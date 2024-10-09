Son dakika...Netanyahu neyin peşinde: Gallant'ın ABD ziyaretini engelledi! ABD ile İsrail arasında İran restleşmesi

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan halkını Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı saldırılarla tehdit etmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.Netanyahu'nun Lübnan halkını Gazze'deki olaylarla tehdit etmesi üzerine Barrot, "Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan bir durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler." ifadesini kullandı.
Barrot, böyle bir durumun yaşanması halinde İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılardan önce var olan güvenlik sorunlarından çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, "Lübnan'daki durum feci." dedi.
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, aralarında kadınların da bulunduğu yaralananlar oldu.Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Baalbek'in batısındaki Saide beldesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kadınla birlikte çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan saldırılara karşılık Hizbullah'tan İsrail tarafındaki sivil yerleşimler ve askeri bölgeleri hedef alan füze, İHA ve topçu atışlarıyla karşılıklar veriliyor.
Washington Post gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyaretinin aniden iptal edilmesinin iki yakın müttefik arasındaki gerginliğin işareti olduğunu savundu. İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu Gallant'a, iki koşulun yerine getirilmesi halinde planlanan Washington ziyaretine çıkabileceğini bildirdi: Biden ile Netanyahu arasında başbakanın günlerdir beklediği görüşmenin gerçekleşmesi ve İsrail güvenlik kabinesinin İran'ın füze saldırısına askeri yanıtı onaylaması.
İsmi açıklanmayan yetkililere göre Netanyahu uzun süredir Biden'a ulaşmaya çalışıyor ancak bunu başaramıyor. Biden ise İsrail konusundaki duruşu ve sürekli silah tedariki nedeniyle kendi partisi içinden bile eleştirilerle karşı karşıya. Biden yönetimi İsrail'in İran'a vereceği yanıtta bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek bir adımdan kaçınmasını istiyor. Ancak şimdiye kadar askeri planlarını ABD'den saklayan İsrail'in bundan sonra ne yapacağı belirsizliğini koruyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek için bir günlük ziyaret kapsamında bu akşam Washington'a hareket etmesi ve yarın da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmesi planlanıyordu ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirildi
Buna ek olarak Netanyahu, Gallant'tan İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'in İran'a vereceği yanıtı onaylamasından sonra ABD'ye hareket etmesini istedi.
Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Netanyahu ile İran'a saldırı planları hakkında bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. İki lider, Washington'da Netanyahu'nun savaşı yönetme biçiminden duyulan rahatsızlığın artması ve savaşı sona erdirmek için bir stratejinin olmaması nedeniyle yaklaşık 50 gündür görüşmüyor.
Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı suikastle öldürerek Washington'a haber vermemesi Beyaz Saray'ı kızdırdı. Saldırının hemen ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde net ifadeler kullandı ve İsrail'e 'yalnız kalmaya hazır olup olmadıklarını' sordu.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri eylemlerine defalarca kez hazırlıksız yakalanan Biden yönetimindeki hayal kırıklığı giderek büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik misilleme operasyonu nedeni ile Gallant'ın ABD'ye yapacağı ziyareti engelledi. Netanyahu'nun kendisi ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirildi.
ABD'li yetkililer, İsrail'in şimdiye kadar Biden yönetimine Tahran'a karşı misilleme planlarının ayrıntılarını açıklamayı reddettiğini, İsrail'in neyi hedef alabileceği konusunda Washington'ın bir bilgiye sahip olmadığını öne sürüyor.
İsrail medyası da ABD'nin öfkelendiğini ve Tel Aviv'in İran'a tepki gösterme konusunda yalnız kalabileceğini vurguluyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 1. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. İşgalci güç İsrail'in başta Gazze Şeridi’nde olmak üzere Filistin halkına ve onların meşru ulusal haklarına karşı başlattığı soykırım savaşının ve zorunlu göçün üzerinden 1 yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, “İsrail, sistematik etnik temizlik politikasını sürdürmekte ve işgal altındaki Filistin topraklarında kitlesel zulümler gerçekleştirmektedir” ifadelerine yer verildi. İsrail saldırılarının her gün daha fazla can kaybı, yaralanma ve yerinden edilmeye yol açtığı ve insani krizi derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in soykırım savaşını durdurmak için geniş bir uluslararası koalisyonu seferber etme çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.
İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ateşkes çağrısını değerlendirdi.Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, "Bugün çıkıp ateşkes çağrısında bulunmaları Hizbullah'ın geri planda olduğunu, yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor." dedi.
Hizbullah'ın bir yıldır Gazze'yi içermeyen bir ateşkesi kabul etmediğini söyleyen Miller, şimdi Hizbullah'ın Gazze'den bağımsız bir ateşkes talep etme noktasına geldiğini dile getirdi.Miller, ayrıca Hizbullah'ın ateşkes çağrısının neyi kapsayıp kapsamadığıyla ilgili, "Hizbullah sadece bir ateşkes mi istiyor, yoksa Litani Nehri'nin ötesine çekilmeyi de kabul ediyor mu? Bu tam olarak uygulayacaklarını söylemedikleri bir şey." diye konuştu.
Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını kısmen reddettiğini belirten Miller, "Bu kararın şartları uyarınca Hizbullah'ın silahlarını bırakması ve Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.Matthew Miller, diplomatik çözümden yana olmakla birlikte İsrail'in "Hizbullah'ın kapasitesini düşürme çabalarını" desteklediklerini kaydederek, "Sonuçta, bu Lübnan halkı için bir fırsattır. Bizim her zaman istediğimiz şey Lübnan halkının liderlerini, hükümetlerini seçebilmesi ve bu süreçte veto hakkıyla devletten bağımsız güç kullanan bir terör örgütüne yer bırakılmamasıdır." dedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastaneyi kuşatan askerlerin yönetim ofisine ateş açtığı kaydedildi.İsrail askerlerinin hastanenin boşaltmasını istediği, aksi takdirde "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da olacağı" yönünde tehditte bulunduğu vurgulandı.
Ayrıca, İsrail askerlerinin hastanedeki yoğun bakım hastalarından birinin nakline yardım eden ambulans çalışanlarından birini alıkoyarak götürdüğü kaydedildi.Sağlık Bakanlığı açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşları ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" uyarısında bulunuldu.