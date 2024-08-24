Son dakika... Netanyahu esir aileleriyle görüştü: Ağzındaki baklayı çıkardı... 'Ne anlaşması?'

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 212 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 334'e, yaralı sayısının 93 bin 356'ya yükseldiği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrailli esirler ve esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede herhangi bir anlaşmanın olmadığını ve anlaşma açıklamalarının "yalandan ibaret" olduğunu söyledi.
Jerusalem Post'un aktardığı habere göre, bir aile üyesinin Netanyahu'ya, "Tüm kaçırılanları getirecek bir anlaşmaya varmanız gerekiyor” demesi üzerine Netanyahu, “Ne anlaşması? Ne anlaşması? Her kim size bir anlaşmanın hazır olduğunu ve bizim bunu şu ya da bu nedenle, kişisel nedenlerle kabul etmediğimizi söylediyse yalan söylüyordur” ifadesinde bulundu.
Netanyahu, anlaşmayı kabul etmemesinin nedeni olarak Philadelphi koridorundan İsrail askerlerini çekmek istememesini gösterdi.
İsrail'in tahliye emri verdiği Deyr el-Balah'ta, iki günden kısa bir süre içinde 100 binden fazla kişi yerinden edildi.
UCM Başsavcısı Kerim Han, etanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması talebini değerlendiren UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine 64 kişi, ülke ve kurum tarafından yapılan yazılı beyanlara topluca yanıt verdi.
Han, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirterek, Mahkemeden Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama talebini "ivedilikle" karara bağlamasını talep etti.
UCM'den, İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi olduğuna hükmetmesini isteyen Han, "Oslo Anlaşmaları, Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle İsrail vatandaşları üzerinde Mahkeme'nin yargı yetkisini kullanmasını engellemez." ifadesini kullandı.
İsrail'in ve İsrail'i destekleyen ülkelerin ileri sürdüğü gibi Oslo anlaşmalarının UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılamasına engel teşkil etmediğini savunan Han, "Oslo Anlaşması üzerinden yapılan itiraz dayanaktan yoksundur." değerlendirmesinde bulundu.
Han, İsrail'in 1967'den beri Batı Şeria ve Gazze'yi işgal altında tuttuğunu ve Doğu Kudüs'ü ilhak ettiğini anlatarak "Mağdurların uluslararası düzeyde tanınan haklarına, özellikle de mağdurların gerçeği bilme, adalete erişim ve tazminat talep etme haklarına saygı göstermesi gerektiğinin" altını çizdi.
İSRAİL KENDİ VATANDAŞLARININ İŞLEDİĞİ SUÇLARI SORUŞTURMUYOR
İsrail'in, özellikle Netanyahu ve Gallant'ın karıştığı suçlara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığına işaret eden Han, bu sebeple Mahkemenin harekete geçme yetkisi ve sorumluluğu olduğunu hatırlattı.
Han, İsrail yerel mahkemelerinde, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkında soruşturma yapmasını engelleyecek düzeyde etkili ve samimi bir iç soruşturma bulunmadığını kaydederek Mahkemenin beklemesini gerektiren "görünürde bir neden" olmadığını vurguladı.
Hamas heyetinin, Mısır'da gerçekleşen ateşkes ve esir takası ile ilgili güncel bilgileri alabilmek amacıyla başkent Kahire'ye gideceği bildirildi.
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılar sebebiyle ölen sayısı arttı. Gazze'deki sağlık çalışanları, 12 olarak açıklanan ölü sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde yer alan Tal köyüne baskın düzenledi.
İsrail güçlerinin, köye göz yaşartıcı gaz bombası attığı ve hal köyden çıkmadığı bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cuma günü yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına "İran cevap hakkından vazgeçmeyecek" açıklamasında bulundu.
Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Beyaz Saray İletişim Danışmanı John Kirby, "İran saldırıya hazır" açıklaması yaptı.
İran'ın hazırlığının niteliği ya da arkasındaki istihbarat hakkında bilgi vermeyen Kirby, sadece “Hazırlıklı olmalıyız ve hazırız. Bölgedeki askeri kabiliyetlerimizi güçlendirdik ve her gün izliyoruz” dedi.
Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Biden yönetiminin, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde yarışacak olan Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i desteklemek amacıyla ateşkes görüşmelerinde olumlu bir hava estirmek istediğini söyledi.
Hamdan, Beyaz Saray İletişim Danışmanı John Kirby'nin “ilerleme kaydedildi" açıklamasının aksine İsrail'in Philadelphi ve Netzarim koridorlarının yanı sıra Mısır ve Gazze arasındaki Refah geçişi üzerindeki kontrolünü sürdürmesini hala kesin bir dille reddettiğini ve bunun önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ettiğini söyledi.
Hamdan, Hamas'ın “daha fazla müzakere değil, daha önce üzerinde mutabakata varılanlara ilişkin pratik tedbirler” talep ettiğini vurguladı.
Hafta sonu boyunca sürmesi beklenen müzakerelere ilişkin Hamdan, “Yarın iki seçeneğimiz olacak. Eğer İsrail kabul ederse, anlaşmanın uygulama aşamasını görüşeceğiz. Eğer etmezse, o zaman tavrımızı kendilerine bildireceğiz” dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Beyaz Saray İletişim Danışmanı John Kirby, Kahire'de gerçekleşen ateşkes ve rehine anlaşması görüşmelerini değerlendirdi.
Politico dergisinde yer alan ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakere görüşmelerinin "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirten haberin doğru olmadığını söyleyen Kirby, "görüşmelerin çökmek üzere olduğuna dair haberler doğru değil. ilerleme kaydedildi" açıklaması yaptı.
CIA şefi William Burns'ün, Kahire'deki görüşmelerde yer aldığını belirten Kirby, “Dün gece Kahire'de yapıcı görüşmeler yaptılar ve bu görüşmeler bugün de devam edecek. Süreç aslında daha önce özetlediğimiz şekilde ilerliyor" dedi.
Mısır ve Gazze arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi koridoruna ilişkin ayrıntılara girmeyi reddeden Kirby, "Her iki taraf için de net sorumluluklar var. Her iki tarafın da bu taahhütleri yerine getirdiğini ve bu gereklilikleri karşıladığını görmek istiyoruz. Öyle bir noktadayız ki, eğer bu görüşmeler iyi gider ve her iki taraf da masaya gelip anlaşmanın uygulanması hakkında konuşmaya istekli olursa, bu gerçek olabilir” ifadesinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmelerin ayrı ayrı yapıldığı ve müzakerelerin sonuçlandırılmasının acil ihtiyaç olduğunun belirtildiği ifade edildi.
Görüşmelerde, Kahire'de yapılacak müzakereye odaklanıldığı ve anlaşmaya varılmasının önündeki engellerin aşılmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.
İsrail'in saldırıları sonrası sağlık hizmetlerinin çöktüğü Gazze Şeridi'nde, Nasser Hastanesi'nde çalışan acil tıp doktoru Thaer Ahmed, 25 yıl sonra Gazze'de yeniden görüldüğü doğrulanan çocuk felci vakasının "tehlikenin uyarı işareti" olduğunu söyledi.
Gazze'deki tıbbi malzeme ihtiyacının hiç bu kadar acil olmadığını söyleyen Dr. Thaer Ahmed, sadece Ağustos ayında 12 tahliye emrinin verildiğini ve bu tahliye emirlerinin "sahada çalışan insaları etkilediğini" söyledi.
Al Jazeera'ya konuşan Dr. Ahmed, “Endişemiz, tahliye emirleriyle yerlerinden edilmeye devam eden savunmasız insanlara nasıl ulaşacağımız” dedi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), özellikle Han Yunus'un güneyinde ve Deyr el-Belah'ın orta kısımlarındaki konut yıkımı, halkın zorla yer değiştirmesiyle birlikte ölümlerin arttığını bildirdi.
OCHA, İsrail ordusunun Gazze'de verdiği acil tahliye emirlerinin ve gıda yardımının en düşük seviyelere gerilemesinin, çocuklarda yetersiz beslenme oranını dört katına çıkardığını vurguladı.
Some 250,000 Palestinians affected by Israeli evacuation orders so far in August.— OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) August 23, 2024
Last month recorded one of the lowest volumes of food assistance entering southern #Gaza.
More children diagnosed with acute malnutrition.
Read the full report: https://t.co/FOmx7J14jS pic.twitter.com/j4G7dO2ZbO
İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin öldüğü, 18'inin yaralandığı belirtildi.
Saldırıların adresi, güneydeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.
Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı. Cura el-Lut ile Et-Tahliye bölgesinde topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da bazı Filistinliler yaralandı.
Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli yaralandı. Kamptaki Ayn Calut sitelerinde bir daireye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.