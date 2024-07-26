Son dakika… Netanyahu ABD’den eli boş dönecek… Hamas intikam yemini etti! ‘Herkese çağrı yapıyoruz!’

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinin doğusundaki Sahabe Mahallesi'nde iki evi bombaladı.
Biri Elbenna ailesine ait iki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusunda bulunan Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 6 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka bölgesinde ise birçok binayı patlatıcılarla havaya uçurdu.
Filistinli yetkililer bu sabaha karşı yaptıkları açıklamada Hamas'ın Batı Şeria'daki üst düzey isimlerinden 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Ara'nın İsrail'in güneyindeki Ramon hapishanesinden hastaneye nakledildikten sonra öldüğünü söyledi.
Hamas yaptığı açıklamada Ebu Ara'nın “yavaş yavaş işlenen bir cinayete” kurban gittiğini söyleyerek, İsrailli hapishane yetkililerinin belirtilmeyen kronik bir rahatsızlığı nedeniyle kendisine tıbbi tedavi sağlamayı reddettiğini öne sürdü.
Ebu Ara'nın ölümünün ardından İsrail’e saldırı çağrısı yaptı. Hamas tarafından yapılan açıklamada “Tüm savaşçıları, Mustafa Muhammed Ebu Ara ve diğer haklı şehitlerin kanının intikamını almak için işgal askerlerine ve yerleşimcilere mermi ve patlayıcılarla nişan almaya çağırıyoruz” denildi.
Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı ve kasım ayındaki başkanlık seçimi için aday olan Kamala Harris Gazze'deki vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.
Harris “Gazze’deki trajediyi görmezden gelemeyiz. Yaşanan acılara karşı hissizleşemeyiz. Ve ben sessiz kalmayacağım” dedi. “İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu" vurgulayan Harris Gazze'de son dokuz ayda yaşananları "yıkıcı” olarak tanımladı.
Ölen çocukların ve güvenlikleri için birden çok kez yerinden edilen çaresiz ve aç insanların olduğunu hatırlatan Harris, “Bu trajediyi görmezden gelemeyiz” derken “Ateşkes ve barış isteyenleri görüyor ve duyuyorum” dedi ve bunun için çalışacağına söz verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Biden’la Beyaz Saray’da görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın Netanyahu’ya Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini söylediği belirtildi.
Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.
Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.