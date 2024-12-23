Son dakika...Netanyahu yeni hedefini açıkladı: Şiddetli bir harekat başlatacağız! Tansiyonu zirveye çıkaran açıklama...

HTŞ hükümetinde dikkat çeken atamalar

Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) geçiş hükümeti için önemli bazı atamalar yaptı.Bunlar arasında yönetimde görev yapacağı belirtilen ilk üst düzey kadın yetkili de var.Atamalar, 20 Aralık'ta Şam'da kadınların da yer aldığı bir demokratik yönetim talebiyle binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yapıldı.



HTŞ hükümeti tarafından geçiş yönetiminde bir üst düzey göreve atanan ilk kadın Ayşe el Dibs oldu.Yönetimin siyasi işler bürosunun 20 Aralık'ta Telegram'da yaptığı açıklamada, Dibs'in "Suriyeli kadınlar için yasal, sosyal, kültürel ve siyasi konulara" odaklanacak kadın işleri ofisine liderlik edeceği belirtildi.Dibs'in geçmişte Türkiye'de yaşadığı ve Suriyeli Dernekler Platformu'nun geçmiş dönem başkanlığını üstlendiği belirtiliyor.



HTŞ, İdlib'deki yönetiminin siyasi işler başkanlığı görevini yürüten Esad Hasan eş Şibani'nin "yeni Suriye hükümetinde dışişleri bakanı" olarak atandığını açıkladı.Grubun 21 Aralık'ta Telegram kanalından yapılan açıklamada, Şibani'nin 2011'de başlayan ayaklanmalara ilk günlerden itibaren katıldığı ve Kurtuluş Hükümeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.HTŞ tarafından paylaşılan biyografisine göre, Şibani ayrıca insani yardım alanında çalıştı, Birleşmiş Milletler (BM) ile bağlar geliştirdi.İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) atama haberinin ardından Şibani'nin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olduğunu paylaştı. Şibani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği belirtildi.



HTŞ liderliğindeki geçici hükümet, 21 Aralık'ta birleşik bir ordunun kurulmasını görüşmek üzere silahlı gruplarla bir toplantı düzenledi.HTŞ'nin Telegram kanalından duyurulan toplantının ardından, Arap basınında, silahlı grupların "tek bir kurum" altında birleşeceği ve bu yapının Savunma Bakanlığı tarafından denetleceği bildirildi.Geçici hükümetin savunma bakanı olarak Murhaf Ebu Kasra'nın (Ebu Hasan el-Hamavi olarak da biliniyor) atandığını söyleniyor.Haber, Arap basınında da yer aldı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, savunma bakanı olarak atanan Kasra'nın daha önce HTŞ'nin başkomutanı olarak görev yaptığını belirtti.Kanal, Kasra'yı Esad'ı deviren Suriyeli muhalif koalisyonunun "önde gelen liderlerinden biri" olarak tanımladı.Ancak atama haberi HTŞ'nin resmi kanallarından paylaşılmadı.