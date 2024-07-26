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Son dakika… Netanyahu ABD’den eli boş dönecek… Hamas intikam yemini etti! ‘Herkese çağrı yapıyoruz!’

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Hamas#Gazze
Son dakika… Netanyahu ABD’den eli boş dönecek… Hamas intikam yemini etti ‘Herkese çağrı yapıyoruz’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:59

ABD Kongresi'nde yaptığı skandal konuşmanın yankıları sürerken Netanyahu ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le görüştü. Özellikle Kamala Harris’in Gazze açıklamaları İsrail için büyük şok yaratırken Hamas Batı Şeria’da gözaltındayken ölen üst düzey üyeleri için intikam çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü
İsrailin Gazzeye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinin doğusundaki Sahabe Mahallesi'nde iki evi bombaladı.



Biri Elbenna ailesine ait iki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusunda bulunan Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 6 kişi yaralandı.



İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka bölgesinde ise birçok binayı patlatıcılarla havaya uçurdu.

Hamas’tan İsrail’e intikam çağrısı
Hamas’tan İsrail’e intikam çağrısı

Filistinli yetkililer bu sabaha karşı yaptıkları açıklamada Hamas'ın Batı Şeria'daki üst düzey isimlerinden 63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Ara'nın İsrail'in güneyindeki Ramon hapishanesinden hastaneye nakledildikten sonra öldüğünü söyledi.



Hamas yaptığı açıklamada Ebu Ara'nın “yavaş yavaş işlenen bir cinayete” kurban gittiğini söyleyerek, İsrailli hapishane yetkililerinin belirtilmeyen kronik bir rahatsızlığı nedeniyle kendisine tıbbi tedavi sağlamayı reddettiğini öne sürdü.



Ebu Ara'nın ölümünün ardından İsrail’e saldırı çağrısı yaptı. Hamas tarafından yapılan açıklamada “Tüm savaşçıları, Mustafa Muhammed Ebu Ara ve diğer haklı şehitlerin kanının intikamını almak için işgal askerlerine ve yerleşimcilere mermi ve patlayıcılarla nişan almaya çağırıyoruz” denildi.

 

Kamala Harris: Gazze’de yaşananları görmezden gelemeyiz, susmayacağım

Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı ve kasım ayındaki başkanlık seçimi için aday olan Kamala Harris Gazze'deki vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.



Harris “Gazze’deki trajediyi görmezden gelemeyiz. Yaşanan acılara karşı hissizleşemeyiz. Ve ben sessiz kalmayacağım” dedi. “İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu" vurgulayan Harris Gazze'de son dokuz ayda yaşananları "yıkıcı” olarak tanımladı.

Ölen çocukların ve güvenlikleri için birden çok kez yerinden edilen çaresiz ve aç insanların olduğunu hatırlatan Harris, “Bu trajediyi görmezden gelemeyiz” derken “Ateşkes ve barış isteyenleri görüyor ve duyuyorum” dedi ve bunun için çalışacağına söz verdi.

Biden: Ateşkes anlaşması en kısa sürede tamamlanmalı
Biden: Ateşkes anlaşması en kısa sürede tamamlanmalı

İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Biden’la Beyaz Saray’da görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın Netanyahu’ya Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini söylediği belirtildi.



Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.



Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü
timelineHamas’tan İsrail’e intikam çağrısı
timelineKamala Harris: Gazze’de yaşananları görmezden gelemeyiz, susmayacağım
timelineBiden: Ateşkes anlaşması en kısa sürede tamamlanmalı
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#Netanyahu#Hamas#Gazze

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