildirmişti.Ayrıca, 21 Aralık Cumartesi günü de Cibaliya Mülteci Kampı'nda girilen çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığı bildirildi.Açıklamada, saldırıları Beyt Hanun'un batısına genişletme kararının "bölgede terör altyapılarının varlığına ilişkin istihbaratın ardından" alındığı öne sürüldü.
İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Kfir Tugayı Beyt Hanun'un batısına girmeden önce hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.