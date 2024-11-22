Son dakika... Netanyahu küplere bindi: Kara bir gün... UCM kararına rağmen katliam sürüyor...

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Hayfa bölgesine 5 adet roket fırlatılması sebebiyle hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu.
IDF, roketlerin bazılarının engellendiğini açıklarken yaralılara ya da hasar durumuna ilişkin bir rapor bulunmadığını söyledi.
ירי לחיפה והקריות: הדי פיצוצים נשמעו באזור | תיעוד— כאן חדשות (@kann_news) November 22, 2024
אורלי אלקלעי
קרדיט: סעיף 27א pic.twitter.com/MtyAmJ9mXi
İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'un güney banliyölerindeki üç bina ile Sur bölgesindeki Burj el-Şemali ve Maaşuk kasabaları için tahliye uyarısı yayınladı.
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
🔸برج الشمالي
🔸معشوق
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم… pic.twitter.com/jU5sKhPDGH
Cezayir, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, "İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Kararın "İsrail'in dokunulmazlığını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım" olduğu belirtilen açıklamada, kararın ayrıca; onlarca yıldır süren cezasızlık ve işgalci İsrail'in hesap verebilirlik yönünde atılacak önemli bir adım ve somut bir ilerleme olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in Filistin halkı ve bölgedeki tüm ülke ve halklara karşı suçlar işlediğine işaret edilerek, UCM'ye üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası topluma, söz konusu tutuklama kararını uygulamaları ve uluslararası adaletin işleyişinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi." bilgisi paylaşıldı.
Filistinlilerin, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı açıklamada, İsrail ordusunun, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi.
Açıklamada, zehirlenen kişilerin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarına yönelik açıklama geldi.
Filistin’in söz konusu UCM kararlarını “memnuniyetle karşıladığı” vurgulanan açıklamada, "UCM'nin kararları sadece BM kurumlarıyla birlikte uluslararası hukuka olan güveni değil, aynı zamanda özellikle Filistin halkının hala soykırıma maruz kaldığı bir dönemde adalet, hesap verebilirlik ve savaş suçlularının yargılanmasının önemine dair umut ve güveni de yeniden tesis etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
“Uluslararası adalet kurumları ile işbirliğini sürdüreceğiz”
UCM ve BM üyesi devletlerin söz konusu mahkeme kararlarını uygulaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, hem Netanyahu hem de Gallant ile iletişim ve toplantıların durdurulması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, “Filistin’in, halkına karşı suç işlemiş ve halen işlemekte olan tüm suçlular adalet önünde hesap verene kadar uluslararası adalet kurumları ve mahkemelere işbirliğini sürdüreceği” kaydedildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik İtalya’dan açıklama geldi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya’nın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uyacağını açıklayarak, Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklayacağını belirtti.
İngiliz medyasına konuşan Başbakanlık sözcüsü, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama emriyle ilgili UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduklarını belirtti.
Mahkemenin uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçları inceleyen bir kurum olduğunu kaydeden sözcü, "Bu hükümet, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu açıkça ortaya koydu." ifadesini kullandı.
İsrail ile Hamas ve Hizbullah arasında "ahlaki olarak eşitlik bulunmadığını" söyleyen sözcü, "Acil bir ateşkesi sağlamaya ve Gazze'deki yıkıcı şiddete son vermeye odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.
Sözcü, Netanyahu'nun, İngiltere'yi ziyaret etmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı yönünde defalarca sorulan sorulara ise cevap vermedi.
Başbakan Keir Starmer'ın, İsrail'in meşru müdafaa hakkına destek verme kapsamında İsrail Başbakanı ile temasta olmaya devam edeceğini aktaran sözcüye, ABD'nin UCM için "kanguru mahkemesi" ifadesi kullanması da soruldu.
Sözcü, bu soruya, "UCM'nin bağımsızlığına saygı gösteriyoruz." yanıtını vermekle yetindi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını reddettiklerini bildirdi.
UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını kabul etmediklerini belirten Singh, "Savcıların tutuklama emri çıkarmak için acele etmesinden endişe duymaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Singh, UCM'nin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını savundu.
Pentagon'un UCM'nin kararına temel teşkil eden Gazze'deki olaylar konusunda hukuki bir değerlendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Singh, "Bu binadan gelen herhangi yasal bir incelemeden haberdar değilim." dedi.
Singh, "Eğer yasal bir değerlendirmeniz yoksa en yüksek yasal organ olan UCM tarafından sunulanları nasıl reddediyorsunuz?" sorusuna karşılık "Size söylediklerimin dışında sunabileceğim daha fazla bir şey yok. Mahkemenin kararını reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Sözcü Yardımcısı Singh, AA muhabirinin, "UCM kararını siz reddetseniz de Kanada, Fransa gibi müttefikleriniz kabul ediyor. Bu karar bir yana, Gazze'deki insani durum ve sorunlar hala orada duruyor, bunları çözmek için neler yapacaksınız?" sorusuna karşılık da her gün İsraillilerle etkileşim halinde olduklarını, Gazze halkına "kesinlikle yardımların ulaştırılması" gerektiği konusunda birlikte çalıştıklarını söylemekle yetindi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri hakkında açıklama yaptı.
Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılmasını “kara bir gün” olarak nitelendirerek, “Bu, tek bir amacı olan antisemitik bir önlemdir” ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazzelileri aç bırakmadığını iddia eden Netanyahu, “İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak” dedi.
ABD başta olmak üzere karara karşı çıkanları takdir eden Netanyahu, kararı uygulayacağını açıklayan ülkeleri üstü kapalı şekilde tehdit ederek, ABD başta olmak üzere kendisine destek verenlerin mahkeme ve onunla işbirliği yapacak olanlar için ciddi sonuçları olacağını açıkça ortaya koyduğunu iddia etti.
Netanyahu, “İsrail karşıtı hiçbir çirkin karar ülkemizi savunmaya devam etmemizi ve beni engelleyemeyecek. Baskılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik dünyanın dört bir yanında açıklamalar geldi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin gelen bir soruya, Kanada'nın uluslararası mahkemeler tarafından verilen tüm kararlara uyacağı cevabını verdi.
Trudeau, "Herkesin uluslararası hukuka uyması gerçekten çok önemli. Biz uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız” dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Şatiye beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Sur'a bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sur'a bağlı Ensariye beldesinin hedef alındığı saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinlinin öldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu son 12 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki yerleşim bölgesinde, Gazze kentinde, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus'ta 4 katliam gerçekleştirdi." dedi.
İsrail'in söz konusu saldırılarında ölenlerin sayısına ilişkin Sevabite, "64'ü çocuk ve kadın 112 Filistinli şehit oldu, 22 kişi kayıp, 120'den fazla kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.
Sevabite, İsrail ordusunun, evleri yıkarak ve Filistinlileri yerinden etmeye zorlayarak, uluslararası hukuku ve insani hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in özellikle Gazze'deki kalabalık sivil alanları hedef almaya devam etiğini vurguladı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.