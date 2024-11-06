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Son dakika... Netanyahu, Gallant'ı kovdu: İsrail sokakları karıştı... 3 madde ile kovulmasının sebebini açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Lübnan
Son dakika... Netanyahu, Gallantı kovdu: İsrail sokakları karıştı... 3 madde ile kovulmasının sebebini açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 09:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının yankıları sürüyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki göstericiler sokakları kapatırken bir grup ise Netanyahu'nun konutunun önünde hükümeti protesto etti. Öte yandan sosyal medyada paylaşım yapan Gallant, görevinden uzaklaştırılmasının 3 nedenini açıkladı.

Konutunun önünde protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sezariye'deki konutunun önünde toplanan göstericiler, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kovulmasını protesto etti.

İsrail polisi, slogan atan ve müzik aletleri çalan protestoculara müdahale etti.

Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten, ülke yönetimine "çılgın ve hasta" nitelendirmesi
Eski İsrail Başbakanı Bennettten, ülke yönetimine çılgın ve hasta nitelendirmesi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Bennett, X platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atama kararını değerlendirdi.

Bennett, "Ülkemiz için önemli olan şeylerle tüm bağlarımızı kaybetmiş, gerçekte İsrail'e ve ordunun askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta bir yönetimimiz var." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Bennett, Gallant'ın görevden alınmasına karşı yapılan protestoları destekleyeceğini ve yeniden siyasete dönebileceğini ima etti.

Gallant neden kovuldu? 3 maddeyi açıkladı!
Gallant neden kovuldu 3 maddeyi açıkladı

Eski ​​İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

Netanyahu tarafından dün görevine son verilen Gallant, X platformundan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevden alınmasının, Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu kaydetti.

Gallant, İsrail'in sürdürdüğü savaşta kadınlı erkekli yüzlerce askerin öldüğünü ve bu koşullar altında herkesin İsrail ordusunda görev yapması gerektiğine dikkati çekerek, Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısını "ayrımcı ve bozuk" olarak nitelendirdi.

Görevden alınmasına ikinci nedeninin ise Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönmeleri konusundaki tutumuna bağlı kalması olduğunu aktaran Gallant, esirlerin ülkeye dönüşünün hızla sağlanması gerektiğini, bir kısmı acı verici tavizler de olsa esirlerin geri getirilmesinin mümkün olduğunu savundu.

Gallant, Netanyahu ile aralarındaki üçüncü tartışmalı konunun ise 7 Ekim 2023 olaylarındaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarı olduğuna dikkati çekti.

Tel Aviv sokaklarında Gallant protestosu
Tel Aviv sokaklarında Gallant protestosu

İsrail'de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı. Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Beyrut'un güneyindeki Barca'ya saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
Beyrutun güneyindeki Barcaya saldırıda ölenlerin sayısı 20ye çıktı

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Barca beldesinde binaları hedef alan saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda 1 bina tamamen çöktü.

İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnana son 24 saatte 78 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 78 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların çoğunun güney bölgelerine yapıldığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 12 bin 107'ye çıktığı belirtildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKonutunun önünde protesto
timelineEski İsrail Başbakanı Bennett'ten, ülke yönetimine "çılgın ve hasta" nitelendirmesi
timelineGallant neden kovuldu? 3 maddeyi açıkladı!
timelineTel Aviv sokaklarında Gallant protestosu
timelineBeyrut'un güneyindeki Barca'ya saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı
timelineİsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı düzenledi
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#İsrail#Gazze#Lübnan

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