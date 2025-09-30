Son dakika: Netanyahu dün kabul ettiği planı bugün reddetti! Gazze'de işgal sürecek

Son dakika: Netanyahu dün kabul ettiği planı bugün reddetti! Gazze'de işgal sürecekGüncelleme Tarihi:
Son dakika: Netanyahu dün kabul ettiği planı bugün reddetti! Gazze'de işgal sürecekGüncelleme Tarihi:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını söyledi. İsrail'in bu planı desteklemesinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Merz, Hamas'a bölgede barışa giden yolun açık olması için planı kabul etme çağrısında da bulundu.
Anlaşmaya varılması durumunda ülkesinin bu planın uygulanmasına politik ve ekonomik yönden katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Merz, şunları dile getirdi:
"Başkan Trump tarafından sunulan Gazze barış planını memnuniyetle karşılıyoruz. Bugüne kadar akan kanın ardından bu plan, savaşı sona erdirmek için en iyi şans, en azından şimdiye kadarki en iyi şans. Bu, siyasi, insani ve elbette bölgenin yeniden inşası için de geçerlidir. Bunu, İsrailliler ve Filistinlilerin günün birinde iki devlet halinde barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir Orta Doğu için çalışmak olarak görüyoruz."
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına henüz resmi bir yanıt vermedi. Hamas'tan üst düzey bir yetkili, pazartesi günü yaptığı açıklamada 20 maddelik metnin kendilerine ulaşmadığını ifade etti.
AFP'nin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir yetkili ise Katar ve Mısır'dan arabulucuların belgeyi Hamas’a iletmek üzere harekete geçtiğini bildirdi.
MISIR VE KATAR, HAMAS'LA GÖRÜŞTÜ
İsminin gizli kalmasını isteyen bir kaynak, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Mısır İstihbarat Şefi Hasan Mahmud Reşad’ın Hamas müzakerecileriyle görüştüğü bilgisini paylaşarak, tarafların 20 maddelik planı ele aldığını belirtti.
Hamas’ın müzakere heyeti, arabulucular tarafından kendilerine sunulan planı dikkatle inceleyeceklerini açıkladı. Yetkililer, teklife değerlendirme sürecinin ardından yanıt vereceklerini kaydetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını bildirdi. X hesabından Trump ile görüşmesini değerlendirdiği bir paylaşım yapan Netanyahu, "Hamas'ın İsrail'i köşeye sıkıştırmasındansa, Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını" ifade etti. İsrail Başbakanı, "Dünya, Arap ve İslam aleminin Hamas'a, İsrail'in Trump ile hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını" öne sürdü.
Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" iddia etti. Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını belirtti.
Netanyahu, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri eleştirdiğini de hatırlattı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında biri hamile kadın, 23 kişi hayatını kaybetti. Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentinde "El-Baz" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kadın ve 6 çocuğu yaşamını yitirdi. Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise "Ardenis" ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nda ise "El-Kurenavi" ailesinin evini vurdu. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusunun saldırısında baba, hamile anne ve çocukları hayatını kaybetti. Bölgede ayrıca İsrail ordusu zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdi. Gazze kentinde ise İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı'na saldırısında 1 Filistinli öldü. Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2, Gazze kentinin merkez bölgesindeki saldırılarda da 3 kişi can verdi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında yardımlara ulaşmak umuduyla bekleyen 7 Filistinli de İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti.
İsrail ordusu soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan tartışılırken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.
Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen yaklaşık 500 bin Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor. İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.
Birlikler, Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için önerilen barış planını birlikte açıklarken, Netanyahu'nun gerçek niyeti tartışma konusu oldu. İsrail Başbakanı kameralar karşısında planı desteklediğini söylerken, konuşmasında "bazı koşullardan" da bahsetti. Uzmanlara göre İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisini kabul etse de Gazze'yi kalıcı olarak işgal planını değiştirmedi.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini bildirirken "Filistin'i Filistinlileri yönetmesi" ilkesini savunduklarını vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, Trump'ın İsrail güçlerinin Gazze'den aşamalı çekilmesini, bir geçiş yönetimi ile güvenlik düzenlemelerini içeren planına ilişkin değerlendirmede bulunarak, ilgili taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulama ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlama çağrısı yaptı. Sözcü Guo, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani krizin en kısa sürede giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Guo, "Çin, Filistinlileri Filistin'in yönetmesi ilkesini savunuyor ve iki devletli çözümü destekliyor. Filistin sorununa en erken tarihte adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için yılmadan çaba göstermeye ve dünyanın geri kalanıyla birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Netanyahu, “Siz (Trump) İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en büyük dostsunuz” diyerek Trump’ın Gazze Planı’nın kendi Gazze hedefleriyle örtüştüğünü öne sürdü.
“Planınızı destekliyorum, bu da savaş hedeflerimizi yerine getiriyor. İsrail tüm rehineleri geri getirecek. Hamas’ın askeri kapasitesi ve siyasi iktidarı sona erecek. Gazze bir daha İsrail’e tehdit oluşturmayacak” ifadelerini kullanan Netanyahu, Hamas planı kabul etmezse sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.
Trump, 20 maddelik Gazze planının taraflarca kabul edilmesi halinde “savaşın” derhal sona ereceğini, İsrail’in Gazze’den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze’de Hamas’ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını duyurdu. Trump, Gazze’deki yeni süreçte Hamas’ın herhangi bir rolünün olmayacağını kaydederek, “Eğer Hamas anlaşmayı reddederse, Bibi, yapman gerekeni yapman için tam desteğimizi alacaksın” diye konuştu.
Netanyahu ile ortak basın açıklamasında Trump, “Dostum, güçlü ve iyi bir adam” deyip başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere Müslüman ülke liderlerine destekleri için teşekkür ederek, “Bu Gazze’den de öte bir konu, Ortadoğu’da barıştan bahsediyorum, bugün tarihi bir gün. Bu büyük resmin bir parçası ve sonsuz barıştan bahsediyorum. Arap ve Müslüman ulusların liderlerine destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Netanyahu’ya teşekkür ediyorum planı kabul ettiği için” dedi.
ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'de barış anlaşmasını görüştü. Görüşme sonrası Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Müslüman ülke liderlerine destekleri için teşekkür ederek, Netanyahu’nun barış planını kabul ettiğini bildirdi. ABD Başkanı, ateşkes için Hamas’tan yanıt beklediğini kaydetti.