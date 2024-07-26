Son dakika… Netanyahu ABD’den eli boş dönecek… Hamas intikam yemini etti! ‘Herkese çağrı yapıyoruz!’

Kamala Harris: Gazze’de yaşananları görmezden gelemeyiz, susmayacağım

Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı ve kasım ayındaki başkanlık seçimi için aday olan Kamala Harris Gazze'deki vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.







Harris “Gazze’deki trajediyi görmezden gelemeyiz. Yaşanan acılara karşı hissizleşemeyiz. Ve ben sessiz kalmayacağım” dedi. “İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu" vurgulayan Harris Gazze'de son dokuz ayda yaşananları "yıkıcı” olarak tanımladı.

Ölen çocukların ve güvenlikleri için birden çok kez yerinden edilen çaresiz ve aç insanların olduğunu hatırlatan Harris, “Bu trajediyi görmezden gelemeyiz” derken “Ateşkes ve barış isteyenleri görüyor ve duyuyorum” dedi ve bunun için çalışacağına söz verdi.